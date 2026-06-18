https://sarabic.ae/20260618/لبنان-يرفض-مقترح-ترامب-بتولي-سوريا-مسؤولية-مواجهة-حزب-الله-1114459504.html
لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة "حزب الله"
لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة "حزب الله"
سبوتنيك عربي
رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار، مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بـ"ترك إسرائيل لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان"، معتبرًا أن "نزع سلاح... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن نصار قوله، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "معالجة ملف سلاح حزب الله يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة اللبنانية"، مؤكدًا أن "لبنان لا يحتاج إلى تدخلات خارجية لإنجاز هذه المهمة".وأضاف الوزير اللبناني: "لا يتعلق الأمر بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة. لقد عانى لبنان لسنوات من تدخلات خارجية"، مشيرًا إلى أن "نفوذ حزب الله الحالي مرتبط بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية اللبنانية"، على حد قوله.وشدد نصار على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية وتوليها مسؤولية معالجة القضايا الأمنية والسياسية الداخلية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، في ظل تصاعد النقاشات الإقليمية والدولية بشأن مستقبل "حزب الله" ودوره في لبنان.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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https://sarabic.ae/20260615/حزب-الله-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-إنجاز-كبير-وأفضت-إلى-وقف-النار-شاملا-لبنان--1114363145.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة "حزب الله"
رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار، مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بـ"ترك إسرائيل لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان"، معتبرًا أن "نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها وليس أي جهة أو قوات أجنبية"، وفق تعبيره.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن نصار قوله، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "معالجة ملف سلاح حزب الله يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة اللبنانية"، مؤكدًا أن "لبنان لا يحتاج إلى تدخلات خارجية لإنجاز هذه المهمة".
وأضاف الوزير اللبناني: "لا يتعلق الأمر بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة. لقد عانى لبنان لسنوات من تدخلات خارجية"، مشيرًا إلى أن "نفوذ حزب الله الحالي مرتبط بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية اللبنانية"، على حد قوله.
وشدد نصار على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية وتوليها مسؤولية معالجة القضايا الأمنية والسياسية الداخلية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، في ظل تصاعد النقاشات الإقليمية والدولية بشأن مستقبل "حزب الله" ودوره في لبنان.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وأكد ترامب، مساء أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.