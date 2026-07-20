رالي الشواطئ الرملية ينطلق في مدينة طبرق شرقي ليبيا وسط إقبال من شباب المدينة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي الشواطئ الرملية في مدينة طبرق شرقي ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انطلقت في مدينة طبرق شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان رالي الشواطئ الرملية، وسط مشاركة واسعة من محبي سيارات الدفع الرباعي، في فعالية رياضية تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتنظيم هذه الهواية في إطار تنافسي آمن، ضمن سلسلة من الأنشطة التطوعية التي تنظمها اللجنة المتطوعة للمهرجانات الرياضية في المدينة.
وقال رئيس اللجنة المتطوعة لتنظيم المهرجانات الرياضية في مدينة طبرق، رافع علي آدم، إن "مهرجان رالي الشواطئ الرملية يأتي ضمن برنامج الأنشطة التي تنظمها اللجنة المتطوعة لتنظيم الفعاليات الرياضية في المدينة، والتي انطلقت منذ عام 2019، بهدف تقديم أفكار رياضية مبتكرة والخروج عن النمط التقليدي من خلال تنظيم مسابقات وفعاليات شعبية تستهدف مختلف فئات المجتمع".
وأضاف آدم في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "اللجنة تواصل عملها بشكل تطوعي، دون أن تكون تابعة لأي مؤسسة رسمية، معتمدة على جهود أعضائها ودعم الرعاة لإنجاح مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها".
وأشار آدم إلى أن من أبرز المبادرات التي نفذتها اللجنة أخيرًا مسابقة لمكافحة سمكة الأرنب الدخيلة على السواحل الليبية، والتي أُقيمت قبل نحو شهر، وحظيت بإقبال واسع واستحسان كبير من المشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والبحري.
وأوضح رئيس اللجنة المتطوعة لتنظيم المهرجانات الرياضية أن فكرة تنظيم مهرجان رالي الشواطئ الرملية جاءت بعد ملاحظة الانتشار الكبير لسيارات الدفع الرباعي في مدينة طبرق، ورغبة الشباب في ممارسة هذه الهواية، مبينًا أن الهدف من المهرجان هو صقل مهارات المشاركين، واستثمار طاقاتهم وحماسهم في منافسة رياضية منظمة وآمنة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي الشواطئ الرملية في مدينة طبرق شرق ليبيا
رالي الشواطئ الرملية في مدينة طبرق شرق ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وبيّن أن هذه النسخة تعد الأولى من نوعها في المدينة، وستقام على شاطئ وادي السهل غرب طبرق، على مسار رملي يمتد لمسافة 500 متر، لافتًا إلى أن المنافسة ستعتمد على تسجيل أفضل زمن لقطع المسافة، بغض النظر عن نوع السيارة، بما يمنح جميع المشاركين فرصة متكافئة لإبراز مهاراتهم وقدرات مركباتهم.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي الشواطئ الرملية في مدينة طبرق شرق ليبيا
رالي الشواطئ الرملية في مدينة طبرق شرق ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد رافع علي آدم أن الإقبال على المشاركة في النسخة الأولى كان كبيرًا، ما قد يدفع اللجنة إلى تمديد فعاليات المهرجان ليوم إضافي في حال تجاوز عدد المشاركين التوقعات.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرالي الشواطئ الرملية في مدينة طبرق شرق ليبيا
رالي الشواطئ الرملية في مدينة طبرق شرق ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار آدم إلى أن اللجنة رصدت جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، تشجيعًا للمشاركين وتحفيزًا على تطوير هذه الرياضة وتنظيمها بصورة مستمرة داخل مدينة طبرق.