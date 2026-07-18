https://sarabic.ae/20260718/خامنئي-نقض-مذكرة-التفاهم-يثبت-مجددا-أن-توقيع-الرئيس-الأمريكي-لا-قيمة-له-ولا-مصداقية-1115310651.html
خامنئي: نقض مذكرة التفاهم يثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا مصداقية
خامنئي: نقض مذكرة التفاهم يثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا مصداقية
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، أن نقض الولايات المتحدة المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة يثبت مجددًا أن... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T17:22+0000
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وقال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة بمناسبة وداع المرشد الراحل علي خامنئي وبيان القضايا المهمة المتعلقة بإيران: "التنصل المتكرر للولايات المتحدة من (التزامات) مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي البلدين أثبت مجددًا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا يتمتع بأي مصداقية".وأكد أن الولايات المتحدة بسلوكها، تظهر أن "التسلط والنزعة الاستعلائية والوحشية" هي مكونات أساسية في نهجها وسياستها.وأشار المرشد الإيراني إلى أنه إذا واصلت الولايات المتحدة السعي إلى إشعال فتيل الحرب، فإن "الشعب الإيراني وجبهة المقاومة يمتلكان لها دروسًا لا تنسى"، مضيفًا أن "بطولات المقاتلين وشجاعة أبناء جنوب إيران خلال الأيام الماضية تمثل نماذج من تلك الدروس".وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن "إيران كانت منخرطة في المفاوضات، لكن الولايات المتحدة أقدمت بنفسها على أعمال عدوانية، في انتهاك لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم".وأضاف: "ما نواجهه الآن هو الدفاع عن بلدنا بكل وحدة وحزم"، معتبرًا أن الولايات المتحدة "تلقت حتى الآن الرد على أفعالها"، وأن هذه الأعمال العدوانية "لن تحقق لها أي نتيجة"، داعيًا واشنطن إلى اختيار "حلول أخرى" إذا كانت ترغب في معالجة الأزمة، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260718/إيران-تعلن-وقف-التزاماتها-بمذكرة-التفاهم-مع-واشنطن---عاجل-1115304295.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
خامنئي: نقض مذكرة التفاهم يثبت مجددا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا مصداقية
أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، أن نقض الولايات المتحدة المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة يثبت مجددًا أن توقيع الرئيس الأمريكي "عديم القيمة ولا يتمتع بأي مصداقية".
وقال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة بمناسبة وداع المرشد الراحل علي خامنئي وبيان القضايا المهمة المتعلقة بإيران: "التنصل المتكرر للولايات المتحدة من (التزامات) مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي البلدين أثبت مجددًا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا قيمة له ولا يتمتع بأي مصداقية".
وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة "كشفت مرة أخرى عن وجهه الحقيقي"، معتبرًا أن نقض العهود يعد دليلًا جديدًا على "كذب الولايات المتحدة وعدم منطقيتها وأنها غير جديرة بالثقة".
وأكد أن الولايات المتحدة بسلوكها، تظهر أن "التسلط والنزعة الاستعلائية والوحشية" هي مكونات أساسية في نهجها وسياستها.
وأشار المرشد الإيراني إلى أنه إذا واصلت الولايات المتحدة السعي إلى إشعال فتيل الحرب، فإن "الشعب الإيراني وجبهة المقاومة يمتلكان لها دروسًا لا تنسى"، مضيفًا أن "بطولات المقاتلين وشجاعة أبناء جنوب إيران خلال الأيام الماضية تمثل نماذج من تلك الدروس".
وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن طهران أوقفت تنفيذ جميع التزاماتها مع واشنطن بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، مؤكدًا أن "الأولوية الحالية لإيران هي الدفاع عن البلاد والتصدي للمعتدين"، وفق تعبيره.
وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن "إيران كانت منخرطة في المفاوضات، لكن الولايات المتحدة أقدمت بنفسها على أعمال عدوانية، في انتهاك لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم".
وأضاف: "ما نواجهه الآن هو الدفاع عن بلدنا بكل وحدة وحزم"، معتبرًا أن الولايات المتحدة "تلقت حتى الآن الرد على أفعالها"، وأن هذه الأعمال العدوانية "لن تحقق لها أي نتيجة"، داعيًا واشنطن إلى اختيار "حلول أخرى" إذا كانت ترغب في معالجة الأزمة، وفق تعبيره.