خامنئي: نقض مذكرة التفاهم يثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا مصداقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
دي فانس يتهم إسرائيل بتقويض المفاوضات مع إيران، سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا: سنستهدف أي قوة عسكرية تابعة للغرب في أوكرانيا وطهران تقصف سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260718/خامنئي-نقض-مذكرة-التفاهم-يثبت-مجددا-أن-توقيع-الرئيس-الأمريكي-لا-قيمة-له-ولا-مصداقية-1115310651.html
خامنئي: نقض مذكرة التفاهم يثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا مصداقية
خامنئي: نقض مذكرة التفاهم يثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا مصداقية
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، أن نقض الولايات المتحدة المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة يثبت مجددًا أن... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T17:22+0000
2026-07-18T17:22+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/12/1112663390_0:19:1651:948_1920x0_80_0_0_70b85b677a67ef3fdfb492741db8ab5a.jpg
وقال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة بمناسبة وداع المرشد الراحل علي خامنئي وبيان القضايا المهمة المتعلقة بإيران: "التنصل المتكرر للولايات المتحدة من (التزامات) مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي البلدين أثبت مجددًا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا يتمتع بأي مصداقية".وأكد أن الولايات المتحدة بسلوكها، تظهر أن "التسلط والنزعة الاستعلائية والوحشية" هي مكونات أساسية في نهجها وسياستها.وأشار المرشد الإيراني إلى أنه إذا واصلت الولايات المتحدة السعي إلى إشعال فتيل الحرب، فإن "الشعب الإيراني وجبهة المقاومة يمتلكان لها دروسًا لا تنسى"، مضيفًا أن "بطولات المقاتلين وشجاعة أبناء جنوب إيران خلال الأيام الماضية تمثل نماذج من تلك الدروس".وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن "إيران كانت منخرطة في المفاوضات، لكن الولايات المتحدة أقدمت بنفسها على أعمال عدوانية، في انتهاك لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم".وأضاف: "ما نواجهه الآن هو الدفاع عن بلدنا بكل وحدة وحزم"، معتبرًا أن الولايات المتحدة "تلقت حتى الآن الرد على أفعالها"، وأن هذه الأعمال العدوانية "لن تحقق لها أي نتيجة"، داعيًا واشنطن إلى اختيار "حلول أخرى" إذا كانت ترغب في معالجة الأزمة، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260718/إيران-تعلن-وقف-التزاماتها-بمذكرة-التفاهم-مع-واشنطن---عاجل-1115304295.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/12/1112663390_0:0:1467:1100_1920x0_80_0_0_6e0d9402c565cea15db060a9b602eeed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

خامنئي: نقض مذكرة التفاهم يثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا مصداقية

17:22 GMT 18.07.2026
© REUTERS Hamed Jafarnejadالمرشد الاعلى الإيراني، مجتبى خامنئي
المرشد الاعلى الإيراني، مجتبى خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© REUTERS Hamed Jafarnejad
تابعنا عبر
أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، أن نقض الولايات المتحدة المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة يثبت مجددًا أن توقيع الرئيس الأمريكي "عديم القيمة ولا يتمتع بأي مصداقية".
وقال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة بمناسبة وداع المرشد الراحل علي خامنئي وبيان القضايا المهمة المتعلقة بإيران: "التنصل المتكرر للولايات المتحدة من (التزامات) مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي البلدين أثبت مجددًا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا يتمتع بأي مصداقية".
وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة "كشفت مرة أخرى عن وجهه الحقيقي"، معتبرًا أن نقض العهود يعد دليلًا جديدًا على "كذب الولايات المتحدة وعدم منطقيتها وأنها غير جديرة بالثقة".
وأكد أن الولايات المتحدة بسلوكها، تظهر أن "التسلط والنزعة الاستعلائية والوحشية" هي مكونات أساسية في نهجها وسياستها.
رجل يسير في ساحة آزادي، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في طهران، إيران، 23 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع أمريكا
12:28 GMT
وأشار المرشد الإيراني إلى أنه إذا واصلت الولايات المتحدة السعي إلى إشعال فتيل الحرب، فإن "الشعب الإيراني وجبهة المقاومة يمتلكان لها دروسًا لا تنسى"، مضيفًا أن "بطولات المقاتلين وشجاعة أبناء جنوب إيران خلال الأيام الماضية تمثل نماذج من تلك الدروس".
وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن طهران أوقفت تنفيذ جميع التزاماتها مع واشنطن بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، مؤكدًا أن "الأولوية الحالية لإيران هي الدفاع عن البلاد والتصدي للمعتدين"، وفق تعبيره.
وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن "إيران كانت منخرطة في المفاوضات، لكن الولايات المتحدة أقدمت بنفسها على أعمال عدوانية، في انتهاك لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم".
وأضاف: "ما نواجهه الآن هو الدفاع عن بلدنا بكل وحدة وحزم"، معتبرًا أن الولايات المتحدة "تلقت حتى الآن الرد على أفعالها"، وأن هذه الأعمال العدوانية "لن تحقق لها أي نتيجة"، داعيًا واشنطن إلى اختيار "حلول أخرى" إذا كانت ترغب في معالجة الأزمة، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала