https://sarabic.ae/20260718/الشمس-تحتوي-على-فضة-أكثر-مما-كان-يعتقد-العلماء-1115314057.html

الشمس تحتوي على فضة أكثر مما كان يعتقد العلماء

الشمس تحتوي على فضة أكثر مما كان يعتقد العلماء

سبوتنيك عربي

طوّر باحثون في جامعة أوبسالا طريقة أكثر دقة لتفسير الضوء المار عبر الغلاف الجوي للشمس، ووجدوا أن الشمس تحتوي على فضة أكثر بنسبة 55% تقريبًا مما أشارت إليه... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T22:16+0000

2026-07-18T22:16+0000

2026-07-18T22:15+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

الشمس

الفضة

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مثل معظم النجوم، تتكون الشمس بالكامل تقريبًا من الهيدروجين والهيليوم، ولا تشكل العناصر الأثقل مثل الكربون والحديد والفضة سوى 1.5% تقريبًا من كتلتها. على الرغم من وجودها بكميات ضئيلة، فإن هذه العناصر تحتفظ بمعلومات قيّمة حول نشأة النجوم والكواكب والتطور الكيميائي لمجرة درب التبانة.لماذا قللت الحسابات السابقة من تقدير كمية الفضة؟يحدد العلماء التركيب الكيميائي للشمس باستخدام التحليل الطيفيـ حيث تمتص ذرات الغلاف الجوي الشمسي الضوء بأطوال موجية محددة، مما ينتج عنه خطوط داكنة في الطيف.يُكوّن كل عنصر نمطًا مميزًا من الخطوط، أشبه ببصمة كيميائية، ويحدد الباحثون وجود الفضة من خلال دراسة خطوطها المميزة ومقارنتها بنماذج الغلاف الجوي الشمسي.ومن المهم أن النموذج أخذ في الاعتبار تأثيرات عدم التوازن، وهذا يعني أنه أخذ في الحسبان كيف يُغير الإشعاع الوارد حالة ذرات الفضة نفسها التي تُكوّن خطوط الامتصاص، وقد مكّن أخذ هذا التفاعل في الحسبان الباحثين من تفسير الطيف بدقة أكبر.ساعدت النيازك في تأكيد النتيجةأدت الحسابات السابقة إلى مشكلة غير مفسرة، إذ بدا أن الشمس تحتوي على كمية أقل بكثير من الفضة مقارنةً بالنيازك البدائية كيميائيًا. كان هذا الأمر مفاجئًا لأن الشمس وهذه النيازك تشكلت من نفس المكونات. لذا، ينبغي أن يكون تقدير وفرة العديد من العناصر فيها متسقًا إلى حد كبير.تتبع الفضة عبر المجرةتُنتَج العناصر الثقيلة داخل النجوم وأثناء الأحداث النجمية الهائلة، ثم تنتشر لاحقًا في الفضاء، حيث تُصبح جزءًا من أجيال جديدة من النجوم والكواكب والمواد الكونية الأخرى.يخطط الباحثون الآن لتطبيق الطريقة نفسها على نجوم من أنواع وأعمار مختلفة، ومن خلال مقارنة ضوئها، يأملون في تحديد أماكن تكوّن الفضة في الكون وكيف تغيّر توزيعها في مجرة ​​درب التبانة عبر الزمن.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

https://sarabic.ae/20251014/ظاهرة-مذهلة-لحظة-انفصال-نتوء-ضخم-من-سطح-الشمس-فيديو-1105999432.html

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علوم, روسيا, جامعات روسية, الشمس, الفضة