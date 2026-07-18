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"آر بي إل - 20"... مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
"آر بي إل - 20"... مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعًا مختلفة من المدافع الرشاشة التي تلبي جميع الاحتياجات الميدانية للجنود في ساحات القتال، ومنها "آر بي إل - 20"، الذي يصنف ضمن المدافع الرشاشة... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
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ويجمع هذا الرشاش بين الكفاءة النيرانية العالية وخفة الوزن وسهولة الاستخدام، وهو ما جعله مناسبا لمهام المشاة والاشتباكات التكتيكية، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ويتميز هذا السلاح بإمكانية استخدام صناديق ذخيرة مرنة سعة 100 أو 200 طلقة، كما يمكن إعادة تعبئة الحزام بسحب الذخيرة دون الحاجة إلى فتح جسم الرشاش، بما يسهم في تسريع عمليات التلقيم أثناء القتال.المواصفات الفنيةوتشير المواصفات الفنية للمدفع الرشاش "آر بي إل - 20" إلى أنه مزود بسكة علوية "بيكاتيني" لتركيب أجهزة الرؤية وأنظمة التصويب الحديثة، إضافة إلى مقبض قابل للطي والتعديل مزود بمسند خد ودعامة كتف قابلة للتعديل، بما يوفر راحة أكبر للرامي أثناء الاستخدام.ويتوافر الرشاش بنسختين، إحداهما بسبطانة قصيرة والأخرى بسبطانة طويلة، ما يمنح الوحدات العسكرية مرونة في اختيار التكوين الأنسب وفق طبيعة المهام والبيئات القتالية المختلفة.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

"آر بي إل - 20"... مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة

13:11 GMT 18.07.2026
© Photo / Kalashnikov"آر بي إل - 20".. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
آر بي إل - 20.. مدفع رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Photo / Kalashnikov
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تطور روسيا أنواعًا مختلفة من المدافع الرشاشة التي تلبي جميع الاحتياجات الميدانية للجنود في ساحات القتال، ومنها "آر بي إل - 20"، الذي يصنف ضمن المدافع الرشاشة الخفيفة المزودة بنظام تلقيم يعتمد على حزام ذخيرة لتوفير نيران مستمرة خاصة في عمليات الاقتحام.
ويجمع هذا الرشاش بين الكفاءة النيرانية العالية وخفة الوزن وسهولة الاستخدام، وهو ما جعله مناسبا لمهام المشاة والاشتباكات التكتيكية، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
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ويتميز هذا السلاح بإمكانية استخدام صناديق ذخيرة مرنة سعة 100 أو 200 طلقة، كما يمكن إعادة تعبئة الحزام بسحب الذخيرة دون الحاجة إلى فتح جسم الرشاش، بما يسهم في تسريع عمليات التلقيم أثناء القتال.

المواصفات الفنية

العيار: 5.45×39 مم
الوزن (مع صندوق ذخيرة فارغ): 5.5 كغ
المدى الفعال: 800 متر
معدل الرمي: 800 طلقة في الدقيقة
سعة صندوق الذخيرة: 100 أو 200 طلقة
طول السبطانة: 415 أو 590 مم
الطول الكلي (النسخة القصيرة): 950 مم
الطول الكلي (النسخة الطويلة): 1100 مم
وتشير المواصفات الفنية للمدفع الرشاش "آر بي إل - 20" إلى أنه مزود بسكة علوية "بيكاتيني" لتركيب أجهزة الرؤية وأنظمة التصويب الحديثة، إضافة إلى مقبض قابل للطي والتعديل مزود بمسند خد ودعامة كتف قابلة للتعديل، بما يوفر راحة أكبر للرامي أثناء الاستخدام.
ويتوافر الرشاش بنسختين، إحداهما بسبطانة قصيرة والأخرى بسبطانة طويلة، ما يمنح الوحدات العسكرية مرونة في اختيار التكوين الأنسب وفق طبيعة المهام والبيئات القتالية المختلفة.
© Sputnik"6 بي - 50".. مدفع رشاش روسي بـ 700 طلقة في الدقيقة
6 بي - 50.. مدفع رشاش روسي بـ 700 طلقة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
"6 بي - 50".. مدفع رشاش روسي بـ 700 طلقة في الدقيقة
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