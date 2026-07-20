مصر وتركيا وباكستان... ماذا تملك الدول الـ 3 من قدرات بحرية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260720/مصر-وتركيا-وباكستان-ماذا-تملك-الدول-الـ-3-من-قدرات-بحرية؟-1115349905.html
مصر وتركيا وباكستان... ماذا تملك الدول الـ 3 من قدرات بحرية؟
مصر وتركيا وباكستان... ماذا تملك الدول الـ 3 من قدرات بحرية؟
سبوتنيك عربي
تصنف مصر وتركيا وباكستان ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في شؤون الدفاع، لعام 2026، وكل منها تمتلك قدرات بحرية... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T16:49+0000
2026-07-20T16:49+0000
أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن
الجيش المصري
باكستان
الجيش التركي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/14/1115349626_0:37:1560:915_1920x0_80_0_0_86c643be181b18bf0679ab2fb82a77c5.jpg
وشهدت الآونة الأخيرة تبادل زيارات وتدريبات ومناورات عسكرية وتعاون عسكري تقني بين الدول الثلاث، التي تمتلك قدرات عسكرية تقليدية هائلة، إضافة إلى امتلاك إحداها قدرات نووية تجعلها واحدة من 9 دول نووية فقط في العالم.وفيما يلي معلومات تلخص جانبا من القدرات العسكرية البحرية للدول الـ 3:البحرية المصريةالجيش المصري يصنف في المرتبة الـ 19 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 23 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 149 وحدة بحرية تضم:البحرية التركيةالجيش التركي يصنف في المرتبة الـ 9 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 14 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 192 وحدة بحرية تضم:البحرية الباكستانيةالجيش الباكستاني يصنف في المرتبة الـ 14 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 31 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 120 وحدة بحرية تضم:والسبت الماضي، استقبل الفريق محمود فوزي، قائد القوت البحرية المصرية الفريق أول بحري، نفيد أشرف، رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية المصرية في الإسكندرية، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، الذي أشار إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين.وفي ذات اليوم، أعلن المتحدث العسكري المصري اختتام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العُقاب الذهبي"، الذي شاركت فيه قوات الصاعقة والمظلات، بينما شهدت الأيام الماضية، زيارة رسمية قام بها الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، دولة تركيا في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وذلك بعد أيام من ختام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي "نسر الأناضول - 2026" في تركيا.
https://sarabic.ae/20230525/ما-هي-أضخم-3-أساطيل-حربية-بالشرق-الأوسط-في-2023-1077410007.html
https://sarabic.ae/20250927/قوة-بحرية-ضاربة-معلومات-عن-الأسطولين-المصري-والتركي-1105336757.html
https://sarabic.ae/20250921/مصر-وباكستان-تبحثان-تعزيز-التعاون-الصناعي-والعسكري-1105099136.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/14/1115349626_156:0:1543:1040_1920x0_80_0_0_e858a6bc2b5c34a42cb6fc0399d02f51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, باكستان, الجيش التركي
أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, باكستان, الجيش التركي

مصر وتركيا وباكستان... ماذا تملك الدول الـ 3 من قدرات بحرية؟

16:49 GMT 20.07.2026
© Photo / Mod / Egyptوفد عسكري باكستاني خلال زيارته للقوات البحرية المصرية
وفد عسكري باكستاني خلال زيارته للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Photo / Mod / Egypt
تابعنا عبر
تصنف مصر وتركيا وباكستان ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في شؤون الدفاع، لعام 2026، وكل منها تمتلك قدرات بحرية واسعة تحمي آلاف الكيلومترات من السواحل.
وشهدت الآونة الأخيرة تبادل زيارات وتدريبات ومناورات عسكرية وتعاون عسكري تقني بين الدول الثلاث، التي تمتلك قدرات عسكرية تقليدية هائلة، إضافة إلى امتلاك إحداها قدرات نووية تجعلها واحدة من 9 دول نووية فقط في العالم.
حاملة مروحيات تابعة للأسطول الحربي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
ما هي أضخم 3 أساطيل حربية بالشرق الأوسط في 2023؟
25 مايو 2023, 06:35 GMT
وفيما يلي معلومات تلخص جانبا من القدرات العسكرية البحرية للدول الـ 3:
البحرية المصرية
الجيش المصري يصنف في المرتبة الـ 19 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 23 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 149 وحدة بحرية تضم:
حاملتا مروحيات.
13 فرقاطة.
7 كورفيتات.
8 غواصات.
61 سفينة دورية.
17 كاسحة ألغام بحرية.
قوة بحرية ضاربة.. معلومات عن الأسطولين المصري والتركي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
وسائط متعددة
قوة بحرية ضاربة.. معلومات عن الأسطولين المصري والتركي
27 سبتمبر 2025, 14:25 GMT
البحرية التركية
الجيش التركي يصنف في المرتبة الـ 9 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 14 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 192 وحدة بحرية تضم:
حاملة مروحيات واحدة.
17 فرقاطة.
9 كورفيتات.
14 غواصة.
40 سفينة دورية.
11 كاسحة ألغام بحرية.
البحرية الباكستانية
الجيش الباكستاني يصنف في المرتبة الـ 14 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 31 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 120 وحدة بحرية تضم:
9 فرقاطات.
6 كورفيتات.
8 غواصات.
79 سفينة دورية.
3 كاسحات ألغام بحرية.
الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
21 سبتمبر 2025, 12:57 GMT
والسبت الماضي، استقبل الفريق محمود فوزي، قائد القوت البحرية المصرية الفريق أول بحري، نفيد أشرف، رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية المصرية في الإسكندرية، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، الذي أشار إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين.
وفي ذات اليوم، أعلن المتحدث العسكري المصري اختتام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العُقاب الذهبي"، الذي شاركت فيه قوات الصاعقة والمظلات، بينما شهدت الأيام الماضية، زيارة رسمية قام بها الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، دولة تركيا في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وذلك بعد أيام من ختام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي "نسر الأناضول - 2026" في تركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала