https://sarabic.ae/20260718/ضربة-روسية-تدمر-منصة-إطلاق-لمنظومة-نبتون-الصاروخية-الأوكرانية-فيديو-1115311435.html
ضربة روسية تدمر منصة إطلاق لمنظومة "نبتون" الصاروخية الأوكرانية... فيديو
ضربة روسية تدمر منصة إطلاق لمنظومة "نبتون" الصاروخية الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمّرت، بضربات نفذتها منظومة الصواريخ "إسكندر" وطائرات مسيّرة من طراز "غيران"، منصة إطلاق... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T18:16+0000
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وذكرت الوزارة في بيان، أنه "نتيجة للضربة، تم تدمير منصة إطلاق منظومة الصواريخ "نبتون" ومركبة النقل والتحميل المزودة بالذخائر".ونشرت الوزارة مشاهد لتنفيذ الضربة بواسطة المنظومة الصاروخية العملياتية التكتيكية "إسكندر" وطائرات مسيّرة من طراز "غيران-4 سيكر" على موقع منظومة الصواريخ الساحلية "نبتون" التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ريباكيفكا في مقاطعة نيكولاييف.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن بلدة لينينا (ميرنوي) أصبحت تحت السيطرة الروسية، وأن تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسكوي وسفيتلي يقترب من الاكتمال.حيث صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "المركز" تواصل تقدمها شمال مدينة كراسنوأرميسك، وتخوض معارك في مدينتي دوبروبوليه وأنوفكا.جاء ذلك خلال زيارة أجراها غيراسيموف لتفقد سير تنفيذ المهام القتالية لدى تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، حيث استمع إلى تقرير قائد المجموعة سيرغي كوزوفليف، بشأن الأوضاع في منطقة عملياتها، إضافة إلى تقارير قادة التشكيلات والوحدات حول نتائج تنفيذ المهام القتالية.
https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-لينينا-ويجري-استكمال-تحرير-شيفتشينكو-وكراسنويارسك-وسفيتلويه--عاجل-1115308789.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
ضربة روسية تدمر منصة إطلاق لمنظومة "نبتون" الصاروخية الأوكرانية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمّرت، بضربات نفذتها منظومة الصواريخ "إسكندر" وطائرات مسيّرة من طراز "غيران"، منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ الأوكرانية "نبتون" في مقاطعة نيكولاييف.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "نتيجة للضربة، تم تدمير منصة إطلاق منظومة الصواريخ "نبتون" ومركبة النقل والتحميل المزودة بالذخائر".
ونشرت الوزارة مشاهد لتنفيذ الضربة بواسطة المنظومة الصاروخية العملياتية التكتيكية "إسكندر" وطائرات مسيّرة من طراز "غيران-4 سيكر" على موقع منظومة الصواريخ الساحلية "نبتون" التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ريباكيفكا في مقاطعة نيكولاييف.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن بلدة لينينا (ميرنوي) أصبحت تحت السيطرة الروسية، وأن تحرير شيفتشينكو وكراسنويارسكوي وسفيتلي يقترب من الاكتمال.
حيث صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم السبت، أن قوات مجموعة "المركز" تواصل تقدمها شمال مدينة كراسنوأرميسك، وتخوض معارك في مدينتي دوبروبوليه وأنوفكا.
وقال غيراسيموف: "تتواصل المعارك العنيفة ضمن منطقة مسؤولية قوات مجموعة 'المركز'. وعلى محور دوبروبوليه، تواصل تشكيلات ووحدات المجموعة توسيع هجومها شمال كراسنوأرميسك، وتخوض معارك في دوبروبوليه وأنوفكا".
جاء ذلك خلال زيارة أجراها غيراسيموف لتفقد سير تنفيذ المهام القتالية لدى تشكيلات ووحدات مجموعة "الغرب"، حيث استمع إلى تقرير قائد المجموعة سيرغي كوزوفليف، بشأن الأوضاع في منطقة عملياتها، إضافة إلى تقارير قادة التشكيلات والوحدات حول نتائج تنفيذ المهام القتالية.