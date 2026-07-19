https://sarabic.ae/20260719/منتخب-إنجلترا-يفوز-على-فرنسا-6-4-ويحرز-المركز-الثالث-في-مونديال-2026-1115315043.html

منتخب إنجلترا يفوز على فرنسا 6-4 ويحرز المركز الثالث في مونديال 2026

منتخب إنجلترا يفوز على فرنسا 6-4 ويحرز المركز الثالث في مونديال 2026

سبوتنيك عربي

أحرز المنتخب الإنجليزي، المركز الثالث في كأس العالم 2026، بعد فوزه بنتيجة 6-4 على نظيره الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما منتصف ليل السبت 18 يوليو 2026. 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T02:43+0000

2026-07-19T02:43+0000

2026-07-19T02:43+0000

كأس العالم 2026

منتخب إنجلترا

منتخب إنجلترا

المنتخب الفرنسي

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كرةقدمكأسالعالم.ز المنتخب الإنجليزي، المركز الثالث في كأس العالم 2026، بعد فوزه بنتيجة 6-4 على نظيره الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما منتصف ليل السبت 18 يوليو 2026.موسكو، 19 يوليو - ريا نوفوستي. أحرز المنتخب الإنجليزي، المركز الثالث في كأس العالم 2026، بعد فوزه بنتيجة 6-4 على نظيره الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما منتصف ليل السبت 18 يوليو 2026.ودخل المنتخب الفرنسي الشوط الثاني، بضغط هجومي مكثف، أسفر عن تسجيل الهدف الأول عن طريق النجم كيليان مبابي في (د 48).وتقدم المنتخب الانجليزي بأربعة أهداف في الشوط الأول سجلها ديكلان رايس وإزري كونسا وبوكايو ساكا "ثنائية" في الدقائق 3 و18 و37 و45+1.ودخل المنتخب الفرنسي الشوط الثاني، بضغط هجومي مكثف، أسفر عن تسجيل الهدف الأول عن طريق النجم كيليان مبابي في (د 48).وسجل برادلي باركولا، الهدف الثاني للديوك في (د 54)، قبل نجاح مبابي في تسجيل ثالث الأهداف، في (د 66)، لكن ساكا أخمد الفورة بركلة جزاء في (د 87).ومنح عثمان ديمبيليه جرعة أمل أخيرة لفرنسا (د 90+6)، قبل أن يقضي جود بيلينغهام على آمالها (د 90+8).وتقدم المنتخب الانجليزي بأربعة أهداف في الشوط الأول سجلها ديكلان رايس وإزري كونسا وبوكايو ساكا "ثنائية" في الدقائق 3 و18 و37 و45+1.ودخل المنتخب الفرنسي الشوط الثاني، بضغط هجومي مكثف، أسفر عن تسجيل الهدف الأول عن طريق النجم كيليان مبابي في (د 48).وسجل برادلي باركولا، الهدف الثاني للديوك في (د 54)، قبل نجاح مبابي في تسجيل ثالث الأهداف، في (د 66)، لكن ساكا أخمد الفورة بركلة جزاء في (د 87).ومنح عثمان ديمبيليه جرعة أمل أخيرة لفرنسا (د 90+6)، قبل أن يقضي جود بيلينغهام على آمالها (د 90+8).وتوج منتخب إنجلترا بطل مونديال 1966، لأول مرة في تاريخه بالميداليات البرونزية لكأس العالم، في ثالث مرة يخوض فيها مباراة المركز الثالث .في حين خاض منتخب فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه.

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كأس العالم 2026, منتخب إنجلترا, منتخب إنجلترا, المنتخب الفرنسي