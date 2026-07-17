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حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتجاوز خمسة آلاف قتيل
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتجاوز خمسة آلاف قتيل
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الفنزويلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 5069 قتيلًا، فيما لا يزال أكثر من 21 ألف شخص يقيمون في مراكز إيواء... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T22:27+0000
2026-07-17T22:27+0000
فنزويلا
زلزال
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وجاء في بيان رسمي للحكومة، نشره رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، عبر تطبيق "تلغرام": "بلغ عدد القتلى 5069 شخصًا، فيما أصيب 16,740 آخرون، وتم إنقاذ 6462 شخصًا".وارتفع عدد القتلى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بمقدار 139 شخصًا، بينما ظل عدد الذين تم إنقاذهم دون تغيير.وبحسب السلطات، فقد 17,907 أشخاص منازلهم جراء الكارثة، فيما يقيم 21,235 شخصًا في 107 مراكز إيواء مؤقتة، كما تضرر 856 مبنى، بينها 190 مبنى دُمّر بالكامل.ويشارك في عمليات إزالة آثار الزلزال 2278 من رجال الإنقاذ الأجانب، و30,989 من أفراد مختلف الأجهزة، إضافة إلى 31,745 متطوعًا.وفي 24 يونيو/حزيران، ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات فنزويلا، بفارق 39 ثانية بينهما. وأعلنت السلطات، عقب الكارثة، حالة الطوارئ، فيما أرسلت دول ومنظمات دولية فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى البلاد.
https://sarabic.ae/20260711/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزالي-فنزويلا-إلى-4118-قتيلا-1115116313.html
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فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتجاوز خمسة آلاف قتيل

22:27 GMT 17.07.2026
© REUTERS Maxwell Bricenoصورة تظهر امرأة وهي تركض مع طفل للاحتماء أثناء زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة تظهر امرأة وهي تركض مع طفل للاحتماء أثناء زلزال في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© REUTERS Maxwell Briceno
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الفنزويلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 5069 قتيلًا، فيما لا يزال أكثر من 21 ألف شخص يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة.
وجاء في بيان رسمي للحكومة، نشره رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، عبر تطبيق "تلغرام": "بلغ عدد القتلى 5069 شخصًا، فيما أصيب 16,740 آخرون، وتم إنقاذ 6462 شخصًا".
صورة جوية لأفراد من فوج التدريب والتدخل التابع للأمن المدني الفرنسي (UIISC 7) وفرق إنقاذ أمريكية يشاركون، إلى جانب فرق طوارئ أخرى، في إنقاذ ضحايا من موقع انهيار مبانٍ في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا عقب الزلازل. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4118 قتيلا
11 يوليو, 00:40 GMT
وارتفع عدد القتلى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بمقدار 139 شخصًا، بينما ظل عدد الذين تم إنقاذهم دون تغيير.
وبحسب السلطات، فقد 17,907 أشخاص منازلهم جراء الكارثة، فيما يقيم 21,235 شخصًا في 107 مراكز إيواء مؤقتة، كما تضرر 856 مبنى، بينها 190 مبنى دُمّر بالكامل.
ويشارك في عمليات إزالة آثار الزلزال 2278 من رجال الإنقاذ الأجانب، و30,989 من أفراد مختلف الأجهزة، إضافة إلى 31,745 متطوعًا.
وفي 24 يونيو/حزيران، ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات فنزويلا، بفارق 39 ثانية بينهما. وأعلنت السلطات، عقب الكارثة، حالة الطوارئ، فيما أرسلت دول ومنظمات دولية فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى البلاد.
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