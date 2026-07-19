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مجلس أوروبا يدعو "فيفا" لتعزيز نزاهة كرة القدم قبل مونديال 2030
مجلس أوروبا يدعو "فيفا" لتعزيز نزاهة كرة القدم قبل مونديال 2030
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، اليوم الأحد، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز نزاهة اللعبة، وحمايتها من الضغوط... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T18:02+0000
2026-07-19T18:02+0000
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وقبل ساعات من المباراة النهائية لمونديال 2026، بين الأرجنتين وإسبانيا، قال بيرسيه، في بيان نقلته وسائل إعلام غربية، إن البطولة أثارت "سلسلة كاملة من التساؤلات"، مشيرًا بشكل خاص إلى قرار "فيفا" تعليق البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم بحق اللاعب الأميركي فولارين بالوغون، دون تقديم تفسير، وبعد تدخل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأضاف أن "تعليق عقوبة خلال البطولة بعد اتصال رئيس دولة برئيس فيفا" يمثل أمرًا يدعو إلى القلق، معربًا عن أسفه لما وصفه بامتداد النفوذ السياسي إلى أرضية الملعب.وأشار إلى أن البطولة شهدت أيضًا "تعليق عقوبة تحت الضغط" و"التشكيك في سلطة الحكام"، إلى جانب تعرّض عدد من اللاعبين لإهانات عنصرية، صدرت بعضها عن شخصيات منتخبة.كما أعرب بيرسيه عن قلقه من التوسع في المراهنات الرياضية، موضحًا أنها لم تعد تقتصر على نتائج المباريات، بل امتدت إلى أحداث فردية داخل اللقاء، مثل التمريرات والبطاقات والركلات الركنية، وهو ما قد يفتح الباب أمام عمليات الاحتيال والتلاعب.وفي ختام تصريحاته، دعا بيرسيه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إطلاق حوار بنّاء، بدءًا من مساء اليوم الأحد، بهدف إعداد إطار متكامل لتعزيز النزاهة وتطبيقه خلال نهائيات كأس العالم 2030.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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أخبار الفيفا, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الفيفا, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس أوروبا يدعو "فيفا" لتعزيز نزاهة كرة القدم قبل مونديال 2030

18:02 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martinالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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دعا الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، اليوم الأحد، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز نزاهة اللعبة، وحمايتها من الضغوط السياسية والمالية، وذلك قبل انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم.
وقبل ساعات من المباراة النهائية لمونديال 2026، بين الأرجنتين وإسبانيا، قال بيرسيه، في بيان نقلته وسائل إعلام غربية، إن البطولة أثارت "سلسلة كاملة من التساؤلات"، مشيرًا بشكل خاص إلى قرار "فيفا" تعليق البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم بحق اللاعب الأميركي فولارين بالوغون، دون تقديم تفسير، وبعد تدخل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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وأضاف أن "تعليق عقوبة خلال البطولة بعد اتصال رئيس دولة برئيس فيفا" يمثل أمرًا يدعو إلى القلق، معربًا عن أسفه لما وصفه بامتداد النفوذ السياسي إلى أرضية الملعب.
وأكد الأمين العام لمجلس أوروبا أن على "فيفا" بدء ما وصفه بـ"الشوط الثالث"، عبر التحرك بشكل عاجل لتعزيز نزاهة الرياضة، محذرًا من أن كرة القدم باتت تواجه تهديدات متزايدة بفعل المال والنفوذ.
وأشار إلى أن البطولة شهدت أيضًا "تعليق عقوبة تحت الضغط" و"التشكيك في سلطة الحكام"، إلى جانب تعرّض عدد من اللاعبين لإهانات عنصرية، صدرت بعضها عن شخصيات منتخبة.
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كما أعرب بيرسيه عن قلقه من التوسع في المراهنات الرياضية، موضحًا أنها لم تعد تقتصر على نتائج المباريات، بل امتدت إلى أحداث فردية داخل اللقاء، مثل التمريرات والبطاقات والركلات الركنية، وهو ما قد يفتح الباب أمام عمليات الاحتيال والتلاعب.
ولفت إلى أن مونديال 2026 شهد، للمرة الأولى، انضمام شركة تعمل في قطاع أسواق التوقعات إلى قائمة الشركاء الرسميين لـ"فيفا"، مع حضورها داخل الملاعب، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن حماية نزاهة المنافسات.
وفي ختام تصريحاته، دعا بيرسيه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إطلاق حوار بنّاء، بدءًا من مساء اليوم الأحد، بهدف إعداد إطار متكامل لتعزيز النزاهة وتطبيقه خلال نهائيات كأس العالم 2030.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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