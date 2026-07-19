https://sarabic.ae/20260719/ميسي-يوجه-رسالة-مؤثرة-لزملائه-في-الأرجنتين-قبل-نهائي-كأس-العالم-1115326213.html

ميسي يوجه رسالة "مؤثرة" لزملائه في الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم

ميسي يوجه رسالة "مؤثرة" لزملائه في الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم

سبوتنيك عربي

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده لكرة القدم، رسالة مؤثرة إلى زملائه والجهاز الفني قبل ساعات من خوض نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، مشيدًا بما... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T15:20+0000

2026-07-19T15:20+0000

2026-07-19T15:20+0000

رياضة

الولايات المتحدة الأمريكية

كأس العالم 2026

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ونشر ميسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع لاعبي المنتخب الأرجنتيني والجهاز الفني وأفراد الطاقم العامل، وكتب تعليقًا قال فيه: "أيًا كان ما سيحدث، هذه المجموعة كتبت قصة لن تنسى، ولا يمكن لأحد أن يمحوها. هيا يا أرجنتين". ومن المقرر أن يجمع نهائي كأس العالم، الذي يقام اليوم الأحد، في إيست راذرفورد بالقرب من نيويورك، بين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ونظيره الإسباني بطل أوروبا. وأكد ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، أن قيمة هذه السنوات لا ترتبط بالألقاب فقط، بل بالرحلة التي عاشها الفريق معًا، قائلًا إن "مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة، والتنافس معًا، والنهوض بعد اللحظات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة في الطريق" كانت من أبرز ما يميز هذه التجربة. كما وجّه قائد الأرجنتين الشكر إلى زملائه في الفريق والجهاز الفني وكل العاملين مع المنتخب، مشيدًا بجهودهم اليومية في الحفاظ على روح الفريق وترسيخ فكرة أن المنتخب "عائلة واحدة".وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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الولايات المتحدة الأمريكية

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رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026