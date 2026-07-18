https://sarabic.ae/20260718/علماء-روس-يستخدمون-الموجات-فوق-الصوتية-لمضاعفة-قوة-الخرسانة-1115312410.html

علماء روس يستخدمون الموجات فوق الصوتية لمضاعفة قوة الخرسانة

علماء روس يستخدمون الموجات فوق الصوتية لمضاعفة قوة الخرسانة

سبوتنيك عربي

طوّر باحثون في جامعة غوبكين طريقةً تستخدم الموجات فوق الصوتية لتحسين الخرسانة قبل تصلّبها، قد تطيل هذه التقنية عمر المباني والممرات مع تقليل استهلاك المواد،... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T19:44+0000

2026-07-18T19:44+0000

2026-07-18T19:44+0000

علوم

روسيا

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كتل خرسانية

أخبار الأبحاث العلمية

مجتمع

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نقاط الضعف الناتجة عن مياه الخلط العاديةيحتوي الماء بطبيعته على أكسجين مذاب، وعند خلط الماء غير المعالج مع الإسمنت قد يسهم هذا الغاز في تكوين مسامات صغيرة داخل المادة، وبعد تصلب الخرسانة، تضعف هذه الفراغات بنيتها الداخلية.يعرّض الباحثون الماء للموجات فوق الصوتية قبل الخلط، تزيل هذه العملية الغازات المذابة، ما يقلل من عدد المسامات التي قد تتكون في الخرسانة النهائية.الموجات فوق الصوتية تحسّن أيضا خليط الإسمنتيحتوي الإسمنت على جزيئات صلبة دقيقة يمكن أن تلتصق ببعضها وتشكّل تجمعات تعرف باسم الندف. عندما تبقى هذه التجمعات متماسكة، يصبح الخليط أقل تجانسًا، وقد لا تشارك بعض الجزيئات بفعالية في عملية التصلب.تعمل الموجات فوق الصوتية على تفكيك هذه التجمعات وتوزيع الجزيئات بشكل أكثر تجانسًا في جميع أنحاء الخليط. كما تسرّع هذه المعالجة التفاعلات الكيميائية وتساعد على إزالة التجاويف الصغيرة التي قد تظهر أثناء الصب.والنتيجة النهائية هي مادة أكثر تجانسًا ذات نقاط ضعف أقل:فكرة علمية قديمة تطبّق عمليايعرف مبدأ تطبيق الموجات فوق الصوتية على المواد المتعلقة بالخرسانة منذ خمسينيات القرن الماضي. مع ذلك، ووفقًا للباحثين، لم يتطور هذا المبدأ سابقًا إلى تقنية عملية من هذا النوع.درس فريق جامعة غوبكين تأثيرات الموجات فوق الصوتية التي يمكن استخدامها أثناء تحضير الخرسانة، ودمجها في طريقة تهدف إلى إنتاج مادة صلبة أقوى.لماذا قد يعني استخدام خرسانة أقوى استخدام كمية أقل من الخرسانة؟إذا أمكن تحقيق قوة أعلى لخليط الخرسانة، فقد يتمكن المهندسون من الوصول إلى مستويات الأداء المطلوبة بكمية أقل من المواد في التطبيقات المناسبة.قد يؤدي تقليل استهلاك الخرسانة إلى خفض تكاليف البناء وتقليل كمية المواد التي يجب نقلها وخلطها وصبها، كما قد تؤدي القوة الأكبر إلى تأخير التشققات أو التدهور الهيكلي، ما قد يطيل العمر الافتراضي للمباني والبنية التحتية، وانخفاض استهلاك الخرسانة وإطالة عمر الخدمة كفوائد متوقعة لهذه الطريقة.من آبار النفط إلى الإنشاءات السطحيةبدأ البحث في الأصل بمشكلة في قطاع النفط والغاز. بعد حفر البئر، ينزل أنبوب التغليف داخله. تُملأ المساحة بين الأنبوب والصخور المحيطة بملاط أسمنتي خاص، يتصلب ليشكّل حجرًا أسمنتيًا يدعم بنية البئر.مع ذلك، يعدّ تطبيق الموجات فوق الصوتية داخل البئر المنجز أمرًا صعبًا من الناحية التقنية، لكن لا يستطيع الباحثون الوصول مباشرةً إلى خليط الأسمنت بعد ضخه تحت الأرض، ما يصعّب المعالجة والتحكم الدقيقين، ويؤكد الفريق على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يمكن استخدام هذه الطريقة بشكل موثوق في آبار النفط والغاز.أين يمكن أن تكون هذه التقنية أكثر فائدة؟قد تكون هذه الطريقة ذات قيمة خاصة في المنشآت المعرضة لأحمال ثقيلة أو التي يشترط أن تظل عاملة لفترات طويلة.تشمل التطبيقات المحتملة المذكورة في المصدر ما يلي:قبل اعتمادها على نطاق واسع، سيظل المهندسون بحاجة إلى معايير معالجة واضحة لأنواع الأسمنت المختلفة، وأحجام الخلطات، وظروف البناء، كما يجب أن تقدم أجهزة الموجات فوق الصوتية نتائج متسقة خارج نطاق التجارب المحكمة.المصدر : | بوابة روسيا العلمية |

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علوم, روسيا, جامعات روسية, كتل خرسانية, أخبار الأبحاث العلمية