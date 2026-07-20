https://sarabic.ae/20260720/بعد-57-عاما-على-الهبوط-علماء-ما-اكتشفناه-عن-القمر-أقل-بكثير-مما-نجهله-1115348873.html

بعد 57 عاما على الهبوط... علماء: ما اكتشفناه عن القمر أقل بكثير مما نجهله

بعد 57 عاما على الهبوط... علماء: ما اكتشفناه عن القمر أقل بكثير مما نجهله

سبوتنيك عربي

بعد مرور 57 عامًا على هبوط بعثة "أبولو 11" على سطح القمر في 20 يوليو/تموز 1969، يؤكد علماء أن الإنجاز التاريخي لم ينهِ أسرار أقرب جار للأرض، بل كشف حجم ما لا... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T15:50+0000

2026-07-20T15:50+0000

2026-07-20T15:50+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104600349_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_3e3a780b1f72d086d465dcb8947e6a3e.jpg

ووفق تقرير نشره موقع "ساينس أليرت"، فإن بعثات "أبولو" الست، التي أُجريت بين عامي 1969 و1972، أعادت إلى الأرض نحو 382 كيلوغرامًا من الصخور والغبار القمري، وهي عينات لا تزال حتى اليوم مصدرًا لاكتشافات علمية جديدة بفضل تطور تقنيات التحليل، حتى إن علماء الجيولوجيا يصفونها بأنها "الهدية التي لا تتوقف عن العطاء".وساعدت تلك العينات في حسم نقاشات علمية استمرت عقودًا، إذ أكدت أن فوهات القمر نتجت أساسًا عن اصطدامات نيزكية، وأن عمره يقارب 4.5 مليار سنة، كما دعمت فرضية تشكله إثر اصطدام هائل بين الأرض وجسم سماوي في بدايات النظام الشمسي، وهي النظرية الأكثر قبولًا حتى اليوم.ويؤكد التقرير أن العلماء يتطلعون إلى بعثات "أرتميس" المرتقبة، التي ستعيد البشر إلى القمر بعد أكثر من نصف قرن، أملاً في جمع عينات جديدة من مناطق لم تستكشف سابقًا، وهو ما قد يجيب عن أسئلة ما زالت معلقة منذ عصر "أبولو" ويمنح العلماء فهمًا أعمق لتاريخ القمر والأرض معًا.الشمس تحتوي على فضة أكثر مما كان يعتقد العلماء

https://sarabic.ae/20260630/صور-ساحرة-لـقمر-الفراولة-النادر-حول-العالم--1114833624.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم