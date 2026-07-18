https://sarabic.ae/20260718/المحكمة-الدستورية-في-الجزائر-تحسم-التشريعيات-وتكشف-التشكيلة-النهائية-للبرلمان-الجديد-1115310856.html
المحكمة الدستورية في الجزائر تحسم التشريعيات وتكشف التشكيلة النهائية للبرلمان الجديد
المحكمة الدستورية في الجزائر تحسم التشريعيات وتكشف التشكيلة النهائية للبرلمان الجديد
سبوتنيك عربي
حسمت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، بشكل نهائي نتائج الانتخابات التشريعية، بعد البت في جميع الطعون المرفوعة إليها، لتعلن التوزيع الرسمي لمقاعد المجلس الشعبي... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T17:51+0000
2026-07-18T17:51+0000
2026-07-18T17:51+0000
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ووفق النتائج النهائية، حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على صدارة المشهد البرلماني بحصوله على 91 مقعدًا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ74 مقعدًا، فيما جاءت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة بـ56 مقعدًا، تلتها حركة مجتمع السلم بـ43 مقعدًا، ثم حركة البناء الوطني بـ40 مقعدًا. كما أسفرت النتائج عن فوز المترشحين الأحرار بـ29 مقعدًا، بينما تقاسمت الأحزاب والقوائم الأخرى بقية المقاعد، ليكتمل بذلك توزيع 407 مقاعد التي يتشكل منها المجلس الشعبي الوطني.وأكدت المحكمة الدستورية أن مراجعة الطعون لم تحدث تغييرًا جوهريًا في موازين القوى السياسية، واقتصرت على تعديلات محدودة في بعض الدوائر الانتخابية، قبل اعتماد النتائج النهائية التي أصبحت نافذة وملزمة لجميع الأطراف.وأكد أن هذه الأرقام تعكس استمرار الأحزاب الكبرى في تصدر المشهد السياسي، مع احتفاظ جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى وتعزيز التجمع الوطني الديمقراطي لموقعه كثاني قوة داخل البرلمان، في وقت سجلت أحزاب أخرى حضورًا معتبرًا، إلى جانب المستقلين الذين حافظوا على تمثيلهم داخل المجلس.وأضاف بودهان: "النتائج أكدت أن المحكمة الدستورية قامت بعملها بشفافية تامة، وفقًا للمواد 191، 165، من الدستور، والنتائج النهائية تبيّن أن العملية الانتخابية برمتها تمت بمصداقية تامة وعند حسن ظن الأغلبية الساحقة من الجزائريين، ما يجعل من النائب يعمل بمسؤولية كبيرة في المستقبل، كونه برلمانًا شرعيًا، شفافًا ونزيهًا، ذو مصداقية، قويًا بالشرعية القانونية والدستورية، على أن يمارس كل مهامه الدستورية، وتحقيق رغبات الناخبين في ظل دولة القانون".وبإعلان النتائج النهائية، تطوى رسميًا صفحة الانتخابات التشريعية، لتبدأ مرحلة دستورية جديدة تتمثل في تنصيب المجلس الشعبي الوطني، وانتخاب رئيسه وتشكيل لجانه الدائمة، تمهيدًا لانطلاق العمل البرلماني في عهدة جديدة ينتظر أن تكون حافلة بملفات اقتصادية واجتماعية وتشريعية تتطلب نقاشًا واسعًا وإصلاحات متواصلة.ويعد إعلان المحكمة الدستورية آخر حلقة في المسار الانتخابي، إذ يمنح الشرعية القانونية للتشكيلة النهائية للبرلمان، ويفتح الباب أمام مباشرة النواب المنتخبين لمهامهم، في إطار مؤسسة تشريعية يعوَّل عليها لمواكبة التحولات الوطنية وتعزيز الأداء الرقابي والتشريعي خلال السنوات المقبلة.
https://sarabic.ae/20260706/برلمان-جديد-يتشكل-الأحزاب-التقليدية-تتصدر-النتائج-الأولية-للانتخابات-التشريعية-الجزائرية-1114995909.html
https://sarabic.ae/20260703/نسبة-المشاركة-الأولية-في-الانتخابات-التشريعية-الجزائرية-تبلغ-2079-1114906042.html
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الجزائر, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
الجزائر, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
المحكمة الدستورية في الجزائر تحسم التشريعيات وتكشف التشكيلة النهائية للبرلمان الجديد
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
حسمت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، بشكل نهائي نتائج الانتخابات التشريعية، بعد البت في جميع الطعون المرفوعة إليها، لتعلن التوزيع الرسمي لمقاعد المجلس الشعبي الوطني، واضعةً بذلك حدًا للمسار الانتخابي الذي انطلق مع تنظيم الاقتراع في الثاني من يوليو/تموز.
ووفق النتائج النهائية، حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على صدارة المشهد البرلماني
بحصوله على 91 مقعدًا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ74 مقعدًا، فيما جاءت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة بـ56 مقعدًا، تلتها حركة مجتمع السلم بـ43 مقعدًا، ثم حركة البناء الوطني بـ40 مقعدًا.
كما أسفرت النتائج عن فوز المترشحين الأحرار بـ29 مقعدًا، بينما تقاسمت الأحزاب والقوائم
الأخرى بقية المقاعد، ليكتمل بذلك توزيع 407 مقاعد التي يتشكل منها المجلس الشعبي الوطني.
وفي السياق، قال المكلف بالإعلام بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم جير، لـ"سبوتنيك": "بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، النتائج النهائية جدًّا مرضية لأننا حللنا في المرتبة الثانية، وهي مرتبة تقليدية بالنسبة للحزب منذ إنشائه، حيث تحصلنا على 17 مقعدًا إضافيًا قياسًا بالانتخابات الماضية، ليصبح عدد المقاعد 74 مقعدًا، لذا نحن مرتاحون لهذه الحصيلة التي تؤكد المكانة السياسية للحزب، وهذه النتائج ستجعلنا أكثر أريحية في الانتخابات المحلية المقبلة نهاية السنة الجارية، والتي سنعمل على أن نحصل فيها على المزيد من المقاعد على مستوى الولايات والبلديات".
وأكدت المحكمة الدستورية أن مراجعة الطعون لم تحدث تغييرًا جوهريًا في موازين القوى السياسية، واقتصرت على تعديلات محدودة في بعض الدوائر الانتخابية، قبل اعتماد النتائج النهائية التي أصبحت نافذة وملزمة لجميع الأطراف.
وفي السياق، قال الخبير الدستوري موسى بودهان لـ"سبوتنيك"، إنه فيما يتعلق بنسبة المشاركة، أظهرت الأرقام الرسمية أن 21.24 في المئة من الهيئة الناخبة داخل الوطن أدلت بأصواتها، مقابل 10.75 في المئة بالنسبة لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وهي النسب التي اعتمدتها المحكمة ضمن قرارها النهائي بشأن هذا الاستحقاق.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس استمرار الأحزاب الكبرى في تصدر المشهد السياسي
، مع احتفاظ جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى وتعزيز التجمع الوطني الديمقراطي لموقعه كثاني قوة داخل البرلمان، في وقت سجلت أحزاب أخرى حضورًا معتبرًا، إلى جانب المستقلين الذين حافظوا على تمثيلهم داخل المجلس.
وأضاف بودهان: "النتائج أكدت أن المحكمة الدستورية قامت بعملها بشفافية تامة، وفقًا للمواد 191، 165، من الدستور، والنتائج النهائية تبيّن أن العملية الانتخابية
برمتها تمت بمصداقية تامة وعند حسن ظن الأغلبية الساحقة من الجزائريين، ما يجعل من النائب يعمل بمسؤولية كبيرة في المستقبل، كونه برلمانًا شرعيًا، شفافًا ونزيهًا، ذو مصداقية، قويًا بالشرعية القانونية والدستورية، على أن يمارس كل مهامه الدستورية، وتحقيق رغبات الناخبين في ظل دولة القانون".
وقال بودهان إن هذا في الحقيقة يأتي ليضع الحد لكل التفسيرات والتأويلات الخاطئة بالقول إن الانتخابات مزورة، وهناك من تحدث عن إلغائها، المحكمة الدستورية أكدت نسب المشاركة المعلنة بكل شفافية، ولم يتم إخفاء أي شيء عن الشعب، وبهذا أكدت كل ما جاءت به السلطة، في انتظار تعيين المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وبإعلان النتائج النهائية، تطوى رسميًا صفحة الانتخابات التشريعية
، لتبدأ مرحلة دستورية جديدة تتمثل في تنصيب المجلس الشعبي الوطني، وانتخاب رئيسه وتشكيل لجانه الدائمة، تمهيدًا لانطلاق العمل البرلماني في عهدة جديدة ينتظر أن تكون حافلة بملفات اقتصادية واجتماعية وتشريعية تتطلب نقاشًا واسعًا وإصلاحات متواصلة.
ويعد إعلان المحكمة الدستورية آخر حلقة في المسار الانتخابي، إذ يمنح الشرعية القانونية للتشكيلة النهائية للبرلمان، ويفتح الباب أمام مباشرة النواب المنتخبين لمهامهم، في إطار مؤسسة تشريعية يعوَّل عليها لمواكبة التحولات الوطنية وتعزيز الأداء الرقابي والتشريعي خلال السنوات المقبلة.