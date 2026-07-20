https://sarabic.ae/20260720/محلل-عسكري-الولايات-المتحدة-تفتقر-إلى-القدرة-على-تدمير-إيران-في-مواجهة-شاملة-1115351225.html
محلل عسكري: الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على تدمير إيران في مواجهة شاملة
محلل عسكري: الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على تدمير إيران في مواجهة شاملة
سبوتنيك عربي
قال المحلل في الشؤون العسكرية، إيليا ماغنييه، أن الولايات المتحدة رغم امتلاكها ترسانة كبيرة من الأسلحة الهجومية، تفتقر إلى القدرة على حسم مواجهة عسكرية شاملة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T17:32+0000
2026-07-20T17:32+0000
2026-07-20T17:32+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
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،وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك قدرة كبيرة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق، إلا أن محدودية مخزونها من الصواريخ الاعتراضية قد تقلص قدرتها على مواجهة الضربات الإيرانية المضادة التي قد تستهدف القواعد الأمريكية وحلفاء واشنطن وإسرائيل.وأضاف أن إيران تستطيع، عبر إغراق منظومات الدفاع بوابل من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، واستنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية وصواريخ حلفائها من خلال استخدام أهداف وهمية، قبل استهداف القواعد العسكرية ومراكز الخدمات اللوجستية والموانئ ومواقع الرادار ومستودعات الوقود.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في وقت سابق، بأن التعزيزات العسكرية الأمريكية المتزايدة في منطقة الخليج العربي قد تعكس استعدادات لمواجهة عسكرية واسعة.
https://sarabic.ae/20260720/إعلام-سماع-دوي-انفجار-في-شيراز-الإيرانية-وأنباء-أولية-عن-هجوم-جوي-1115347699.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
محلل عسكري: الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على تدمير إيران في مواجهة شاملة
قال المحلل في الشؤون العسكرية، إيليا ماغنييه، أن الولايات المتحدة رغم امتلاكها ترسانة كبيرة من الأسلحة الهجومية، تفتقر إلى القدرة على حسم مواجهة عسكرية شاملة مع إيران، محذرًا من أن مثل هذه الحرب قد تستنزف موارد واشنطن وتعرض أصولها الحيوية للخطر.
،وأوضح أن الولايات المتحدة تمتلك قدرة كبيرة على تنفيذ هجمات واسعة النطاق، إلا أن محدودية مخزونها من الصواريخ الاعتراضية قد تقلص قدرتها على مواجهة الضربات الإيرانية المضادة التي قد تستهدف القواعد الأمريكية وحلفاء واشنطن وإسرائيل.
وأشار ماغنييه إلى أن إيران قادرة على توسيع رقعة الصراع جغرافيًا، وهو ما سيزيد من عدد المواقع التي يتعين على الولايات المتحدة تأمينها، ويرفع في الوقت ذاته الكلفة السياسية والاقتصادية لأي مواجهة.
وأضاف أن إيران تستطيع، عبر إغراق منظومات الدفاع بوابل من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، واستنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية وصواريخ حلفائها من خلال استخدام أهداف وهمية، قبل استهداف القواعد العسكرية
ومراكز الخدمات اللوجستية والموانئ ومواقع الرادار ومستودعات الوقود.
ولفت ماغنييه إلى أن سيطرة إيران على مضيق هرمز تمنحها ورقة ضغط إضافية، لما يمثله المضيق من أهمية لحركة الملاحة العالمية، الأمر الذي يزيد من المخاطر المترتبة على أي تصعيد عسكري أمريكي.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في وقت سابق، بأن التعزيزات العسكرية الأمريكية
المتزايدة في منطقة الخليج العربي قد تعكس استعدادات لمواجهة عسكرية واسعة.