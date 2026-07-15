ترامب: الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل عند تولي أمر "حزب الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
09:03 GMT
27 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:34 GMT
13 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير تهدد بإنهيار صرح القانون الدولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260715/ترامب-الشرع-سيكون-أكثر-دقة-من-إسرائيل-عند-تولي-أمر-حزب-الله-1115228803.html
ترامب: الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل عند تولي أمر "حزب الله"
ترامب: الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل عند تولي أمر "حزب الله"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس منح الرئيس السوري أحمد الشرع "الضوء الأخضر" للتحرك ضد "حزب الله" في لبنان، منتقدا في الوقت نفسه أسلوب إسرائيل في... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T16:45+0000
2026-07-15T16:45+0000
دونالد ترامب
العالم
لبنان
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_45a3418762dd2d3de11a9c38e30c8776.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "كان من الأفضل أن تنسحب إسرائيل من أجزاء من لبنان وجنوب سوريا. كان بإمكان الرئيس أحمد الشرع أن يتخذ إجراءً ويتولى أمر "حزب الله"، وكان ليفعل ذلك بشكل مختلف؛ فهو لن يدمر المباني، وأنا أكره رؤية المباني وهي تُدمر".وتأتي تصريحات ترامب في سياق حديثه المتكرر خلال الفترة الماضية عن احتمال اضطلاع سوريا بدور في مواجهة حزب الله، إذ سبق أن أشار إلى أنه "اقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا"، معرباً عن استيائه من عدم تمكن إسرائيل من الحد من نفوذ الحزب من دون اللجوء إلى عمليات تسببت بدمار واسع.وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل سياسية متباينة، إذ رفضت أوساط لبنانية فكرة أي تدخل خارجي غير مدعو، واعتبرته انتهاكاً للسيادة اللبنانية، فيما تواصل الإدارة الأمريكية بحث خياراتها للتعامل مع الوضع الأمني في جنوب لبنان، وسط مساعٍ لتجنب اندلاع مواجهة إقليمية جديدة.
https://sarabic.ae/20260618/لبنان-يرفض-مقترح-ترامب-بتولي-سوريا-مسؤولية-مواجهة-حزب-الله-1114459504.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_2b591d8cbc867553dd3751b7d61fd500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, العالم, لبنان, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم
دونالد ترامب, العالم, لبنان, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم

ترامب: الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل عند تولي أمر "حزب الله"

16:45 GMT 15.07.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Carl Court
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس منح الرئيس السوري أحمد الشرع "الضوء الأخضر" للتحرك ضد "حزب الله" في لبنان، منتقدا في الوقت نفسه أسلوب إسرائيل في التعامل مع الحزب وما يرافقه من دمار واسع.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "كان من الأفضل أن تنسحب إسرائيل من أجزاء من لبنان وجنوب سوريا. كان بإمكان الرئيس أحمد الشرع أن يتخذ إجراءً ويتولى أمر "حزب الله"، وكان ليفعل ذلك بشكل مختلف؛ فهو لن يدمر المباني، وأنا أكره رؤية المباني وهي تُدمر".
وأضاف ترامب: "أعتقد أن الشرع سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين. يمكنني أن أقول لكم إنني أعرف أنه يود القيام بذلك، وأنا أفكر في منحه الضوء الأخضر".
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة "حزب الله"
18 يونيو, 06:02 GMT
وتأتي تصريحات ترامب في سياق حديثه المتكرر خلال الفترة الماضية عن احتمال اضطلاع سوريا بدور في مواجهة حزب الله، إذ سبق أن أشار إلى أنه "اقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا"، معرباً عن استيائه من عدم تمكن إسرائيل من الحد من نفوذ الحزب من دون اللجوء إلى عمليات تسببت بدمار واسع.

في المقابل، نفى الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع وجود أي نية لدى دمشق للتدخل عسكريًا في لبنان أو المشاركة في القتال ضد "حزب الله"، مؤكداً أن تصريحات ترامب "أُسيء فهمها". وشدد على أن سوريا تفضّل الحلول السياسية والحوار، ولن تتدخل في الشأن اللبناني إلا بطلب رسمي من الحكومة اللبنانية.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل سياسية متباينة، إذ رفضت أوساط لبنانية فكرة أي تدخل خارجي غير مدعو، واعتبرته انتهاكاً للسيادة اللبنانية، فيما تواصل الإدارة الأمريكية بحث خياراتها للتعامل مع الوضع الأمني في جنوب لبنان، وسط مساعٍ لتجنب اندلاع مواجهة إقليمية جديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала