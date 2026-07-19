https://sarabic.ae/20260719/خبير-سجن-التماسيح-الإسرائيلي-أداة-لترهيب-الأسرى-الفلسطينيين-وتعذيبهم-لا-لمنع-هروبهم-1115321203.html
خبير: "سجن التماسيح" الإسرائيلي أداة لترهيب الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم لا لمنع هروبهم
خبير: "سجن التماسيح" الإسرائيلي أداة لترهيب الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم لا لمنع هروبهم
سبوتنيك عربي
صرّح سكرتير "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني" منصور دهامشة، اليوم الأحد، بأن "المقترح الإسرائيلي باستخدام التماسيح لمنع هروب السجناء... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T11:34+0000
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وأضاف دهامشة، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحكومة الإسرائيلية لا تضع قيودًا على استخدام وسائل غير تقليدية في التعامل مع الأسرى"، معتبرًا أن "المقترح يندرج ضمن محاولات ابتكار أساليب جديدة للتخويف والإرهاب النفسي والجسدي، رغم أن الأسرى يتمتعون بحقوق تكفلها المواثيق الدولية".وأشار دهامشة إلى أن "الفكرة لا تستند إلى قانون محدد، وإنما تبررها إسرائيل باعتبارات الأمن، وهو ما يمنح المؤسسة الأمنية صلاحيات واسعة تتجاوز الضوابط القانونية والحقوقية".ورأى سكرتير "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني"، أن "الهدف الحقيقي من المقترح سياسي وإعلامي، ويتمثّل في استرضاء قواعد اليمين المتطرف وإظهار الحكومة بمظهر الحازم، أكثر من كونه إجراء أمنيًا عمليًا".وحذّر دهامشة من أن "تنفيذ هذه الخطوة سيؤدي إلى مزيد من تدهور صورة إسرائيل دوليًا، وسيواجه انتقادات من المنظمات الحقوقية والدول الأوروبية لمخالفته المعايير الإنسانية في معاملة السجناء".وختم دهامشة، تصريحاته بالتأكيد أن "استخدام التماسيح في تأمين السجون، إذا تم تطبيقه، سيكون سابقة غير معروفة في التشريعات والممارسات الدولية".وفي الأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهّد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.وأوضحت إحدى تلك الوسائل أن "بن غفير طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات هروب الأسرى الفلسطينيين".
https://sarabic.ae/20260717/أسرى-فلسطينيون-محررون-لـ-سبوتنيك-سجن-التماسيح-يكشف-عن-عقلية-البطش-الإسرائيلية-1115287926.html
https://sarabic.ae/20260717/تصويت-كيف-تتوقع-ردود-الفعل-الدولية-إذا-تم-تطبيق-مشروع-استخدام-التماسيح-لحراسة-السجون-الإسرائيلية؟-1115275408.html
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
خبير: "سجن التماسيح" الإسرائيلي أداة لترهيب الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم لا لمنع هروبهم
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
صرّح سكرتير "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني" منصور دهامشة، اليوم الأحد، بأن "المقترح الإسرائيلي باستخدام التماسيح لمنع هروب السجناء لا يهدف إلى تعزيز الأمن، بل يمثّل وسيلة لترهيب الأسرى وتعذيبهم، ورسالة سياسية موجهة إلى قواعد اليمين المتطرف".
وأضاف دهامشة، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحكومة الإسرائيلية لا تضع قيودًا على استخدام وسائل غير تقليدية في التعامل مع الأسرى"، معتبرًا أن "المقترح يندرج ضمن محاولات ابتكار أساليب جديدة للتخويف والإرهاب النفسي والجسدي، رغم أن الأسرى يتمتعون بحقوق تكفلها المواثيق الدولية".
وأوضح أن "الحيوانات المفترسة لا تستطيع التمييز بين السجين وغيره، ما يجعل استخدامها يشكّل خطرًا على حياة البشر، فضلًا عن أن السجون لا توفر بيئة مناسبة لرعايتها"، مشيرًا إلى "وجود اعتراضات من جمعيات وهيئات إسرائيلية على المقترح".
وأشار دهامشة إلى أن "الفكرة لا تستند إلى قانون محدد، وإنما تبررها إسرائيل باعتبارات الأمن، وهو ما يمنح المؤسسة الأمنية صلاحيات واسعة تتجاوز الضوابط القانونية والحقوقية".
ورأى سكرتير "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني"، أن "الهدف الحقيقي من المقترح سياسي وإعلامي، ويتمثّل في استرضاء قواعد اليمين المتطرف وإظهار الحكومة بمظهر الحازم، أكثر من كونه إجراء أمنيًا عمليًا".
وحذّر دهامشة من أن "تنفيذ هذه الخطوة سيؤدي إلى مزيد من تدهور صورة إسرائيل دوليًا، وسيواجه انتقادات من المنظمات الحقوقية والدول الأوروبية لمخالفته المعايير الإنسانية في معاملة السجناء".
كما كشف أن "لجنة المتابعة تُعد ملفًا لتوثيق الانتهاكات بحق الأسرى والفلسطينيين، تمهيدًا لتقديمه إلى الأمم المتحدة وسفراء الدول الأجنبية بهدف حشد ضغوط دولية على إسرائيل".
وختم دهامشة، تصريحاته بالتأكيد أن "استخدام التماسيح في تأمين السجون، إذا تم تطبيقه، سيكون سابقة غير معروفة في التشريعات والممارسات الدولية".
وفي الأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان، أجرت تعديلًا قانونيًا يمهّد الطريق أمام تنفيذ مقترح إقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح"، الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وجاء التعديل بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على الخطة، إذ جرى تغيير التصنيف القانوني للتماسيح من "الحيوانات البرية" إلى "الحيوانات البرية المربّاة"، ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.
وأوضحت إحدى تلك الوسائل أن "بن غفير
طرح فكرة إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح خلال اجتماع عقده، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف منع محاولات هروب الأسرى الفلسطينيين".