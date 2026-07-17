https://sarabic.ae/20260717/خبير-الدول-ستتجه-للطاقة-البديلة-في-حال-استمرار-تهديد-الإمدادات-1115276837.html
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد": انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له؛ استثمارات لتحويل دمشق واللاذقية إلى... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T11:02+0000
2026-07-17T11:02+0000
2026-07-17T11:02+0000
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قوانين الاقتصاد
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خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
سبوتنيك عربي
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي بنهاية الأسبوع المنتهي في 10 يوليو بمقدار 2.985 مليون برميل، ليصل إلى 316.504 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 1983.بهذا الخصوص، قال المستشار في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، الأستاذ كريم إيهاب:خبير: لدى سوريا مقومات سياحية هائلة لكن تفتقر إلى البنية التحتيةيخطط رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لإطلاق مشروعين عقاريين وسياحيين في سوريا باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، في مجالات التطوير العقاري والسياحة وإعادة الإعمار.بهذا الصدد، قال عضو مستشاري مجلس النهضة السوري والخبير الاقتصادي، الدكتور زياد عربش:خبير: التعاون مع تركيا سيدعم قطاع الطاقة في السودانوقعت هيئة الموانئ السودانية مذكرة تفاهم مع شركة "أرغاز" التركية لإنشاء رصيف غاز ضخم في ميناء "سواكن"، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة وتطوير البنية التحتية للموانئ.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الناير:التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد": انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له؛ استثمارات لتحويل دمشق واللاذقية إلى وجهات عالمية؛ السودان وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء رصيف غاز ضخم.
تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي بنهاية الأسبوع المنتهي في 10 يوليو بمقدار 2.985 مليون برميل، ليصل إلى 316.504 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 1983.
بهذا الخصوص، قال المستشار في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، الأستاذ كريم إيهاب:
"ما يحدث من صراعات، وخاصة الحرب الأمريكية الإيرانية، له أثر على الاحتياطي، ولكن أمريكا بكل الأحوال لديها أكبر احتياطي في العالم. لذلك التأثير الأكبر يكون على دول لا تمتلك احتياطيا نفطيا أو غازيا".
خبير: لدى سوريا مقومات سياحية هائلة لكن تفتقر إلى البنية التحتية
يخطط رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لإطلاق مشروعين عقاريين وسياحيين في سوريا باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، في مجالات التطوير العقاري والسياحة وإعادة الإعمار.
بهذا الصدد، قال عضو مستشاري مجلس النهضة السوري والخبير الاقتصادي، الدكتور زياد عربش:
"لدى سوريا إمكانات ومقومات سياحية ثقافية وتاريخية ورياضية وأثرية وطبية، لكنها تفتقر إلى البنية التحتية، لذلك هذه المشاريع ستساهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة".
خبير: التعاون مع تركيا سيدعم قطاع الطاقة في السودان
وقعت هيئة الموانئ السودانية مذكرة تفاهم مع شركة "أرغاز" التركية لإنشاء رصيف غاز ضخم في ميناء "سواكن"، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة وتطوير البنية التحتية للموانئ.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الناير:
"السودان لديه قدرات كبيرة في الغاز، وإمكانات هائلة في شرق البلاد لم تكتشف حتى الآن، وإذا ما تم اكتشاف هذه القدرات والإمكانات الغازية يمكن أن يكون هذا الرصيف مهما للمرحلة القادمة".
التفاصيل في الملف الصوتي...