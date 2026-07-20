https://sarabic.ae/20260720/الصحة-الروسية-تحدد-مسببات-السرطان-الرئيسية-1115345207.html

الصحة الروسية تحدد مسببات السرطان الرئيسية

الصحة الروسية تحدد مسببات السرطان الرئيسية

سبوتنيك عربي

أفاد أندريه كابران، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن التدخين... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T13:08+0000

2026-07-20T13:08+0000

2026-07-20T13:08+0000

مجتمع

روسيا

علماء روس

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وقال كابران لوكالة "سبوتنيك": "تعد السمنة وداء السكري من العوامل المهمة التي تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان. وعلى وجه الخصوص، يلعب فيروس الورم الحليمي البشري دورًا هامًا في الإصابة بسرطان عنق الرحم، وعدد من أورام البلعوم الفموي، وغيرها من المواقع، بينما قد يؤدي التهاب الكبد الفيروسي المزمن إلى الإصابة بسرطان الكبد".وتابع: "إذا نظرنا إلى التركيبة العامة للسرطان، نجد أن نسبة الأشكال الوراثية منه ضئيلة نسبيًا"، موضحًا أن نمط الحياة والعوامل البيئية تسهم بشكل كبير في ذلك.وأضاف: "تراكمت اليوم كمية هائلة من البيانات العلمية التي تؤكد وجود صلة بين النظام الغذائي والنشاط البدني والعادات غير الصحية وخطر الإصابة بالسرطان، فقد ثبت بالفعل أن بعض العادات الغذائية تؤثر على خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".وأضاف كابرين أن التعرض المفرط لأشعة الشمس وحروق الشمس، وخاصة تلك التي تحدث في مرحلة الطفولة، تزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطانات الجلد، بما في ذلك سرطان الجلد الميلانيني.واختتم طبيب الأورام حديثه، قائلاً: "لذلك، يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، من الساعة 11 صباحًا إلى 4 مساءً، واستخدام واقي الشمس بمعامل حماية لا يقل عن 30-50، وارتداء القبعات والملابس التي تغطي الجلد".دراسة: لقاح يستهدف طفرة جينية ويمنع تطور سرطان البنكرياسعلماء روس يطورون اختبارا غير جراحي لمتابعة سرطان المثانة

https://sarabic.ae/20260719/دراسة-لقاح-يستهدف-طفرة-جينية-ويمنع-تطور-سرطان-البنكرياس-1115319389.html

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