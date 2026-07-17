https://sarabic.ae/20260717/زلزال-بقوة-74-درجات-يضرب-جنوبي-المكسيك-1115287144.html
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جنوبي المكسيك
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جنوبي المكسيك
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة بويرتو ماديرو جنوبيّ المكسيك، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز" نقلًا عن هيئة المسح الجيولوجي... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T17:05+0000
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وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما لم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.وقد بلغت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، في آخر تحديث، 4930 شخصًا، وإصابة 16740 آخرين، في حين تم إنقاذ 6462 شخصًا، بحسب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) خورخي رودريغيز.
https://sarabic.ae/20260711/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزالي-فنزويلا-إلى-4118-قتيلا-1115116313.html
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العالم, المكسيك
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جنوبي المكسيك
17:05 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 17:15 GMT 17.07.2026)
ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة بويرتو ماديرو جنوبيّ المكسيك، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز" نقلًا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما لم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
وتتابع السلطات المكسيكية تطورات الموقف، بينما لم تصدر حتى الآن تحذيرات رسمية بشأن احتمال حدوث موجات تسونامي.
ويُذكر أن زلزالًا وقع في فنزويلا، مساء يوم 24 حزيران/يونيو، حيث سُجلت سلسلتان من الهزات الأرضية بفارق زمني بلغ حوالي 40 ثانية، وبلغت قوتهما 7.2 و 7.5 درجات على مقياس ريختر. وكان مركزاهما يبعدان حوالي 10 كيلومترات أحدهما عن الآخر في ولاية ياراكوي الفنزويلية.
وقد بلغت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، في آخر تحديث، 4930 شخصًا، وإصابة 16740 آخرين، في حين تم إنقاذ 6462 شخصًا، بحسب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) خورخي رودريغيز.