https://sarabic.ae/20260511/سبكتر-بندقية-قنص-روسية-مداها-2500-متر-1113330423.html
"سبكتر"... بندقية قنص روسية مداها 2500 متر
"سبكتر"... بندقية قنص روسية مداها 2500 متر
سبوتنيك عربي
تمتلك بنادق القنص الروسية سمعة عالمية جيدة لأنها تجمع بين دقة التصويب وسهولة الاستخدام والصيانة في الميدان، ويضاف إلى ذلك مزايا المدى والقدرة على استخدام أنواع... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T15:38+0000
2026-05-11T15:38+0000
2026-05-11T15:38+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113330267_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_5d3d1f5d12f24caf8927f8f804774d01.jpg
ورغم تميز النماذج السابقة من بنادق القنص الروسية، إلا أن روسيا لا تتوقف عن تطوير نماذج جديدة لتلبية احتياجات جنودها في ميادين القتال ويشمل ذلك بندقية "سبكتر"، التي توصف بأنها بندقية قنص من الجيل التالي.توصف "سبكتر" بأنها من الجيل الجديد المصمم لتلبية المهام التكتيكية وعمليات الرماية بعيدة المدى في ميادين القتال مع إمكانية العمل في ظروف تشغيل قاسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمتلك البندقية مجموعة إغلاق ثلاثية، وتصميم خاص للهيكل الخلفي يسمح لها باستخدام طلقات بأعيرة نارية مختلفة وفقًا لطبيعة المهمة.وبحسب المواصفات المعلنة، تمتلك البندقية قدرة إصابة فعالة تصل إلى 2500 متر في بعض العيارات، مع دمج سكة "بيكاتيني" مائلة بزاوية 30 درجة تسمح بالاستفادة الكاملة من أنظمة التصويب البصري للضربات بعيدة المدى.وأكد التقرير أن البندقية خضعت لاختبارات ميدانية في مناطق قتال، إضافة إلى استخدامها في مسابقات رماية احترافية، حيث حققت نتائج فعالة من حيث الدقة والاعتمادية.ويتراوح طول السبطانة (الماسورة) بين 710 و864 ملم، فيما يبدأ الوزن من 7.6 كيلوغرامات بحسب التكوين المستخدم، مع مخازن ذخيرة بسعة تتراوح بين 5 و8 طلقات وفقا لنوع الطلقات المستخدمة.كما أوضح التقرير أن كل بندقية يكون لها أنظمة معايرة خاصة مرفقة بنتائج اختبارات الإطلاق وبيانات الذخيرة المطابقة، بهدف تقليل الحاجة إلى إعدادات إضافية من قبل المستخدم بعد تسليمها.
https://sarabic.ae/20251230/دي-إكس-إل---3-بندقية-قنص-روسية-بعيدة-المدى-بطلقات-خارقة-1108730988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113330267_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_8724af1fb4ab1694a68e37c7c74df5bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
"سبكتر"... بندقية قنص روسية مداها 2500 متر
تمتلك بنادق القنص الروسية سمعة عالمية جيدة لأنها تجمع بين دقة التصويب وسهولة الاستخدام والصيانة في الميدان، ويضاف إلى ذلك مزايا المدى والقدرة على استخدام أنواع مختلفة من الأعيرة النارية، التي توفرها البنادق الحديثة.
ورغم تميز النماذج السابقة من بنادق القنص الروسية، إلا أن روسيا
لا تتوقف عن تطوير نماذج جديدة لتلبية احتياجات جنودها في ميادين القتال ويشمل ذلك بندقية "سبكتر"، التي توصف بأنها بندقية قنص من الجيل التالي.
توصف "سبكتر" بأنها من الجيل الجديد المصمم لتلبية المهام التكتيكية وعمليات الرماية بعيدة المدى في ميادين القتال مع إمكانية العمل في ظروف تشغيل قاسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتمتلك البندقية مجموعة إغلاق ثلاثية، وتصميم خاص للهيكل الخلفي يسمح لها باستخدام طلقات بأعيرة نارية مختلفة وفقًا لطبيعة المهمة.
30 ديسمبر 2025, 15:13 GMT
وبحسب المواصفات المعلنة، تمتلك البندقية قدرة إصابة فعالة تصل إلى 2500 متر في بعض العيارات، مع دمج سكة "بيكاتيني" مائلة بزاوية 30 درجة تسمح بالاستفادة الكاملة من أنظمة التصويب
البصري للضربات بعيدة المدى.
وأكد التقرير أن البندقية خضعت لاختبارات ميدانية في مناطق قتال، إضافة إلى استخدامها في مسابقات رماية احترافية، حيث حققت نتائج فعالة من حيث الدقة والاعتمادية.
ويتراوح طول السبطانة (الماسورة) بين 710 و864 ملم، فيما يبدأ الوزن من 7.6 كيلوغرامات بحسب التكوين المستخدم، مع مخازن ذخيرة بسعة تتراوح بين 5 و8 طلقات وفقا لنوع الطلقات المستخدمة.
كما أوضح التقرير أن كل بندقية
يكون لها أنظمة معايرة خاصة مرفقة بنتائج اختبارات الإطلاق وبيانات الذخيرة المطابقة، بهدف تقليل الحاجة إلى إعدادات إضافية من قبل المستخدم بعد تسليمها.