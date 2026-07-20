https://sarabic.ae/20260720/رالي-الشواطئ-الرملية-ينطلق-في-مدينة-طبرق-شرقي-ليبيا-وسط-إقبال-من-شباب-المدينة-1115352705.html

رالي الشواطئ الرملية ينطلق في مدينة طبرق شرقي ليبيا وسط إقبال من شباب المدينة

رالي الشواطئ الرملية ينطلق في مدينة طبرق شرقي ليبيا وسط إقبال من شباب المدينة

سبوتنيك عربي

انطلقت في مدينة طبرق شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان رالي الشواطئ الرملية، وسط مشاركة واسعة من محبي سيارات الدفع الرباعي، في فعالية... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T19:20+0000

2026-07-20T19:20+0000

2026-07-20T19:20+0000

أخبار ليبيا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/14/1115352888_0:186:2560:1626_1920x0_80_0_0_99f6b656ceff89d41310ecf3bb991868.jpg

وقال رئيس اللجنة المتطوعة لتنظيم المهرجانات الرياضية في مدينة طبرق، رافع علي آدم، إن "مهرجان رالي الشواطئ الرملية يأتي ضمن برنامج الأنشطة التي تنظمها اللجنة المتطوعة لتنظيم الفعاليات الرياضية في المدينة، والتي انطلقت منذ عام 2019، بهدف تقديم أفكار رياضية مبتكرة والخروج عن النمط التقليدي من خلال تنظيم مسابقات وفعاليات شعبية تستهدف مختلف فئات المجتمع".وأشار آدم إلى أن من أبرز المبادرات التي نفذتها اللجنة أخيرًا مسابقة لمكافحة سمكة الأرنب الدخيلة على السواحل الليبية، والتي أُقيمت قبل نحو شهر، وحظيت بإقبال واسع واستحسان كبير من المشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والبحري.وبيّن أن هذه النسخة تعد الأولى من نوعها في المدينة، وستقام على شاطئ وادي السهل غرب طبرق، على مسار رملي يمتد لمسافة 500 متر، لافتًا إلى أن المنافسة ستعتمد على تسجيل أفضل زمن لقطع المسافة، بغض النظر عن نوع السيارة، بما يمنح جميع المشاركين فرصة متكافئة لإبراز مهاراتهم وقدرات مركباتهم.وأكد رافع علي آدم أن الإقبال على المشاركة في النسخة الأولى كان كبيرًا، ما قد يدفع اللجنة إلى تمديد فعاليات المهرجان ليوم إضافي في حال تجاوز عدد المشاركين التوقعات.وأشار آدم إلى أن اللجنة رصدت جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، تشجيعًا للمشاركين وتحفيزًا على تطوير هذه الرياضة وتنظيمها بصورة مستمرة داخل مدينة طبرق.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي