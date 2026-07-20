https://sarabic.ae/20260720/فوج-أوكراني-يقر-بوقوع-مقاتليه-أسرى-في-قبضة-القوات-الروسية-بمدينة-كونستانتينوفكا-1115342087.html

فوج أوكراني يقر بوقوع مقاتليه أسرى في قبضة القوات الروسية بمدينة كونستانتينوفكا

فوج أوكراني يقر بوقوع مقاتليه أسرى في قبضة القوات الروسية بمدينة كونستانتينوفكا

سبوتنيك عربي

أقرّ فوج الاقتحام "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، بصحة الأنباء المتداولة بشأن أسر عدد من مقاتليه في مدينة كونستانتينوفكا بجمهورية... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T11:20+0000

2026-07-20T11:20+0000

2026-07-20T11:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

أخبار روسيا اليوم

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ونشر الفوج بيانًا عبر منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يحيط فوج "سكالا" علمًا بالمعطيات المتداولة بشأن أسر عدد من عسكريينا، والأهم أن مقاتلينا ما زالوا على قيد الحياة، وسيعمل الفوج على القيام بجميع الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت".ويوم أمس الأحد، أكد المركز الصحفي لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية لـ"سبوتنيك"، أسر القوات الروسية لعدد من مقاتلي فوج الاقتحام رقم 425 "سكالا" في مدينة كونستانتينوفكا.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، بدء تحقيق أولي بشأن أنباء استخدام العنف وتجاوز الصلاحيات داخل الفوج، كما جرى تعليق مهام قائده يوري غاركافوي، إلى حين انتهاء التحقيقات. وفي وقت لاحق، أعلن المكتب توقيف غاركافوي بتهمة الاعتداء بالضرب على اثنين من العسكريين في مقاطعة خاركوف، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 أعوام.يُذكر أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، كان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 3 يوليو/ تموز الماضي، بأن الجيش الروسي بسط سيطرته الكاملة على مدينة كونستانتينوفكا، فيما اعتبر الرئيس بوتين أن هذا التطور يمثل مفتاحًا لتحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ويفتح الطريق أمام التقدم باتجاه مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو

https://sarabic.ae/20260720/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-والنقل-الأوكرانية-1115340238.html

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