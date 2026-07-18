https://sarabic.ae/20260718/ممداني-يبحث-إمكانية-اعتقال-نتنياهو-خلال-زيارته-المرتقبة-لـنيويورك---1115310235.html
ممداني يبحث إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته المرتقبة لـ"نيويورك"
ممداني يبحث إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته المرتقبة لـ"نيويورك"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، أنه يجري مشاورات مع الدائرة القانونية في المدينة لبحث مدى صلاحياته القانونية لإصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T16:52+0000
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وقال ممداني، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إن نتنياهو "مجرم حرب"، معتبرًا أن مكانه الطبيعي هو محكمة لاهاي، في إشارة إلى ما وصفه بالجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وأضاف أنه يسعى إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، موضحًا أن مشاورات قانونية تجرى حاليًا لبحث مدى إمكانية اتخاذ هذا الإجراء عبر جهاز شرطة المدينة الذي يشرف عليه. وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260718/تقليص-إعمار-غزةماذا-يعني-وما-خطورته-على-القضية-الفلسطينية؟-1115309279.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة
ممداني يبحث إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته المرتقبة لـ"نيويورك"
أعلن رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، أنه يجري مشاورات مع الدائرة القانونية في المدينة لبحث مدى صلاحياته القانونية لإصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ممداني، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إن نتنياهو "مجرم حرب"، معتبرًا أن مكانه الطبيعي هو محكمة لاهاي، في إشارة إلى ما وصفه بالجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة
.
وأضاف أنه يسعى إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، موضحًا أن مشاورات قانونية تجرى حاليًا لبحث مدى إمكانية اتخاذ هذا الإجراء عبر جهاز شرطة المدينة الذي يشرف عليه.
وأكد ممداني أن أي خطوة سيتم اتخاذها ستكون في إطار الصلاحيات القانونية، قائلًا: "كل ما يتيحه لي القانون في نيويورك سنقوم بفعله".
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية
على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة،
والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.