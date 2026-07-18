https://sarabic.ae/20260718/القوات-الروسية-تستهدف-موانئ-وسفن-أوكرانية-بضربات-موجهة---وزارة-الدفاع-1115296628.html
القوات الروسية تستهدف مواني وسفنا أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف مواني وسفنا أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم في ميناءي... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T05:00+0000
2026-07-18T05:00+0000
2026-07-18T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، قصف المواني الأوكرانية المستخدمة لنقل الشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان أن "تم استهداف سفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء تشورنومورسك، وفي عرض البحر".ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرب المواني الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20260717/قواتنا-تواصل-توجيه-ضربات-للموانئ-الأوكرانية-والسفن-الداعمة-للجيش-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1115285413.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف مواني وسفنا أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع
05:00 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 05:09 GMT 18.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، قصف المواني الأوكرانية المستخدمة لنقل الشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "نتيجةً لغارات جوية وبرية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيّرة، استُهدفت في ميناء أوديسا، منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن "تم استهداف سفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء تشورنومورسك، وفي عرض البحر".
ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرب المواني الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.