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ميسي يوجه رسالة "مؤثرة" لزملائه في الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم
ميسي يوجه رسالة "مؤثرة" لزملائه في الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم
سبوتنيك عربي
وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده لكرة القدم، رسالة مؤثرة إلى زملائه والجهاز الفني قبل ساعات من خوض نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، مشيدًا بما... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T15:20+0000
2026-07-19T15:20+0000
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
كأس العالم 2026
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ونشر ميسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع لاعبي المنتخب الأرجنتيني والجهاز الفني وأفراد الطاقم العامل، وكتب تعليقًا قال فيه: "أيًا كان ما سيحدث، هذه المجموعة كتبت قصة لن تنسى، ولا يمكن لأحد أن يمحوها. هيا يا أرجنتين". ومن المقرر أن يجمع نهائي كأس العالم، الذي يقام اليوم الأحد، في إيست راذرفورد بالقرب من نيويورك، بين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ونظيره الإسباني بطل أوروبا. وأكد ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، أن قيمة هذه السنوات لا ترتبط بالألقاب فقط، بل بالرحلة التي عاشها الفريق معًا، قائلًا إن "مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة، والتنافس معًا، والنهوض بعد اللحظات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة في الطريق" كانت من أبرز ما يميز هذه التجربة. كما وجّه قائد الأرجنتين الشكر إلى زملائه في الفريق والجهاز الفني وكل العاملين مع المنتخب، مشيدًا بجهودهم اليومية في الحفاظ على روح الفريق وترسيخ فكرة أن المنتخب "عائلة واحدة".وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260718/ترامب-رئيس-فيفا-اقترح-استضافة-أمريكا-والصين-لنسخة-مشتركة-من-كأس-العالم-1115300635.html
https://sarabic.ae/20260717/رسميا-البيت-الأبيض-يؤكد-حضور-ترامب-نهائي-كأس-العالم-1115263429.html
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رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026

ميسي يوجه رسالة "مؤثرة" لزملائه في الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم

15:20 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwellنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده لكرة القدم، رسالة مؤثرة إلى زملائه والجهاز الفني قبل ساعات من خوض نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، مشيدًا بما حققه المنتخب من إنجازات خلال السنوات الأخيرة.
ونشر ميسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع لاعبي المنتخب الأرجنتيني والجهاز الفني وأفراد الطاقم العامل، وكتب تعليقًا قال فيه: "أيًا كان ما سيحدث، هذه المجموعة كتبت قصة لن تنسى، ولا يمكن لأحد أن يمحوها. هيا يا أرجنتين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
ترامب: رئيس "فيفا" اقترح استضافة أمريكا والصين لنسخة مشتركة من كأس العالم
أمس, 09:11 GMT
ومن المقرر أن يجمع نهائي كأس العالم، الذي يقام اليوم الأحد، في إيست راذرفورد بالقرب من نيويورك، بين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ونظيره الإسباني بطل أوروبا.

ويأتي اللقاء في ظل نجاحات متتالية للجيل الحالي من المنتخب الأرجنتيني، الذي توج بلقبي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024، بعد سنوات طويلة عانى خلالها ميسي من غياب الألقاب مع المنتخب الوطني، امتدت لنحو 16 عامًا.

وأكد ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، أن قيمة هذه السنوات لا ترتبط بالألقاب فقط، بل بالرحلة التي عاشها الفريق معًا، قائلًا إن "مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة، والتنافس معًا، والنهوض بعد اللحظات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة في الطريق" كانت من أبرز ما يميز هذه التجربة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
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17 يوليو, 06:12 GMT
كما وجّه قائد الأرجنتين الشكر إلى زملائه في الفريق والجهاز الفني وكل العاملين مع المنتخب، مشيدًا بجهودهم اليومية في الحفاظ على روح الفريق وترسيخ فكرة أن المنتخب "عائلة واحدة".
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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