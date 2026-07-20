https://sarabic.ae/20260720/الغاز-الجزائري-من-مورد-إقليمي-إلى-ركيزة-في-أمن-الطاقة-الأوروبي-والعالمي-1115341525.html

الغاز الجزائري... من مورد إقليمي إلى ركيزة في أمن الطاقة الأوروبي والعالمي

الغاز الجزائري... من مورد إقليمي إلى ركيزة في أمن الطاقة الأوروبي والعالمي

سبوتنيك عربي

تحتل الجزائر موقعًا جيوسياسيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية في ما يتعلق بتصدير الغاز في ظل التحولات العميقة، التي يشهدها سوق الطاقة العالمية، فمنذ اندلاع أزمة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T10:53+0000

2026-07-20T10:53+0000

2026-07-20T10:53+0000

الجزائر

الغاز والنفط في الشرق الأوسط

قطاع الطاقة

تقارير سبوتنيك

حصري

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وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، في حديث لـ"سبوتنيك": "تعد الجزائر من أكبر موردي الغاز الطبيعي للقارة الأوروبية، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، حيث توفر ما بين 10 و12% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي".وأشار تيغرسي إلى أن "ذلك يمنح الجزائر وزنًا إستراتيجيًا يتجاوز القيمة التجارية ليصل إلى مستوى الأمن الطاقوي الأوروبي، ويعطيها تنافسية لا تملكها معظم الدول المصدرة، حيث تمتلك الجزائر ميزة نادرة تتمثل في الجمع بين الاحتياطات الضخمة، خطوط الأنابيب المباشرة، الغاز الطبيعي المسال، مع وجود ثلاثة مسارات رئيسية للتصدير الأول أنبوب "ترانسمد"، الذي يربط الجزائر بتونس ثم إيطاليا، وتتجاوز طاقته حوالي 32 مليار متر مكعب سنويًا، ويعدّ أحد أهم شرايين الغاز نحو أوروبا، الثاني أنبوب "ميدغاز"، الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا، وتبلغ طاقته حوالي 10 إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا بعد عمليات التوسعة".وعزا تيغرسي السببب وراء ذلك إلى "القرب الجغرافي، الذي يساهم في تخفيض تكاليف النقل مقارنة بالغاز القادم من الخليج أو الولايات المتحدة، والاستقرار في الإمدادات ما عزز ثقة المستوردين الأوروبيين، بالإضافة للعقود طويلة الأجل للتقليل من تقلبات السوق. ناهيك عن الخبرة الطويلة، حيث تصدّر الجزائر الغاز منذ أكثر من خمسين عامًا، وهي من أوائل الدول التي صدّرت الغاز الطبيعي المسال في العالم".وبحسب تيغرسي، "تمتلك الجزائر احتياطات تقارب 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى موارد معتبرة من الغاز غير التقليدي، ما يمنحها قدرة على المحافظة على صادراتها لعقود مع استمرار الاستثمار في الاستكشاف خاصة في الوقت الذي أصبحت فيه المنافسة أشد بين كبار المنتجين".وأكد تيغرسي ضرورة أنه "حتى تحافظ الجزائر على حصتها مستقبلًا أن تعمل على رفع الإنتاج، وإطلاق حقول جديدة بسرعة، وتكثيف الاستكشاف للحفاظ على الاحتياطات، وتعويض الإنتاج المستخرج، وتوسيع قدرات التسييل حتى تتمكن من دخول أسواق آسيوية وأفريقية جديدة".ورغم المكانة المهمة للجزائر، فإن تيغرسي يؤكد أنها تواجه تحديات عدة تتمثل بـ"المنافسة المتزايدة من الغاز الأمريكي والقطري، توسع إنتاج الغاز في شرق المتوسط، تسارع التحول الأوروبي نحو الطاقات المتجددة، ارتفاع متطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، الحاجة إلى استثمارات ضخمة للحفاظ على مستويات الإنتاج".وختم تيغرسي: "ما سبق يجعل الجزائر تنتقل من دور المورد الموثو" إلى الشريك الاستراتيجي في التحول الطاقوي العالمي، ما يمنحها نفوذا اقتصاديا وجيوسياسيا أكبر، ويعزز قدرتها على تنويع اقتصادها وتحقيق نمو مستدام بعيدا عن تقلبات أسواق المحروقات".

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https://sarabic.ae/20260524/خبير-اقتصادي-الجزائر-تعزز-إنتاجها-من-الغاز-الطبيعي-لهذه-الأسباب-1113702168.html

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الجزائر, الغاز والنفط في الشرق الأوسط, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري