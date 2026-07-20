الصحة الروسية تحدد مسببات السرطان الرئيسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260720/الصحة-الروسية-تحدد-مسببات-السرطان-الرئيسية-1115345207.html
الصحة الروسية تحدد مسببات السرطان الرئيسية
الصحة الروسية تحدد مسببات السرطان الرئيسية
سبوتنيك عربي
أفاد أندريه كابران، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن التدخين... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T13:08+0000
2026-07-20T13:08+0000
مجتمع
روسيا
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0b/1090718541_0:525:2047:1676_1920x0_80_0_0_c46c4a128a43c870606037f61969b9b1.jpg
وقال كابران لوكالة "سبوتنيك": "تعد السمنة وداء السكري من العوامل المهمة التي تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان. وعلى وجه الخصوص، يلعب فيروس الورم الحليمي البشري دورًا هامًا في الإصابة بسرطان عنق الرحم، وعدد من أورام البلعوم الفموي، وغيرها من المواقع، بينما قد يؤدي التهاب الكبد الفيروسي المزمن إلى الإصابة بسرطان الكبد".وتابع: "إذا نظرنا إلى التركيبة العامة للسرطان، نجد أن نسبة الأشكال الوراثية منه ضئيلة نسبيًا"، موضحًا أن نمط الحياة والعوامل البيئية تسهم بشكل كبير في ذلك.وأضاف: "تراكمت اليوم كمية هائلة من البيانات العلمية التي تؤكد وجود صلة بين النظام الغذائي والنشاط البدني والعادات غير الصحية وخطر الإصابة بالسرطان، فقد ثبت بالفعل أن بعض العادات الغذائية تؤثر على خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".وأضاف كابرين أن التعرض المفرط لأشعة الشمس وحروق الشمس، وخاصة تلك التي تحدث في مرحلة الطفولة، تزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطانات الجلد، بما في ذلك سرطان الجلد الميلانيني.واختتم طبيب الأورام حديثه، قائلاً: "لذلك، يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، من الساعة 11 صباحًا إلى 4 مساءً، واستخدام واقي الشمس بمعامل حماية لا يقل عن 30-50، وارتداء القبعات والملابس التي تغطي الجلد".دراسة: لقاح يستهدف طفرة جينية ويمنع تطور سرطان البنكرياسعلماء روس يطورون اختبارا غير جراحي لمتابعة سرطان المثانة
https://sarabic.ae/20260719/دراسة-لقاح-يستهدف-طفرة-جينية-ويمنع-تطور-سرطان-البنكرياس-1115319389.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0b/1090718541_0:333:2047:1868_1920x0_80_0_0_b92dab302c6af9308923fbb7c053f462.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علماء روس
روسيا, علماء روس

الصحة الروسية تحدد مسببات السرطان الرئيسية

13:08 GMT 20.07.2026
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
أفاد أندريه كابران، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن التدخين والسمنة وداء السكري وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
وقال كابران لوكالة "سبوتنيك": "تعد السمنة وداء السكري من العوامل المهمة التي تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان. وعلى وجه الخصوص، يلعب فيروس الورم الحليمي البشري دورًا هامًا في الإصابة بسرطان عنق الرحم، وعدد من أورام البلعوم الفموي، وغيرها من المواقع، بينما قد يؤدي التهاب الكبد الفيروسي المزمن إلى الإصابة بسرطان الكبد".

وأوضح أن التدخين يعد أيضًا عاملًا في الإصابة بالسرطان، وقد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة، وتجويف الفم، والحنجرة، والمريء، والمثانة، والكلى، وغيرها من المواقع.

وتابع: "إذا نظرنا إلى التركيبة العامة للسرطان، نجد أن نسبة الأشكال الوراثية منه ضئيلة نسبيًا"، موضحًا أن نمط الحياة والعوامل البيئية تسهم بشكل كبير في ذلك.
سرطان البنكرياس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
مجتمع
دراسة: لقاح يستهدف طفرة جينية ويمنع تطور سرطان البنكرياس
أمس, 08:47 GMT
وأضاف: "تراكمت اليوم كمية هائلة من البيانات العلمية التي تؤكد وجود صلة بين النظام الغذائي والنشاط البدني والعادات غير الصحية وخطر الإصابة بالسرطان، فقد ثبت بالفعل أن بعض العادات الغذائية تؤثر على خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

وأشار إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك والخضراوات والفواكه، مع الحد من استهلاك اللحوم المصنعة، له تأثير إيجابي على صحة الإنسان".

وأضاف كابرين أن التعرض المفرط لأشعة الشمس وحروق الشمس، وخاصة تلك التي تحدث في مرحلة الطفولة، تزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطانات الجلد، بما في ذلك سرطان الجلد الميلانيني.
واختتم طبيب الأورام حديثه، قائلاً: "لذلك، يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، من الساعة 11 صباحًا إلى 4 مساءً، واستخدام واقي الشمس بمعامل حماية لا يقل عن 30-50، وارتداء القبعات والملابس التي تغطي الجلد".
دراسة: لقاح يستهدف طفرة جينية ويمنع تطور سرطان البنكرياس
علماء روس يطورون اختبارا غير جراحي لمتابعة سرطان المثانة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала