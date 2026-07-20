https://sarabic.ae/20260720/زلزال-بقوة-55-درجات-يضرب-غربي-إيران-1115336178.html
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب غربي إيران
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب غربي إيران
سبوتنيك عربي
أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، اليوم الاثنين، تسجيل زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب غربي إيران. 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح المركز أن الزلزال وقع عند الساعة 03:48:53 بتوقيت غرينتش، وعلى عمق 10 كيلومترات.ويأتي الزلزال في ظل تصعيد عسكري تشهده إيران، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استمرار تنفيذ الحصار البحري على إيران، حتى 19 يوليو/ تموز الجاري، لضمان الامتثال لإجراءات الحصار، في إطار تصعيد عسكري تشارك فيه القوات البحرية الأمريكية في المنطقة.وقال المحافظ إنه جرى التواصل مع مؤسسة الجيوفيزياء للحصول على أحدث التقديرات الزلزالية، فيما بدأت الفرق الميدانية عمليات المسح لتقييم الأوضاع في المناطق المتضررة.زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران وسط استمرار الضربات الأمريكيةالقيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الضربات على إيران
https://sarabic.ae/20260719/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-إيران-وسط-استمرار-الضربات-الأمريكية-1115315533.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب غربي إيران
04:55 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 04:56 GMT 20.07.2026)
أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، اليوم الاثنين، تسجيل زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب غربي إيران.
وأوضح المركز أن الزلزال وقع عند الساعة 03:48:53 بتوقيت غرينتش، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وأشار إلى أن مركز الزلزال على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوبي مدينة جوانرود، و59 كيلومترًا غرب شمال مدينة كهريز غربي إيران.
ويأتي الزلزال في ظل تصعيد عسكري تشهده إيران
، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استمرار تنفيذ الحصار البحري على إيران، حتى 19 يوليو/ تموز الجاري، لضمان الامتثال لإجراءات الحصار، في إطار تصعيد عسكري تشارك فيه القوات البحرية الأمريكية في المنطقة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أصدر محافظ خوزستان سيد محمد رضا موالي زاده، توجيهات برفع حالة التأهب الكامل لجميع فرق الإغاثة والجهات التنفيذية عقب الزلزال، الذي ضرب منطقة سالند في المحافظة جنوب غربي إيران.
وقال المحافظ إنه جرى التواصل مع مؤسسة الجيوفيزياء للحصول على أحدث التقديرات الزلزالية، فيما بدأت الفرق الميدانية عمليات المسح لتقييم الأوضاع في المناطق المتضررة.