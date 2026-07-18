https://sarabic.ae/20260718/بإمكانيات-ذاتية-شاب-لبناني-يسابق-الزمن-لترميم-منزله-ومقهاه-بعد-أشهر-من-النزوح-1115313392.html

بإمكانيات ذاتية... شاب لبناني يسابق الزمن لترميم منزله ومقهاه بعد أشهر من النزوح

بإمكانيات ذاتية... شاب لبناني يسابق الزمن لترميم منزله ومقهاه بعد أشهر من النزوح

سبوتنيك عربي

مع بدء سريان الهدنة ووقف إطلاق النار جنوبي لبنان، لم يتردد الشاب يوسف حسين في حزم أمتعة النزوح والعودة فورًا إلى مسقط رأسه في بلدة "القليلة" الجنوبية. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T19:50+0000

2026-07-18T19:50+0000

2026-07-18T19:50+0000

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هذه البلدة التي تشرف على مناطق شهدت توترات عنيفة كـ "المنصوري"، "شمع"، و"دير سريان"، تعرضت لدمار واسع، لكن ذلك لم يمنع يوسف من إطلاق ورشة فردية لإعادة بناء حياته وصمود عائلته.فور وصوله في اليوم الأول للهدنة، باشر يوسف العمل على ترميم مقهاه الصغير الذي يشكل مصدر رزقه الأساسي، والذي يقع في الطابق الأرضي من المبنى ذاته الذي تسكن فيه عائلته الممتدة، والتي تضم جده وأعمامه وإخوته. هذا المبنى العائلي لم يسلم من آلة الحرب، إذ تعرض لأضرار جسيمة جراء الغارات التي استهدفت المحيط، والتي أدت إلى تسوية المبنى الملاصق لهم بالأرض بالكامل.ويشير يوسف أمام إلى الركام المحيط بمبناه، موضحًا حجم المأساة: "المبنى اللي وراي هو لبيت جدي وإخواتي، تعرض لأضرار جسيمة جراء الضربة التي سقطت بجانبه ودمرت بيت جيراننا بالكامل، ولم يبقَ منه سوى الأساسات. غرف النوم تضررت والبيت بات غير صالح للسكن نهائياً. الدمار لحاله بيحكي عن اللي صاير حواليي".التحدي الأكبر أمام يوسف لا يقتصر على إزالة الركام، بل يتعداه إلى غياب مقومات الحياة الأساسية وتضرر البنية التحتية التي تساعد على الصمود. وفي ظل تقاعس تام للدولة اللبنانية وغياب أي تحرك رسمي للمساعدة حتى اليوم، أخذ يوسف المبادرة على عاتقه. اليوم، يواصل يوسف العمل يوميًا دون كلل، مستعينًا بقدراته المتواضعة. هدفه الأساسي يتجاوز الحجر، فهو يسابق الزمن لتجهيز المكان وإصلاح ما يمكن إصلاحه، من أجل إعادة أهله وعائلته بأكملها إلى البلدة، وطوي صفحة النزوح القاسية التي دامت لأشهر، ليثبت أن إرادة البقاء في الأرض أقوى من كل دمار.

https://sarabic.ae/20260717/بين-الدمار-والمفاوضات-أهالي-بلدة-فرون-جنوبي-لبنان-يتمسكون-بأرضهم--1115273893.html

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