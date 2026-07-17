https://sarabic.ae/20260717/مستشار-الرئيس-الإماراتي-تطوير-دور-مجلس-التعاون-الخليجي-بات-ضرورة-لحماية-الأمن-المشترك-1115287809.html
مستشار الرئيس الإماراتي: تطوير دور مجلس التعاون الخليجي بات ضرورة لحماية الأمن المشترك
مستشار الرئيس الإماراتي: تطوير دور مجلس التعاون الخليجي بات ضرورة لحماية الأمن المشترك
سبوتنيك عربي
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن مجلس التعاون الخليجي تأسس بهدف تعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، مؤكداً أن الارتقاء... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T17:34+0000
2026-07-17T17:34+0000
2026-07-17T17:34+0000
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وأضاف قرقاش عبر منصة "إكس" أن الأداء الحالي للمجلس، مهما بدا متواضعا، يجب أن يشكل حافزا لتعزيز دوره وتطوير فاعليته في حماية الأمن الخليجي المشترك، مشددا على أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى تكريس القبول بالأمر الواقع.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة، ردا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260712/البحرين-تطلق-صفارات-الإنذار-والإمارات-تتعامل-مع-تهديد-صاروخي-وقطر-تؤكد-أن-مستوى-التهديد-مرتفع--1115134928.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, مجلس التعاون الخليجي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مجلس التعاون الخليجي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مستشار الرئيس الإماراتي: تطوير دور مجلس التعاون الخليجي بات ضرورة لحماية الأمن المشترك
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن مجلس التعاون الخليجي تأسس بهدف تعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، مؤكداً أن الارتقاء بمستوى التعاون الجماعي بين دول المجلس بات اليوم ضرورة ملحّة في ظل التحديات الراهنة.
وأضاف قرقاش عبر منصة "إكس" أن الأداء الحالي للمجلس، مهما بدا متواضعا، يجب أن يشكل حافزا لتعزيز دوره وتطوير فاعليته في حماية الأمن الخليجي المشترك، مشددا على أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى تكريس القبول بالأمر الواقع.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة، ردا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.