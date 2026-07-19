https://sarabic.ae/20260719/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزالي-فنزويلا-إلى-5119-قتيلا-1115314921.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5119 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5119 قتيلا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) خورخي رودريغيز، فجر اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، في 24 حزيران /يونيو... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T01:52+0000
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وقال رودريغيز، في بيان: "لقي 5119 شخصًا حتفهم، وأصيب 16740 آخرون ".وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفع عدد القتلى بمقدار 50 شخصًا، بينما ظل عدد الناجين الذين تم إنقاذهم دون تغيير 6462 شخصًا.وفي 24 حزيران/يونيو، تعرضت فنزويلا لزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، بفاصل زمني قدره حوالي 40 ثانية.وأعلنت السلطات عقب الكارثة حالة الطوارئ، فيما أرسلت دول ومنظمات دولية فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى البلاد.
https://sarabic.ae/20260717/زلزال-بقوة-74-درجات-يضرب-جنوبي-المكسيك-1115287144.html
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العالم, فنزويلا, زلزال
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5119 قتيلا
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) خورخي رودريغيز، فجر اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، في 24 حزيران /يونيو الماضي، إلى 5119 قتيلًا.
وقال رودريغيز، في بيان: "لقي 5119 شخصًا حتفهم، وأصيب 16740 آخرون
".
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفع عدد القتلى بمقدار 50 شخصًا، بينما ظل عدد الناجين الذين تم إنقاذهم دون تغيير 6462 شخصًا.
وفي 24 حزيران/يونيو، تعرضت فنزويلا لزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، بفاصل زمني قدره حوالي 40 ثانية.
وأعلنت السلطات عقب الكارثة حالة الطوارئ، فيما أرسلت دول ومنظمات دولية فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى البلاد.