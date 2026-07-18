https://sarabic.ae/20260718/دراسة-بكتيريا-اللثة-قد-تتسلل-إلى-أخطر-مكان-في-الجسم-1115307782.html

دراسة: بكتيريا اللثة قد تتسلل إلى أخطر مكان في الجسم

دراسة: بكتيريا اللثة قد تتسلل إلى أخطر مكان في الجسم

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط محتمل بين أمراض اللثة وصحة القلب، بعدما أظهرت نتائجها أن البكتيريا المسببة لالتهابات اللثة قد تسهم في تلف صمامات القلب،... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T15:15+0000

2026-07-18T15:15+0000

2026-07-18T15:15+0000

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وعُرضت نتائج الدراسة خلال المؤتمر العلمي لعلوم القلب والأوعية الدموية الأساسية لعام 2026، الذي نظمته جمعية القلب الأمريكية في مدينة بوسطن، منتصف الشهر الجاري، ويُعد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في أبحاث القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما أورده موقع "ساينس دايلي".وأوضح الباحثون أن البكتيريا المسببة لأمراض اللثة قد ترتبط بالإصابة بتضيق الصمام الأبهري التكلسي، وهو اضطراب شائع يصيب صمامات القلب وقد يشكل خطرًا على الحياة.ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يحدث تضيق الصمام الأبهري التكلسي نتيجة ازدياد سماكة الصمام وتكلسه تدريجيًا، ما يعيق تدفق الدم من القلب إلى أنحاء الجسم. وغالبًا لا تظهر أعراض المرض في مراحله الأولى، إلا أنه قد يتطور لاحقًا ليسبب الإرهاق وألم الصدر وضيق التنفس والإغماء وفشل القلب، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة، فيما تظل جراحة استبدال الصمام العلاج القياسي للحالات المتقدمة.وركز الفريق البحثي على بكتيريا بورفيروموناس جينجيفاليس، المعروفة بدورها الرئيسي في الإصابة بأمراض اللثة، والتي سبق أن ربطتها دراسات سابقة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تصلب الشرايين ومرض الشريان التاجي.ولدراسة هذه العلاقة، حلل الباحثون مستويات البكتيريا في أنسجة صمامات القلب المأخوذة من مرضى خضعوا لجراحة استبدال الصمام، وقارنوا الصمامات الأبهرية المتكلسة لدى مرضى تضيق الصمام الأبهري التكلسي بأنسجة صمامات مرضى يعانون من أمراض صمامية أخرى.ولفهم آلية تأثير البكتيريا، أجرى الفريق تجارب على الفئران، حيث تم تعريضها لبكتيريا بورفيروموناس جينجيفاليس الحية أو المعطلة حراريًا، مع تقييم مدى تراكمها في الصمام الأبهري وتأثيرها على ترسبات الكالسيوم وظهور أعراض المرض. كما حصلت بعض الحيوانات على مضادات حيوية وقائية، بينما خضعت أخرى لتعديل جيني لإزالة مسار الالتهاب IL-1β.وأظهرت النتائج أن التعرض المتكرر للبكتيريا الحية أدى إلى تراكمها داخل الصمامات الأبهرية، وزيادة تكلسها، وظهور أعراض تضيق الصمام الأبهري، في حين ساهم العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية في الحد من هذه التأثيرات.كما اكتشف الباحثون أن البكتيريا تنشط بروتين إنترلوكين-1 بيتا (IL-1β) المحفز للالتهابات، وأثبتت التجارب أن تعطيل هذا المسار الجيني قلل بصورة ملحوظة من تكلس الصمام وأعراض المرض، حتى في وجود البكتيريا.واختتم البروفيسور لي بالتأكيد أن الحفاظ على نظافة الفم وعلاج أمراض اللثة يمثلان عنصرًا مهمًا للصحة العامة، وقد يكون لهما دور في حماية القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للتوصية بعلاجات محددة للوقاية من تضيق الصمام الأبهري، إلا أن النتائج تعزز أهمية صحة اللثة كعامل يستحق مزيدًا من الدراسة.

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