https://sarabic.ae/20260720/لوكاشينكو-بيلاروس-مهتمة-بتعزيز-التعاون-العملي-مع-الدول-العربية-1115346771.html
لوكاشينكو: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون العملي مع الدول العربية
لوكاشينكو: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون العملي مع الدول العربية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بأن النزاع حول إيران أظهر أن على الدول العربية تطوير تعاونها ليس فقط مع الدول الكبرى الغنية، بل أيضا مع... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T13:56+0000
2026-07-20T13:56+0000
2026-07-20T13:56+0000
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وقال لوكاشينكو، خلال لقائه مع رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، في مينسك: "من كل شيء يجب استخلاص العبر، والاعتراف بالأخطاء إن وقعت، والعمل على تجنبها مستقبلا. لذلك نقترح عليكم تعاونا من شأنه تنويع علاقاتكم الحالية".وأعرب الرئيس البيلاروسي عن رغبته في أن تكون العلاقات مع جميع الدول العربية بنفس مستوى علاقات بيلاروسيا مع الإمارات ومصر وليبيا والأردن.من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي حرص المجلس على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا، معربًا عن امتنانه لدعم مينسك للمبادرات العربية، خاصة في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الخلافات بين إيران والدول العربيةالخارجية الروسية: حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب ألا يتعرض لهجمات من الخارج
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, العالم العربي
لوكاشينكو: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون العملي مع الدول العربية
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بأن النزاع حول إيران أظهر أن على الدول العربية تطوير تعاونها ليس فقط مع الدول الكبرى الغنية، بل أيضا مع الدول المتكافئة مثل بيلاروس.
وقال لوكاشينكو، خلال لقائه مع رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، في مينسك: "من كل شيء يجب استخلاص العبر، والاعتراف بالأخطاء إن وقعت، والعمل على تجنبها مستقبلا. لذلك نقترح عليكم تعاونا من شأنه تنويع علاقاتكم الحالية".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون العملي مع دول الجامعة العربية.
وأعرب الرئيس البيلاروسي عن رغبته في أن تكون العلاقات مع جميع الدول العربية بنفس مستوى علاقات بيلاروسيا مع الإمارات ومصر وليبيا والأردن.
وشدد لوكاشينكو أن التعاون مع بيلاروس قد يكون مهما للعرب في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن بيلاروس دولة صناعية قوية ذات قطاع زراعي وطبي وتعليمي وصيدلاني متطور، داعيًا الدول العربية إلى مزيد من الوحدة على الساحة الدولية.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي حرص المجلس على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا، معربًا عن امتنانه لدعم مينسك للمبادرات العربية، خاصة في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.