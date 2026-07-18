https://sarabic.ae/20260718/الشمس-تحتوي-على-فضة-أكثر-مما-كان-يعتقد-العلماء-1115314057.html
الشمس تحتوي على فضة أكثر مما كان يعتقد العلماء
الشمس تحتوي على فضة أكثر مما كان يعتقد العلماء
سبوتنيك عربي
طوّر باحثون في جامعة أوبسالا طريقة أكثر دقة لتفسير الضوء المار عبر الغلاف الجوي للشمس، ووجدوا أن الشمس تحتوي على فضة أكثر بنسبة 55% تقريبًا مما أشارت إليه... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T22:16+0000
2026-07-18T22:16+0000
2026-07-18T22:15+0000
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
الشمس
الفضة
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مثل معظم النجوم، تتكون الشمس بالكامل تقريبًا من الهيدروجين والهيليوم، ولا تشكل العناصر الأثقل مثل الكربون والحديد والفضة سوى 1.5% تقريبًا من كتلتها. على الرغم من وجودها بكميات ضئيلة، فإن هذه العناصر تحتفظ بمعلومات قيّمة حول نشأة النجوم والكواكب والتطور الكيميائي لمجرة درب التبانة.لماذا قللت الحسابات السابقة من تقدير كمية الفضة؟يحدد العلماء التركيب الكيميائي للشمس باستخدام التحليل الطيفيـ حيث تمتص ذرات الغلاف الجوي الشمسي الضوء بأطوال موجية محددة، مما ينتج عنه خطوط داكنة في الطيف.يُكوّن كل عنصر نمطًا مميزًا من الخطوط، أشبه ببصمة كيميائية، ويحدد الباحثون وجود الفضة من خلال دراسة خطوطها المميزة ومقارنتها بنماذج الغلاف الجوي الشمسي.ومن المهم أن النموذج أخذ في الاعتبار تأثيرات عدم التوازن، وهذا يعني أنه أخذ في الحسبان كيف يُغير الإشعاع الوارد حالة ذرات الفضة نفسها التي تُكوّن خطوط الامتصاص، وقد مكّن أخذ هذا التفاعل في الحسبان الباحثين من تفسير الطيف بدقة أكبر.ساعدت النيازك في تأكيد النتيجةأدت الحسابات السابقة إلى مشكلة غير مفسرة، إذ بدا أن الشمس تحتوي على كمية أقل بكثير من الفضة مقارنةً بالنيازك البدائية كيميائيًا. كان هذا الأمر مفاجئًا لأن الشمس وهذه النيازك تشكلت من نفس المكونات. لذا، ينبغي أن يكون تقدير وفرة العديد من العناصر فيها متسقًا إلى حد كبير.تتبع الفضة عبر المجرةتُنتَج العناصر الثقيلة داخل النجوم وأثناء الأحداث النجمية الهائلة، ثم تنتشر لاحقًا في الفضاء، حيث تُصبح جزءًا من أجيال جديدة من النجوم والكواكب والمواد الكونية الأخرى.يخطط الباحثون الآن لتطبيق الطريقة نفسها على نجوم من أنواع وأعمار مختلفة، ومن خلال مقارنة ضوئها، يأملون في تحديد أماكن تكوّن الفضة في الكون وكيف تغيّر توزيعها في مجرة درب التبانة عبر الزمن.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |
https://sarabic.ae/20251014/ظاهرة-مذهلة-لحظة-انفصال-نتوء-ضخم-من-سطح-الشمس-فيديو-1105999432.html
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علوم, روسيا, جامعات روسية, الشمس, الفضة
علوم, روسيا, جامعات روسية, الشمس, الفضة
الشمس تحتوي على فضة أكثر مما كان يعتقد العلماء
طوّر باحثون في جامعة أوبسالا طريقة أكثر دقة لتفسير الضوء المار عبر الغلاف الجوي للشمس، ووجدوا أن الشمس تحتوي على فضة أكثر بنسبة 55% تقريبًا مما أشارت إليه التقديرات السابقة، ونُشرت نتائجهم في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية.
مثل معظم النجوم، تتكون الشمس بالكامل تقريبًا من الهيدروجين والهيليوم، ولا تشكل العناصر الأثقل مثل الكربون والحديد والفضة سوى 1.5% تقريبًا من كتلتها. على الرغم من وجودها بكميات ضئيلة، فإن هذه العناصر تحتفظ بمعلومات قيّمة حول نشأة النجوم والكواكب والتطور الكيميائي لمجرة درب التبانة.
لماذا قللت الحسابات السابقة من تقدير كمية الفضة؟
يحدد العلماء التركيب الكيميائي للشمس باستخدام التحليل الطيفيـ حيث تمتص ذرات الغلاف الجوي الشمسي الضوء بأطوال موجية محددة، مما ينتج عنه خطوط داكنة في الطيف.
يُكوّن كل عنصر نمطًا مميزًا من الخطوط، أشبه ببصمة كيميائية، ويحدد الباحثون وجود الفضة من خلال دراسة خطوطها المميزة ومقارنتها بنماذج الغلاف الجوي الشمسي.
اعتمدت التقديرات السابقة على نماذج مبسطة للغلاف الجوي، بينما جمعت الدراسة الجديدة بين تمثيل ديناميكي للطبقات الخارجية للشمس وحسابات محسّنة في الفيزياء الذرية، تُظهر كيفية تفاعل ذرات الفضة مع الإشعاع والجسيمات المحيطة بها.
ومن المهم أن النموذج أخذ في الاعتبار تأثيرات عدم التوازن، وهذا يعني أنه أخذ في الحسبان كيف يُغير الإشعاع الوارد حالة ذرات الفضة نفسها التي تُكوّن خطوط الامتصاص، وقد مكّن أخذ هذا التفاعل في الحسبان الباحثين من تفسير الطيف بدقة أكبر.
ساعدت النيازك في تأكيد النتيجة
أدت الحسابات السابقة إلى مشكلة غير مفسرة، إذ بدا أن الشمس تحتوي على كمية أقل بكثير من الفضة مقارنةً بالنيازك البدائية كيميائيًا. كان هذا الأمر مفاجئًا لأن الشمس وهذه النيازك تشكلت من نفس المكونات. لذا، ينبغي أن يكون تقدير وفرة العديد من العناصر فيها متسقًا إلى حد كبير.
تتوافق قيمة الفضة الشمسية المُعدّلة بشكل أدق مع القياسات المأخوذة من تلك النيازك، ويشير هذا إلى أن النقص الظاهر في الفضة في الشمس ناتج بشكل أساسي عن قصور في النماذج الجوية السابقة، وليس عن اختلاف كيميائي حقيقي.
14 أكتوبر 2025, 13:21 GMT
تُنتَج العناصر الثقيلة داخل النجوم وأثناء الأحداث النجمية الهائلة، ثم تنتشر لاحقًا في الفضاء، حيث تُصبح جزءًا من أجيال جديدة من النجوم والكواكب والمواد الكونية الأخرى.
نظرًا لأن الشمس تُعد نقطة مرجعية مهمة في علم الفلك، فإن تحسين قياساتها الكيميائية يُساعد العلماء أيضًا على تفسير تركيب النجوم الأخرى والأنظمة الكوكبية.
يخطط الباحثون الآن لتطبيق الطريقة نفسها على نجوم من أنواع وأعمار مختلفة، ومن خلال مقارنة ضوئها، يأملون في تحديد أماكن تكوّن الفضة في الكون وكيف تغيّر توزيعها في مجرة درب التبانة عبر الزمن.