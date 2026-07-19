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مجلس أوروبا يدعو "فيفا" لتعزيز نزاهة كرة القدم قبل مونديال 2030

مجلس أوروبا يدعو "فيفا" لتعزيز نزاهة كرة القدم قبل مونديال 2030

سبوتنيك عربي

دعا الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، اليوم الأحد، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز نزاهة اللعبة، وحمايتها من الضغوط... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T18:02+0000

2026-07-19T18:02+0000

2026-07-19T18:02+0000

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وقبل ساعات من المباراة النهائية لمونديال 2026، بين الأرجنتين وإسبانيا، قال بيرسيه، في بيان نقلته وسائل إعلام غربية، إن البطولة أثارت "سلسلة كاملة من التساؤلات"، مشيرًا بشكل خاص إلى قرار "فيفا" تعليق البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم بحق اللاعب الأميركي فولارين بالوغون، دون تقديم تفسير، وبعد تدخل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأضاف أن "تعليق عقوبة خلال البطولة بعد اتصال رئيس دولة برئيس فيفا" يمثل أمرًا يدعو إلى القلق، معربًا عن أسفه لما وصفه بامتداد النفوذ السياسي إلى أرضية الملعب.وأشار إلى أن البطولة شهدت أيضًا "تعليق عقوبة تحت الضغط" و"التشكيك في سلطة الحكام"، إلى جانب تعرّض عدد من اللاعبين لإهانات عنصرية، صدرت بعضها عن شخصيات منتخبة.كما أعرب بيرسيه عن قلقه من التوسع في المراهنات الرياضية، موضحًا أنها لم تعد تقتصر على نتائج المباريات، بل امتدت إلى أحداث فردية داخل اللقاء، مثل التمريرات والبطاقات والركلات الركنية، وهو ما قد يفتح الباب أمام عمليات الاحتيال والتلاعب.وفي ختام تصريحاته، دعا بيرسيه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إطلاق حوار بنّاء، بدءًا من مساء اليوم الأحد، بهدف إعداد إطار متكامل لتعزيز النزاهة وتطبيقه خلال نهائيات كأس العالم 2030.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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