https://sarabic.ae/20260720/أكبر-شركة-طيران-في-أوروبا-تتوقع-انخفاض-الأرباح-في-الصيف-مقارنة-بالموسم-الماضي-1115336922.html

أكبر شركة طيران في أوروبا تتوقع انخفاض الأرباح في الصيف مقارنة بالموسم الماضي

أكبر شركة طيران في أوروبا تتوقع انخفاض الأرباح في الصيف مقارنة بالموسم الماضي

سبوتنيك عربي

حذّرت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، اليوم الاثنين، من أن متوسط أسعار التذاكر خلال فصل الصيف، قد يسجّل تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، في ظل... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T05:52+0000

2026-07-20T05:52+0000

2026-07-20T05:52+0000

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102595/39/1025953979_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_99d0f98b7460a59c935dedbced71ab12.jpg

وأعلنت شركة "ريان إير" للطيران منخفض التكلفة، تحقيق أرباح بعد خصم الضرائب بلغت 538 مليون يورو (ما يعادل 615.6 مليون دولار) للربع المالي الأول من العام 2026، في 30 يونيو الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 579 مليون يورو، وفقًا لاستطلاع أجرته الشركة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري، في بيان: "بلغ متوسط أسعار التذاكر في الربع الأول، مستوى أقل بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للصراع في الشرق الأوسط الذي أدى إلى تردّد المستهلكين، ومخاوف بشأن نقص وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي، وعدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى تأخر عمليات الحجز".وأضاف أوليري: "على الرغم من التحسّن الطفيف الأخير في أعداد المسافرين وانخفاض مستوى التحفيز السعري، فإن التسعير في الربع الثاني يتجه نحو تراجع طفيف على أساس سنوي، وتتوقف النتيجة النهائية لمتوسط الأسعار في النصف الأول من العام بشكل كبير على قوة الحجوزات اللحظية (القريبة من موعد السفر) خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (المقبلين)".بتقنيات حماية متقدمة... روسيا تطور نظاما للاتصال اللاسلكي والخدمات الرقمية للطيران المدني

https://sarabic.ae/20260710/الطيران-المدني-الإيراني-الملاحة-الجوية-مستمرة-رغم-محاولات-العدو-التخريبية-1115090043.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن