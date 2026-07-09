https://sarabic.ae/20260709/فنزويلا-ارتفاع-ضحايا-الزلزال-المزدوج-إلى-3811-قتيلا-1115059384.html
فنزويلا: ارتفاع ضحايا الزلزال المزدوج إلى 3811 قتيلا
فنزويلا: ارتفاع ضحايا الزلزال المزدوج إلى 3811 قتيلا
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو/حزيران الماضي، إلى 3... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T01:55+0000
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وأوضح رودريغيز، في بيان بشأن آخر الإحصائيات، أنه: "حتى 8 يوليو/تموز، بلغ عدد الضحايا 3 آلاف و811 قتيلًا، والمصابين 16 ألفًا و740 شخصًا، فيما جرى إنقاذ 6 آلاف و462 شخصًا".ومع مرور الأيام، بدأ عدد فرق الإنقاذ الأجنبية العاملة في مدينة لا غوايرا يتراجع تدريجياً، مع انخفاض احتمالات العثور على ناجين.وتستعد فرق إنقاذ من الولايات المتحدة وتشيلي وعدد من الدول الأخرى لمغادرة فنزويلا، من بينها فرق تابعة لإدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، إلى جانب فرق من ولايتي فلوريدا وفرجينيا، وفق ما أفاد به عناصر مشاركون في المهمة لوكالة "فرانس برس".وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20260705/حصيلة-مهولة-لزلزال-فنزويلا-المزدوج-وتضاؤل-الآمال-بالعثور-على-أحياء-1114954447.html
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فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
فنزويلا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
فنزويلا: ارتفاع ضحايا الزلزال المزدوج إلى 3811 قتيلا
أفاد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو/حزيران الماضي، إلى 3 آلاف و811 قتيلًا.
وأوضح رودريغيز، في بيان بشأن آخر الإحصائيات، أنه: "حتى 8 يوليو/تموز، بلغ عدد الضحايا 3 آلاف و811 قتيلًا، والمصابين 16 ألفًا و740 شخصًا، فيما جرى إنقاذ 6 آلاف و462 شخصًا".
ومع مرور الأيام، بدأ عدد فرق الإنقاذ الأجنبية العاملة في مدينة لا غوايرا يتراجع تدريجياً، مع انخفاض احتمالات العثور على ناجين.
وتستعد فرق إنقاذ من الولايات المتحدة
وتشيلي وعدد من الدول الأخرى لمغادرة فنزويلا، من بينها فرق تابعة لإدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، إلى جانب فرق من ولايتي فلوريدا وفرجينيا، وفق ما أفاد به عناصر مشاركون في المهمة لوكالة "فرانس برس".
وشهدت فنزويلا
سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.
وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ في بلادها، عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا، وتسبب بسقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.
وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي
في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال غربي البلاد.