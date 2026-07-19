https://sarabic.ae/20260719/سوريا-الشرع-يجري-تعيينات-جديدة-في-الاستخبارات-والأمن-الوطني-1115318509.html
سوريا.. الشرع يجري تعيينات جديدة في الاستخبارات والأمن الوطني
سوريا.. الشرع يجري تعيينات جديدة في الاستخبارات والأمن الوطني
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عددًا من المناصب القيادية في الأمن الوطني ووزارة... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T08:16+0000
2026-07-19T08:16+0000
2026-07-19T08:16+0000
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg
وبموجب القرارات، تم تعيين أنس خطاب، مديرًا لمكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه وزيرًا للداخلية، كما جرى تعيين حسين السلامة، معاونًا لمدير مكتب الأمن الوطني، وعبد القادر طحان، رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وشملت التعيينات أيضا تعيين ملهم الشنتوت، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.يذكر أن سلامة شغل سابقا منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين كان طحان يشغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
https://sarabic.ae/20260715/ترامب-الشرع-سيكون-أكثر-دقة-من-إسرائيل-عند-تولي-أمر-حزب-الله-1115228803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_155:0:2599:1833_1920x0_80_0_0_625d5e03a8f099ccd1b99a8c3d2d5216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
سوريا.. الشرع يجري تعيينات جديدة في الاستخبارات والأمن الوطني
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عددًا من المناصب القيادية في الأمن الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة.
وبموجب القرارات، تم تعيين أنس خطاب، مديرًا لمكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه وزيرًا للداخلية، كما جرى تعيين حسين السلامة، معاونًا لمدير مكتب الأمن الوطني، وعبد القادر طحان، رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة، وفقًا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
وشملت التعيينات أيضا تعيين ملهم الشنتوت، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
يذكر أن سلامة شغل سابقا منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين كان طحان يشغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.