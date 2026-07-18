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سوريا والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب "كركوك- بانياس"
سوريا والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب "كركوك- بانياس"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم السبت، أن سوريا والعراق، وقّعا مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب "كركوك - بانياس" النفطي. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال البشير، في بيان نشرته الوزارة عبر تطبيق "تلغرام": "وقّعنا اليوم مذكرة تفاهم مع جمهورية العراق الشقيقة لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك- بانياس".وفي سياق متصل، بيّنت الوزارة أن توقيع المذكرة تم خلال اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وعدد من كبار المسؤولين.وأوضحت وزارة الطاقة السورية أن "المذكرة تهدف إلى استعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى مرافئ التصدير السورية على البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون بين سوريا والعراق في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمشروع، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".وأشار البيان أن المشروع يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في المنطقة، وتستهدف أعمال إعادة التأهيل الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدّر بنحو مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، بما يسهم في إعادة تفعيل أحد أهم ممرات نقل الطاقة الإقليمية، ويعزز موقع سوريا كمحور لعبور الطاقة باتجاه البحر الأبيض المتوسط.دبلوماسية جديدة وشراكات اقتصادية إقليمية.. هل ينجح العراق في استعادة ثقة الخليج؟العراق يفعل خطة طوارئ لمواجهة توقف إمدادات الغاز من كردستان
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أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, اقتصاد
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سوريا والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب "كركوك- بانياس"
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم السبت، أن سوريا والعراق، وقّعا مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب "كركوك - بانياس" النفطي.
وقال البشير، في بيان نشرته الوزارة عبر تطبيق "تلغرام": "وقّعنا اليوم مذكرة تفاهم مع جمهورية العراق الشقيقة لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك- بانياس".
وأوضح البشير أن مذكرة التفاهم "خطوة إستراتيجية لإعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، وتعزيز مكانة سوريا كممرٍ إقليمي للطاقة".
وفي سياق متصل، بيّنت الوزارة أن توقيع المذكرة تم خلال اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وعدد من كبار المسؤولين.
وأشارت وزارة الطاقة السورية، إلى أن الشركة السورية للبترول، وقّعت مذكرة التفاهم الأولى مع شركة نفط البصرة، لإعادة تأهيل وإحياء خط الأنابيب العراقي – السوري "الحديثة- بانياس"، المرتبط تاريخيًا بمسار خط "كركوك- بانياس".
وأوضحت وزارة الطاقة السورية أن "المذكرة تهدف إلى استعادة ممر حيوي لنقل النفط العراقي إلى مرافئ التصدير السورية على البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون بين سوريا والعراق في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمشروع، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".
وبحسب البيان، وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم ثانية مع ائتلاف دولي يضم شركات "شيفرون" و"يو سي سي" القابضة و"تي آي كابيتال"، للمباشرة بإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروع، ووضع التصورات والأسس التنفيذية لإعادة تأهيل خط الأنابيب والمنشآت المرافقة له، وفق المعايير الفنية المعتمدة، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التنفيذية.
وأشار البيان أن المشروع يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في المنطقة، وتستهدف أعمال إعادة التأهيل الوصول إلى طاقة تشغيلية تقدّر بنحو مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، بما يسهم في إعادة تفعيل أحد أهم ممرات نقل الطاقة الإقليمية، ويعزز موقع سوريا كمحور لعبور الطاقة باتجاه البحر الأبيض المتوسط.