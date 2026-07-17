خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات

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لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
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الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
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05:00 GMT
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08:28 GMT
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09:53 GMT
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نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
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موزاييك
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
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00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
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01:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
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08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260717/خبير-الدول-ستتجه-للطاقة-البديلة-في-حال-استمرار-تهديد-الإمدادات-1115276837.html
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد": انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له؛ استثمارات لتحويل دمشق واللاذقية إلى... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T11:02+0000
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راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
سبوتنيك عربي
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي بنهاية الأسبوع المنتهي في 10 يوليو بمقدار 2.985 مليون برميل، ليصل إلى 316.504 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 1983.بهذا الخصوص، قال المستشار في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، الأستاذ كريم إيهاب:خبير: لدى سوريا مقومات سياحية هائلة لكن تفتقر إلى البنية التحتيةيخطط رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لإطلاق مشروعين عقاريين وسياحيين في سوريا باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، في مجالات التطوير العقاري والسياحة وإعادة الإعمار.بهذا الصدد، قال عضو مستشاري مجلس النهضة السوري والخبير الاقتصادي، الدكتور زياد عربش:خبير: التعاون مع تركيا سيدعم قطاع الطاقة في السودانوقعت هيئة الموانئ السودانية مذكرة تفاهم مع شركة "أرغاز" التركية لإنشاء رصيف غاز ضخم في ميناء "سواكن"، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة وتطوير البنية التحتية للموانئ.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الناير:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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الأخبار
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قوانين الاقتصاد, аудио
قوانين الاقتصاد, аудио

خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات

11:02 GMT 17.07.2026
راديو
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد": انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له؛ استثمارات لتحويل دمشق واللاذقية إلى وجهات عالمية؛ السودان وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء رصيف غاز ضخم.
تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي بنهاية الأسبوع المنتهي في 10 يوليو بمقدار 2.985 مليون برميل، ليصل إلى 316.504 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 1983.
بهذا الخصوص، قال المستشار في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، الأستاذ كريم إيهاب:
"ما يحدث من صراعات، وخاصة الحرب الأمريكية الإيرانية، له أثر على الاحتياطي، ولكن أمريكا بكل الأحوال لديها أكبر احتياطي في العالم. لذلك التأثير الأكبر يكون على دول لا تمتلك احتياطيا نفطيا أو غازيا".

خبير: لدى سوريا مقومات سياحية هائلة لكن تفتقر إلى البنية التحتية

يخطط رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لإطلاق مشروعين عقاريين وسياحيين في سوريا باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، في مجالات التطوير العقاري والسياحة وإعادة الإعمار.
بهذا الصدد، قال عضو مستشاري مجلس النهضة السوري والخبير الاقتصادي، الدكتور زياد عربش:
"لدى سوريا إمكانات ومقومات سياحية ثقافية وتاريخية ورياضية وأثرية وطبية، لكنها تفتقر إلى البنية التحتية، لذلك هذه المشاريع ستساهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة".

خبير: التعاون مع تركيا سيدعم قطاع الطاقة في السودان

وقعت هيئة الموانئ السودانية مذكرة تفاهم مع شركة "أرغاز" التركية لإنشاء رصيف غاز ضخم في ميناء "سواكن"، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة وتطوير البنية التحتية للموانئ.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الناير:
"السودان لديه قدرات كبيرة في الغاز، وإمكانات هائلة في شرق البلاد لم تكتشف حتى الآن، وإذا ما تم اكتشاف هذه القدرات والإمكانات الغازية يمكن أن يكون هذا الرصيف مهما للمرحلة القادمة".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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