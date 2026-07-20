بعد 57 عاما على الهبوط... علماء: ما اكتشفناه عن القمر أقل بكثير مما نجهله

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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
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من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
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بابل العراقية تراث إنساني
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
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الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
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مدار الليل والنهار
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اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
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نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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https://sarabic.ae/20260720/بعد-57-عاما-على-الهبوط-علماء-ما-اكتشفناه-عن-القمر-أقل-بكثير-مما-نجهله-1115348873.html
بعد 57 عاما على الهبوط... علماء: ما اكتشفناه عن القمر أقل بكثير مما نجهله
بعد 57 عاما على الهبوط... علماء: ما اكتشفناه عن القمر أقل بكثير مما نجهله
سبوتنيك عربي
بعد مرور 57 عامًا على هبوط بعثة "أبولو 11" على سطح القمر في 20 يوليو/تموز 1969، يؤكد علماء أن الإنجاز التاريخي لم ينهِ أسرار أقرب جار للأرض، بل كشف حجم ما لا... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T15:50+0000
2026-07-20T15:50+0000
مجتمع
علوم
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ووفق تقرير نشره موقع "ساينس أليرت"، فإن بعثات "أبولو" الست، التي أُجريت بين عامي 1969 و1972، أعادت إلى الأرض نحو 382 كيلوغرامًا من الصخور والغبار القمري، وهي عينات لا تزال حتى اليوم مصدرًا لاكتشافات علمية جديدة بفضل تطور تقنيات التحليل، حتى إن علماء الجيولوجيا يصفونها بأنها "الهدية التي لا تتوقف عن العطاء".وساعدت تلك العينات في حسم نقاشات علمية استمرت عقودًا، إذ أكدت أن فوهات القمر نتجت أساسًا عن اصطدامات نيزكية، وأن عمره يقارب 4.5 مليار سنة، كما دعمت فرضية تشكله إثر اصطدام هائل بين الأرض وجسم سماوي في بدايات النظام الشمسي، وهي النظرية الأكثر قبولًا حتى اليوم.ويؤكد التقرير أن العلماء يتطلعون إلى بعثات "أرتميس" المرتقبة، التي ستعيد البشر إلى القمر بعد أكثر من نصف قرن، أملاً في جمع عينات جديدة من مناطق لم تستكشف سابقًا، وهو ما قد يجيب عن أسئلة ما زالت معلقة منذ عصر "أبولو" ويمنح العلماء فهمًا أعمق لتاريخ القمر والأرض معًا.الشمس تحتوي على فضة أكثر مما كان يعتقد العلماء
https://sarabic.ae/20260630/صور-ساحرة-لـقمر-الفراولة-النادر-حول-العالم--1114833624.html
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علوم
علوم

بعد 57 عاما على الهبوط... علماء: ما اكتشفناه عن القمر أقل بكثير مما نجهله

15:50 GMT 20.07.2026
© Sputnik . basel shartouhعدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة
عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة خسوف القمر الكلي والقمر الوردي العملاق فوق سماء دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
بعد مرور 57 عامًا على هبوط بعثة "أبولو 11" على سطح القمر في 20 يوليو/تموز 1969، يؤكد علماء أن الإنجاز التاريخي لم ينهِ أسرار أقرب جار للأرض، بل كشف حجم ما لا يزال مجهولًا عن تاريخه وتكوينه.
ووفق تقرير نشره موقع "ساينس أليرت"، فإن بعثات "أبولو" الست، التي أُجريت بين عامي 1969 و1972، أعادت إلى الأرض نحو 382 كيلوغرامًا من الصخور والغبار القمري، وهي عينات لا تزال حتى اليوم مصدرًا لاكتشافات علمية جديدة بفضل تطور تقنيات التحليل، حتى إن علماء الجيولوجيا يصفونها بأنها "الهدية التي لا تتوقف عن العطاء".
وساعدت تلك العينات في حسم نقاشات علمية استمرت عقودًا، إذ أكدت أن فوهات القمر نتجت أساسًا عن اصطدامات نيزكية، وأن عمره يقارب 4.5 مليار سنة، كما دعمت فرضية تشكله إثر اصطدام هائل بين الأرض وجسم سماوي في بدايات النظام الشمسي، وهي النظرية الأكثر قبولًا حتى اليوم.
Полная луна восходит над опорами линий электропередач конференц-центра Канзас-Сити, штат Миссури - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
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ويرى الباحثون أن القمر يمثل سجلًا جيولوجيًا فريدًا لتاريخ الأرض المبكر، إذ حافظ على آثار الأحداث التي مُحيت من سطح كوكبنا بفعل النشاط الجيولوجي والمياه والغلاف الجوي، ما يجعله نافذة استثنائية لفهم نشأة الأرض وربما بدايات الحياة نفسها.
ويؤكد التقرير أن العلماء يتطلعون إلى بعثات "أرتميس" المرتقبة، التي ستعيد البشر إلى القمر بعد أكثر من نصف قرن، أملاً في جمع عينات جديدة من مناطق لم تستكشف سابقًا، وهو ما قد يجيب عن أسئلة ما زالت معلقة منذ عصر "أبولو" ويمنح العلماء فهمًا أعمق لتاريخ القمر والأرض معًا.
الشمس تحتوي على فضة أكثر مما كان يعتقد العلماء
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