https://sarabic.ae/20260719/خبير-سجن-التماسيح-الإسرائيلي-أداة-لترهيب-الأسرى-الفلسطينيين-وتعذيبهم-لا-لمنع-هروبهم-1115321203.html

خبير: "سجن التماسيح" الإسرائيلي أداة لترهيب الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم لا لمنع هروبهم

خبير: "سجن التماسيح" الإسرائيلي أداة لترهيب الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم لا لمنع هروبهم

سبوتنيك عربي

صرّح سكرتير "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني" منصور دهامشة، اليوم الأحد، بأن "المقترح الإسرائيلي باستخدام التماسيح لمنع هروب السجناء... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T11:34+0000

2026-07-19T11:34+0000

2026-07-19T11:34+0000

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وأضاف دهامشة، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحكومة الإسرائيلية لا تضع قيودًا على استخدام وسائل غير تقليدية في التعامل مع الأسرى"، معتبرًا أن "المقترح يندرج ضمن محاولات ابتكار أساليب جديدة للتخويف والإرهاب النفسي والجسدي، رغم أن الأسرى يتمتعون بحقوق تكفلها المواثيق الدولية".وأشار دهامشة إلى أن "الفكرة لا تستند إلى قانون محدد، وإنما تبررها إسرائيل باعتبارات الأمن، وهو ما يمنح المؤسسة الأمنية صلاحيات واسعة تتجاوز الضوابط القانونية والحقوقية".ورأى سكرتير "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني"، أن "الهدف الحقيقي من المقترح سياسي وإعلامي، ويتمثّل في استرضاء قواعد اليمين المتطرف وإظهار الحكومة بمظهر الحازم، أكثر من كونه إجراء أمنيًا عمليًا".وحذّر دهامشة من أن "تنفيذ هذه الخطوة سيؤدي إلى مزيد من تدهور صورة إسرائيل دوليًا، وسيواجه انتقادات من المنظمات الحقوقية والدول الأوروبية لمخالفته المعايير الإنسانية في معاملة السجناء".وختم دهامشة، تصريحاته بالتأكيد أن "استخدام التماسيح في تأمين السجون، إذا تم تطبيقه، سيكون سابقة غير معروفة في التشريعات والممارسات الدولية".وفي الأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهّد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.وأوضحت إحدى تلك الوسائل أن "بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات هروب الأسرى الفلسطينيين".

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