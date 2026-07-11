https://sarabic.ae/20260711/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزالي-فنزويلا-إلى-4118-قتيلا-1115116313.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4118 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4118 قتيلا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 4118 قتيلًا. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T00:40+0000
2026-07-11T00:40+0000
2026-07-11T00:40+0000
فنزويلا
زلزال
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1d/1114803146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c39492a7a83a9ea6f2ad983c674edd2.jpg
وجاء في بيان نُشر على قناة رئيس الجمعية الوطنية عبر تطبيق "تيليغرام": "بلغ عدد الضحايا 4118 قتيلًا، في حين أصيب 16740 شخصًا بجروح".وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20260709/فنزويلا-ارتفاع-ضحايا-الزلزال-المزدوج-إلى-3811-قتيلا-1115059384.html
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1d/1114803146_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e02e15309d1df75a0f806c16f0175c2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فنزويلا, زلزال, العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4118 قتيلا
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 4118 قتيلًا.
وجاء في بيان نُشر على قناة رئيس الجمعية الوطنية عبر تطبيق "تيليغرام": "بلغ عدد الضحايا 4118 قتيلًا، في حين أصيب 16740 شخصًا بجروح".
وشهدت فنزويلا
سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.
وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي
في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.