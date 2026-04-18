بتقنيات حماية متقدمة... روسيا تطور نظاما للاتصال اللاسلكي والخدمات الرقمية للطيران المدني
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روسيل" القابضة، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، عن تطويرها نظام اتصالات رقمية للطيران، يوفر اتصالًا آمنًا بالإنترنت.
2026-04-18T15:16+0000
أعلنت شركة "روسيل" القابضة، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، عن تطويرها نظام اتصالات رقمية للطيران، يوفر اتصالًا آمنًا بالإنترنت.
وأضافت أن هذا النظام يتيح عقد مؤتمرات الفيديو، وإجراء المكالمات الهاتفية من الأجهزة الثابتة، والوصول إلى الإنترنت من الأجهزة المحمولة مباشرة على متن الطائرة.
وأوضحت الشركة الحكومية أن النظام قيد الاستخدام بالفعل على متن طائرة من طراز Tu-214 تابعة لإحدى شركات الطيران التجارية، وأن "روسال" جاهزة للإنتاج التسلسلي لهذه الأنظمة.
وكانت أفادت "روستيخ"، في وقت سابق، بأن موظفيها ابتكروا مجمّعًا آليًا، يهدف إلى منع اصطدام الطائرات بالطيور، والذي يمكن أن يساعد شركات الطيران على توفير ما يصل إلى مليار دولار.
من جانب أخر تُطوّر شركة "روستيخ" استخدام العاثيات البكتيرية (bacteriophages)، وهي فيروسات تُدمّر البكتيريا الضارة بشكل انتقائي، كبديل للمضادات الحيوية، وتُنتج شركة "ميكروجين"، التابعة لمجموعة "ناتسيمبيو" التابعة "لروستيخ"، وهي المُنتِج الروسي الوحيد لهذه العلاجات، حاليًا 14 دواءً قائمًا على العاثيات البكتيرية لعلاج حالات مثل التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الأذن، والتهاب المثانة، والسالمونيلا.