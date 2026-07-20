https://sarabic.ae/20260720/لوكاشينكو-بيلاروس-مهتمة-بتعزيز-التعاون-العملي-مع-الدول-العربية-1115346771.html

لوكاشينكو: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون العملي مع الدول العربية

لوكاشينكو: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون العملي مع الدول العربية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بأن النزاع حول إيران أظهر أن على الدول العربية تطوير تعاونها ليس فقط مع الدول الكبرى الغنية، بل أيضا مع... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T13:56+0000

2026-07-20T13:56+0000

2026-07-20T13:56+0000

أخبار بيلاروسيا اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg

وقال لوكاشينكو، خلال لقائه مع رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، في مينسك: "من كل شيء يجب استخلاص العبر، والاعتراف بالأخطاء إن وقعت، والعمل على تجنبها مستقبلا. لذلك نقترح عليكم تعاونا من شأنه تنويع علاقاتكم الحالية".وأعرب الرئيس البيلاروسي عن رغبته في أن تكون العلاقات مع جميع الدول العربية بنفس مستوى علاقات بيلاروسيا مع الإمارات ومصر وليبيا والأردن.من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي حرص المجلس على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا، معربًا عن امتنانه لدعم مينسك للمبادرات العربية، خاصة في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الخلافات بين إيران والدول العربيةالخارجية الروسية: حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب ألا يتعرض لهجمات من الخارج

https://sarabic.ae/20260719/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للمساعدة-في-تسوية-الخلافات-بين-إيران-والدول-العربية-1115334521.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, العالم العربي