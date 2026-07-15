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دبلوماسية جديدة وشراكات اقتصادية إقليمية.. هل ينجح العراق في استعادة ثقة الخليج؟

دبلوماسية جديدة وشراكات اقتصادية إقليمية.. هل ينجح العراق في استعادة ثقة الخليج؟

سبوتنيك عربي

لم تكن جولة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى الكويت والسعودية مجرد زيارة بروتوكولية، بل جاءت في توقيت بالغ الحساسية، بعد أسابيع من حرب هزّت المنطقة وأعادت... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T14:42+0000

2026-07-15T14:42+0000

2026-07-15T15:50+0000

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ففي ظل تداعيات المواجهة بين إيران وإسرائيل، وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع، تحركت بغداد نحو العواصم الخليجية حاملة رسائل تهدئة وطمأنة، وساعية إلى تأكيد أنها لا تريد أن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو طرفا في محاور متصارعة.وأشار إلى أن "زيارات المسؤولين العراقيين إلى عدد من الدول العربية، تأتي ضمن مشروع أوسع لإعادة تموضع العراق اقتصاديا"، موضحا أن "زيارة وزير الخارجية العراقي إلى السعودية، التي سبقتها زيارة إلى سوريا، تعكس ملامح مشروع اقتصادي إقليمي قد يضم السعودية وسوريا وقطر والإمارات وتركيا، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين دول المنطقة".وأشار إلى أن "الحكومة تسعى بالتوازي إلى تنويع منافذ تصدير النفط، وعدم الاعتماد بشكل كامل على مضيق هرمز، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية"، موضحا أن "العراق يعمل على دراسة مسارات بديلة لتصدير النفط عبر الأراضي السورية وصولا إلى البحر المتوسط".العراق بحاجة لاستعادة الثقة مع الخليجمن جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي ستار الجبوري، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "العراق بحاجة ماسة إلى تعزيز امتداده العربي وإعادة بناء علاقاته الاقتصادية مع دول الخليج"، لافتا إلى أن "الانفتاح الحالي يمثل فرصة لاستعادة موقع العراق في محيطه الإقليمي".وأضاف: "العلاقات بين العراق وعدد من الدول العربية شهدت قطيعة بعد عام 2003، الأمر الذي حدّ من قدرة بغداد على توسيع شراكاتها الاقتصادية والإقليمية"، مبينا أن "تلك المرحلة تأثرت بتدخلات إقليمية أسهمت في إضعاف التواصل مع العمق العربي".ووفقاً للجبوري، فإن الحكومة العراقية تدرك أهمية الانفتاح على الدول العربية، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري معها، بما يسهم في إعادة العراق إلى موقع متقدم على المستويات الاقتصادية والتنموية والإقليمية، ويعزز فرص جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة".

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, الكويت, السعودية, الدول الخليجية, استثمار, تقارير سبوتنيك, حصري