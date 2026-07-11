ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4118 قتيلا

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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02:30 GMT
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183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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ملفات ساخنة
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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لبنان والعالم
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مرايا العلوم
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08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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عرب بوينت بودكاست
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أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
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تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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https://sarabic.ae/20260711/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزالي-فنزويلا-إلى-4118-قتيلا-1115116313.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4118 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4118 قتيلا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 4118 قتيلًا. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T00:40+0000
2026-07-11T00:40+0000
فنزويلا
زلزال
العالم
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وجاء في بيان نُشر على قناة رئيس الجمعية الوطنية عبر تطبيق "تيليغرام": "بلغ عدد الضحايا 4118 قتيلًا، في حين أصيب 16740 شخصًا بجروح".وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20260709/فنزويلا-ارتفاع-ضحايا-الزلزال-المزدوج-إلى-3811-قتيلا-1115059384.html
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فنزويلا, زلزال, العالم
فنزويلا, زلزال, العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4118 قتيلا

00:40 GMT 11.07.2026
© REUTERS MIGUEL MEDINAصورة جوية لأفراد من فوج التدريب والتدخل التابع للأمن المدني الفرنسي (UIISC 7) وفرق إنقاذ أمريكية يشاركون، إلى جانب فرق طوارئ أخرى، في إنقاذ ضحايا من موقع انهيار مبانٍ في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا عقب الزلازل.
صورة جوية لأفراد من فوج التدريب والتدخل التابع للأمن المدني الفرنسي (UIISC 7) وفرق إنقاذ أمريكية يشاركون، إلى جانب فرق طوارئ أخرى، في إنقاذ ضحايا من موقع انهيار مبانٍ في كاراباليدا، بولاية لا غوايرا، فنزويلا عقب الزلازل. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© REUTERS MIGUEL MEDINA
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أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 4118 قتيلًا.
وجاء في بيان نُشر على قناة رئيس الجمعية الوطنية عبر تطبيق "تيليغرام": "بلغ عدد الضحايا 4118 قتيلًا، في حين أصيب 16740 شخصًا بجروح".
مباني منهارة جراء الزلازل في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
فنزويلا: ارتفاع ضحايا الزلزال المزدوج إلى 3811 قتيلا
9 يوليو, 01:55 GMT
وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.
وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.
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