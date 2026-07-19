https://sarabic.ae/20260719/دراسة-لقاح-يستهدف-طفرة-جينية-ويمنع-تطور-سرطان-البنكرياس-1115319389.html
دراسة: لقاح يستهدف طفرة جينية ويمنع تطور سرطان البنكرياس
دراسة: لقاح يستهدف طفرة جينية ويمنع تطور سرطان البنكرياس
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة أولية أن لقاحًا تجريبيًا يستهدف أحد أكثر العوامل الجينية شيوعًا والمرتبطة بسرطان البنكرياس، نجح في منع تطور المرض لدى أشخاص معرضين لخطر مرتفع... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T08:47+0000
2026-07-19T08:47+0000
2026-07-19T08:47+0000
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وأوضح باحثون في دراسة نشرتها دورية "كانسر ديسكفري"، أن التجربة تعد من أوائل الدراسات على البشر، التي تثبت قدرة لقاح يستهدف طفرة "كيراس" الجينية على تحفيز استجابة مناعية آمنة وطويلة الأمد ضد الخلايا السرطانية المحتملة.ويعمل اللقاح المعروف باسم "إم. كيراس - فاكس"، والذي طوّره باحثون في جامعة جونز هوبكنز، على تدريب جهاز المناعة للتعرف على الخلايا التي تحمل 6 أنواع من طفرات "كيراس" ومهاجمتها قبل تحولها إلى سرطان.وشملت التجربة 20 مشاركا لديهم خطر جيني مرتفع للإصابة بسرطان البنكرياس، إلى جانب وجود اضطرابات في البنكرياس تم رصدها عبر الفحوصات التصويرية، حيث تلقوا أربع جرعات من اللقاح على مدار 13 أسبوعًا.ويعدّ سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطانات فتكًا، فيما توجد طفرات "كيراس" في غالبية حالاته، إضافة إلى العديد من الآفات التي قد تتحول لاحقًا إلى أورام سرطانية.
https://sarabic.ae/20260606/علماء-روس-يطورون-اختبارا-غير-جراحي-لمتابعة-سرطان-المثانة-1114121768.html
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السرطان, علوم, الصحة, الأخبار
السرطان, علوم, الصحة, الأخبار
دراسة: لقاح يستهدف طفرة جينية ويمنع تطور سرطان البنكرياس
أظهرت دراسة أولية أن لقاحًا تجريبيًا يستهدف أحد أكثر العوامل الجينية شيوعًا والمرتبطة بسرطان البنكرياس، نجح في منع تطور المرض لدى أشخاص معرضين لخطر مرتفع للإصابة به.
وأوضح باحثون في دراسة نشرتها دورية
"كانسر ديسكفري"، أن التجربة تعد من أوائل الدراسات على البشر، التي تثبت قدرة لقاح يستهدف طفرة "كيراس" الجينية على تحفيز استجابة مناعية آمنة وطويلة الأمد ضد الخلايا السرطانية المحتملة.
ويعمل اللقاح المعروف باسم "إم. كيراس - فاكس"، والذي طوّره باحثون في جامعة جونز هوبكنز، على تدريب جهاز المناعة للتعرف على الخلايا التي تحمل 6 أنواع من طفرات "كيراس" ومهاجمتها قبل تحولها إلى سرطان.
وشملت التجربة 20 مشاركا لديهم خطر جيني مرتفع للإصابة بسرطان البنكرياس، إلى جانب وجود اضطرابات في البنكرياس تم رصدها عبر الفحوصات التصويرية، حيث تلقوا أربع جرعات من اللقاح على مدار 13 أسبوعًا.
ويعدّ سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطانات فتكًا، فيما توجد طفرات "كيراس" في غالبية حالاته، إضافة إلى العديد من الآفات التي قد تتحول لاحقًا إلى أورام سرطانية.