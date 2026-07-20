https://sarabic.ae/20260720/لافروف-يعقد-اجتماعا-مع-وزير-خارجية-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-في-موسكو-1115338810.html
لافروف: بوتين وكيم جونغ أون مستمران بالتواصل القائم على الثقة المتبادلة
لافروف: بوتين وكيم جونغ أون مستمران بالتواصل القائم على الثقة المتبادلة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن قرارات قمة بيونغ يانغ بين قيادتي روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، تُنفذ باتساق، مشيرًا إلى... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T08:43+0000
2026-07-20T08:43+0000
2026-07-20T09:17+0000
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وقال لافروف، خلال لقائه مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، في العاصمة موسكو: "مرّ عامان على قمة بيونغ يانغ، في يونيو (حزيران) 2024، والقرارات التي أقرّها قادتنا تُنفّذ باتساق، وكوزيري خارجية لدولتينا، نُسهم أيضًا في هذه العملية، ولا سيما من خلال عقد الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي".وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، على هامش زيارتها إلى روسيا.وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء في الكرملين، إن روسيا ستكرم ذكرى جنود كوريا الديمقراطية الشعبية، الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب ذكرى الجنود الروس.وأضاف بيسكوف أن بوتين أعرب مجددًا عن شكره لقيادة كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها على المساعدة في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أن روسيا لن تنسى بطولات العسكريين الكوريين، الذين ساعدوا قواتها، وأشار إلى أنهم حصلوا على أوسمة رسمية.بوتين لوزيرة خارجية كوريا الديمقراطية: العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تشهد تطورا في جميع المجالاتالكرملين: بوتين يشيد بالعلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية في اجتماعه مع وزيرة خارجيتها
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روسيا, كوريا الشمالية, العالم
لافروف: بوتين وكيم جونغ أون مستمران بالتواصل القائم على الثقة المتبادلة
08:43 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 09:17 GMT 20.07.2026)
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن قرارات قمة بيونغ يانغ بين قيادتي روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، تُنفذ باتساق، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، مستمران بالتواصل القائم على الثقة المتبادلة.
وقال لافروف، خلال لقائه مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، في العاصمة موسكو: "مرّ عامان على قمة بيونغ يانغ، في يونيو (حزيران) 2024، والقرارات التي أقرّها قادتنا تُنفّذ باتساق، وكوزيري خارجية لدولتينا، نُسهم أيضًا في هذه العملية، ولا سيما من خلال عقد الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي".
وتابع لافروف: "من المهم أن يستمر التواصل القائم على الثقة بين الرئيس بوتين، ورئيس شؤون الدولة الرفيق كيم جونغ أون. وفي هذا السياق، أودّ أن أشير بشكل خاص إلى مشاركتهما، في الثالث من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، في بكين، في احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان العسكرية".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، على هامش زيارتها إلى روسيا.
وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء في الكرملين، إن روسيا ستكرم ذكرى جنود كوريا الديمقراطية الشعبية، الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب ذكرى الجنود الروس.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "أشاد الرئيس بوتين، في بداية اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشعيبية الديمقراطية".
وأضاف بيسكوف أن بوتين أعرب مجددًا عن شكره لقيادة كوريا الديمقراطية الشعبية
وشعبها على المساعدة في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أن روسيا لن تنسى بطولات العسكريين الكوريين، الذين ساعدوا قواتها، وأشار إلى أنهم حصلوا على أوسمة رسمية.