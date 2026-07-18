https://sarabic.ae/20260718/الزيدي-التفاهم-مع-الخزانة-الأمريكية-خطوة-لإصلاح-مصارف-العراق-1115306391.html
الزيدي: التفاهم مع الخزانة الأمريكية خطوة لإصلاح مصارف العراق
الزيدي: التفاهم مع الخزانة الأمريكية خطوة لإصلاح مصارف العراق
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم السبت، أن التفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، لتأهيل 7 مصارف، "خطوة مهمة في... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T13:20+0000
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ونشر الزيدي تغريدة جديدة له على حسابه في منصة شركة "إكس"، اليوم السبت، رحّب خلالها بالتفاهم العراقي الأمريكي.وأوضح الزيدي أن "تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى يمهد لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد استكمال متطلبات الامتثال والحوكمة".وأفاد رئيس الوزراء العراقي بأن التفاهم "يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي ويفتح آفاقا أوسع أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار".وشدد فالح الزيدي على مواصلة "دعم الإصلاحات المالية والمصرفية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يخدم مصالح العراق ويعزز مكانته الاقتصادية إقليميا ودوليا".ويشار إلى أن العراق والولايات المتحدة وقعا 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي وإعلان شراكة شاملة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في البلدين.وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، في إطار زيارة الزيدي الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
https://sarabic.ae/20260219/إعلام-الولايات-المتحدة-تنشر-أكبر-قوة-جوية-أمريكية-في-الشرق-الأوسط-منذ-غزو-العراق-1110512797.html
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العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق, العالم العربي, الأخبار
الزيدي: التفاهم مع الخزانة الأمريكية خطوة لإصلاح مصارف العراق
أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم السبت، أن التفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، لتأهيل 7 مصارف، "خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي".
ونشر الزيدي تغريدة جديدة له على حسابه في منصة شركة "إكس"، اليوم السبت، رحّب خلالها بالتفاهم العراقي الأمريكي.
وأوضح الزيدي أن "تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى يمهد لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد استكمال متطلبات الامتثال والحوكمة".
وأفاد رئيس الوزراء العراقي
بأن التفاهم "يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي ويفتح آفاقا أوسع أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار".
وشدد فالح الزيدي على مواصلة "دعم الإصلاحات المالية والمصرفية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يخدم مصالح العراق ويعزز مكانته الاقتصادية إقليميا ودوليا".
ويشار إلى أن العراق والولايات المتحدة
وقعا 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي وإعلان شراكة شاملة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرة التفاهم، في إطار زيارة الزيدي الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.