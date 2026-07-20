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أكبر شركة طيران في أوروبا تتوقع انخفاض الأرباح في الصيف مقارنة بالموسم الماضي
أكبر شركة طيران في أوروبا تتوقع انخفاض الأرباح في الصيف مقارنة بالموسم الماضي
سبوتنيك عربي
حذّرت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، اليوم الاثنين، من أن متوسط أسعار التذاكر خلال فصل الصيف، قد يسجّل تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، في ظل... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأعلنت شركة "ريان إير" للطيران منخفض التكلفة، تحقيق أرباح بعد خصم الضرائب بلغت 538 مليون يورو (ما يعادل 615.6 مليون دولار) للربع المالي الأول من العام 2026، في 30 يونيو الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 579 مليون يورو، وفقًا لاستطلاع أجرته الشركة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري، في بيان: "بلغ متوسط أسعار التذاكر في الربع الأول، مستوى أقل بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للصراع في الشرق الأوسط الذي أدى إلى تردّد المستهلكين، ومخاوف بشأن نقص وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي، وعدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى تأخر عمليات الحجز".وأضاف أوليري: "على الرغم من التحسّن الطفيف الأخير في أعداد المسافرين وانخفاض مستوى التحفيز السعري، فإن التسعير في الربع الثاني يتجه نحو تراجع طفيف على أساس سنوي، وتتوقف النتيجة النهائية لمتوسط الأسعار في النصف الأول من العام بشكل كبير على قوة الحجوزات اللحظية (القريبة من موعد السفر) خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (المقبلين)".بتقنيات حماية متقدمة... روسيا تطور نظاما للاتصال اللاسلكي والخدمات الرقمية للطيران المدني
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أكبر شركة طيران في أوروبا تتوقع انخفاض الأرباح في الصيف مقارنة بالموسم الماضي

05:52 GMT 20.07.2026
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حذّرت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، اليوم الاثنين، من أن متوسط أسعار التذاكر خلال فصل الصيف، قد يسجّل تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب على إيران، وذلك بعد أن سجّلت أرباح الشركة بعد خصم الضرائب للربع الممتد من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران الماضيين، مستويات أقل من توقعات المحللين.
وأعلنت شركة "ريان إير" للطيران منخفض التكلفة، تحقيق أرباح بعد خصم الضرائب بلغت 538 مليون يورو (ما يعادل 615.6 مليون دولار) للربع المالي الأول من العام 2026، في 30 يونيو الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 579 مليون يورو، وفقًا لاستطلاع أجرته الشركة.

وكانت "ريان إير" أشارت في نتائجها الربعية السابقة، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، إلى أنها تقدم خصومات على بعض الأسعار بهدف الحفاظ على معدلات الإقبال، في ظل التحديات الناجمة عن الحرب، محذّرة من أن الأسعار قد تبقى مستقرة إلى حد كبير خلال الفترة الممتدة بين يوليو/ تموز الجاري وسبتمبر/ أيلول المقبل.

طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
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وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري، في بيان: "بلغ متوسط أسعار التذاكر في الربع الأول، مستوى أقل بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للصراع في الشرق الأوسط الذي أدى إلى تردّد المستهلكين، ومخاوف بشأن نقص وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي، وعدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى تأخر عمليات الحجز".
وأضاف أوليري: "على الرغم من التحسّن الطفيف الأخير في أعداد المسافرين وانخفاض مستوى التحفيز السعري، فإن التسعير في الربع الثاني يتجه نحو تراجع طفيف على أساس سنوي، وتتوقف النتيجة النهائية لمتوسط الأسعار في النصف الأول من العام بشكل كبير على قوة الحجوزات اللحظية (القريبة من موعد السفر) خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (المقبلين)".
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