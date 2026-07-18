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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260718/مسيرات-روسية-تدمر-سفينة-تنقل-شحنات-عسكرية-أوكرانية-في-البحر-الأسود-فيديو-1115300498.html
مسيرات روسية تدمر سفينة تنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود... فيديو
مسيرات روسية تدمر سفينة تنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يُظهر تدمير سفينة تحمل شحنة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من جزيرة "زميني" في البحر الأسود. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T09:04+0000
2026-07-18T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، بأن القوات المسلحة الروسية واصلت تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو وطائرات هجومية مسيرة ليلة 18 يوليو/ تموز الجاري. وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية سفينة شحن تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء عبورها بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود، وذلك باستخدام طائرتين مسيرتين من طرازي "غيران" و"غيربيرا- سيكر".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20260718/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115297728.html
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مسيرات روسية تدمر سفينة تنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود... فيديو

09:04 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 09:05 GMT 18.07.2026)
© Photo / Russian Defense Ministry طاقم طائرات مسيرة روسية من طرازي "غيران" و"غيربيرا-سيكر" تستهداف سفينة حاويات في البحر الأسود، كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية
طاقم طائرات مسيرة روسية من طرازي غيران وغيربيرا-سيكر تستهداف سفينة حاويات في البحر الأسود، كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Photo / Russian Defense Ministry
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يُظهر تدمير سفينة تحمل شحنة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من جزيرة "زميني" في البحر الأسود.
وأفادت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، بأن القوات المسلحة الروسية واصلت تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تُطلق من الجو وطائرات هجومية مسيرة ليلة 18 يوليو/ تموز الجاري.
وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية سفينة شحن تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء عبورها بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود، وذلك باستخدام طائرتين مسيرتين من طرازي "غيران" و"غيربيرا- سيكر".
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
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06:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
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