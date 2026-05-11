"سبكتر"... بندقية قنص روسية مداها 2500 متر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260511/سبكتر-بندقية-قنص-روسية-مداها-2500-متر-1113330423.html
"سبكتر"... بندقية قنص روسية مداها 2500 متر
"سبكتر"... بندقية قنص روسية مداها 2500 متر
سبوتنيك عربي
تمتلك بنادق القنص الروسية سمعة عالمية جيدة لأنها تجمع بين دقة التصويب وسهولة الاستخدام والصيانة في الميدان، ويضاف إلى ذلك مزايا المدى والقدرة على استخدام أنواع... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T15:38+0000
2026-05-11T15:38+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113330267_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_5d3d1f5d12f24caf8927f8f804774d01.jpg
ورغم تميز النماذج السابقة من بنادق القنص الروسية، إلا أن روسيا لا تتوقف عن تطوير نماذج جديدة لتلبية احتياجات جنودها في ميادين القتال ويشمل ذلك بندقية "سبكتر"، التي توصف بأنها بندقية قنص من الجيل التالي.توصف "سبكتر" بأنها من الجيل الجديد المصمم لتلبية المهام التكتيكية وعمليات الرماية بعيدة المدى في ميادين القتال مع إمكانية العمل في ظروف تشغيل قاسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمتلك البندقية مجموعة إغلاق ثلاثية، وتصميم خاص للهيكل الخلفي يسمح لها باستخدام طلقات بأعيرة نارية مختلفة وفقًا لطبيعة المهمة.وبحسب المواصفات المعلنة، تمتلك البندقية قدرة إصابة فعالة تصل إلى 2500 متر في بعض العيارات، مع دمج سكة "بيكاتيني" مائلة بزاوية 30 درجة تسمح بالاستفادة الكاملة من أنظمة التصويب البصري للضربات بعيدة المدى.وأكد التقرير أن البندقية خضعت لاختبارات ميدانية في مناطق قتال، إضافة إلى استخدامها في مسابقات رماية احترافية، حيث حققت نتائج فعالة من حيث الدقة والاعتمادية.ويتراوح طول السبطانة (الماسورة) بين 710 و864 ملم، فيما يبدأ الوزن من 7.6 كيلوغرامات بحسب التكوين المستخدم، مع مخازن ذخيرة بسعة تتراوح بين 5 و8 طلقات وفقا لنوع الطلقات المستخدمة.كما أوضح التقرير أن كل بندقية يكون لها أنظمة معايرة خاصة مرفقة بنتائج اختبارات الإطلاق وبيانات الذخيرة المطابقة، بهدف تقليل الحاجة إلى إعدادات إضافية من قبل المستخدم بعد تسليمها.
https://sarabic.ae/20251230/دي-إكس-إل---3-بندقية-قنص-روسية-بعيدة-المدى-بطلقات-خارقة-1108730988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113330267_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_8724af1fb4ab1694a68e37c7c74df5bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"سبكتر"... بندقية قنص روسية مداها 2500 متر

15:38 GMT 11.05.2026
© Photoبندقية قنص روسية متطورة
بندقية قنص روسية متطورة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
© Photo
تابعنا عبر
تمتلك بنادق القنص الروسية سمعة عالمية جيدة لأنها تجمع بين دقة التصويب وسهولة الاستخدام والصيانة في الميدان، ويضاف إلى ذلك مزايا المدى والقدرة على استخدام أنواع مختلفة من الأعيرة النارية، التي توفرها البنادق الحديثة.
ورغم تميز النماذج السابقة من بنادق القنص الروسية، إلا أن روسيا لا تتوقف عن تطوير نماذج جديدة لتلبية احتياجات جنودها في ميادين القتال ويشمل ذلك بندقية "سبكتر"، التي توصف بأنها بندقية قنص من الجيل التالي.
© Photoبندقية قنص روسية متطورة
بندقية قنص روسية متطورة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
بندقية قنص روسية متطورة
© Photo
توصف "سبكتر" بأنها من الجيل الجديد المصمم لتلبية المهام التكتيكية وعمليات الرماية بعيدة المدى في ميادين القتال مع إمكانية العمل في ظروف تشغيل قاسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتمتلك البندقية مجموعة إغلاق ثلاثية، وتصميم خاص للهيكل الخلفي يسمح لها باستخدام طلقات بأعيرة نارية مختلفة وفقًا لطبيعة المهمة.
دي إكس إل - 3.. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
"دي إكس إل - 3".. بندقية قنص روسية بعيدة المدى بطلقات خارقة
30 ديسمبر 2025, 15:13 GMT
وبحسب المواصفات المعلنة، تمتلك البندقية قدرة إصابة فعالة تصل إلى 2500 متر في بعض العيارات، مع دمج سكة "بيكاتيني" مائلة بزاوية 30 درجة تسمح بالاستفادة الكاملة من أنظمة التصويب البصري للضربات بعيدة المدى.
وأكد التقرير أن البندقية خضعت لاختبارات ميدانية في مناطق قتال، إضافة إلى استخدامها في مسابقات رماية احترافية، حيث حققت نتائج فعالة من حيث الدقة والاعتمادية.
© Photoبندقية قنص روسية متطورة
بندقية قنص روسية متطورة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
بندقية قنص روسية متطورة
© Photo
ويتراوح طول السبطانة (الماسورة) بين 710 و864 ملم، فيما يبدأ الوزن من 7.6 كيلوغرامات بحسب التكوين المستخدم، مع مخازن ذخيرة بسعة تتراوح بين 5 و8 طلقات وفقا لنوع الطلقات المستخدمة.
© Photoبندقية قنص روسية متطورة
بندقية قنص روسية متطورة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
بندقية قنص روسية متطورة
© Photo
كما أوضح التقرير أن كل بندقية يكون لها أنظمة معايرة خاصة مرفقة بنتائج اختبارات الإطلاق وبيانات الذخيرة المطابقة، بهدف تقليل الحاجة إلى إعدادات إضافية من قبل المستخدم بعد تسليمها.
© Sputnikإس في دي إس".. بندقية قنص روسية قابلة للطي
إس في دي إس.. بندقية قنص روسية قابلة للطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
إس في دي إس".. بندقية قنص روسية قابلة للطي
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала