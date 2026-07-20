https://sarabic.ae/20260720/مصر-وتركيا-وباكستان-ماذا-تملك-الدول-الـ-3-من-قدرات-بحرية؟-1115349905.html
مصر وتركيا وباكستان... ماذا تملك الدول الـ 3 من قدرات بحرية؟
مصر وتركيا وباكستان... ماذا تملك الدول الـ 3 من قدرات بحرية؟
سبوتنيك عربي
تصنف مصر وتركيا وباكستان ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في شؤون الدفاع، لعام 2026، وكل منها تمتلك قدرات بحرية... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T16:49+0000
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وشهدت الآونة الأخيرة تبادل زيارات وتدريبات ومناورات عسكرية وتعاون عسكري تقني بين الدول الثلاث، التي تمتلك قدرات عسكرية تقليدية هائلة، إضافة إلى امتلاك إحداها قدرات نووية تجعلها واحدة من 9 دول نووية فقط في العالم.وفيما يلي معلومات تلخص جانبا من القدرات العسكرية البحرية للدول الـ 3:البحرية المصريةالجيش المصري يصنف في المرتبة الـ 19 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 23 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 149 وحدة بحرية تضم:البحرية التركيةالجيش التركي يصنف في المرتبة الـ 9 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 14 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 192 وحدة بحرية تضم:البحرية الباكستانيةالجيش الباكستاني يصنف في المرتبة الـ 14 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 31 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 120 وحدة بحرية تضم:والسبت الماضي، استقبل الفريق محمود فوزي، قائد القوت البحرية المصرية الفريق أول بحري، نفيد أشرف، رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية المصرية في الإسكندرية، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، الذي أشار إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين.وفي ذات اليوم، أعلن المتحدث العسكري المصري اختتام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العُقاب الذهبي"، الذي شاركت فيه قوات الصاعقة والمظلات، بينما شهدت الأيام الماضية، زيارة رسمية قام بها الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، دولة تركيا في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وذلك بعد أيام من ختام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي "نسر الأناضول - 2026" في تركيا.
https://sarabic.ae/20230525/ما-هي-أضخم-3-أساطيل-حربية-بالشرق-الأوسط-في-2023-1077410007.html
https://sarabic.ae/20250927/قوة-بحرية-ضاربة-معلومات-عن-الأسطولين-المصري-والتركي-1105336757.html
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أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, باكستان, الجيش التركي
أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, باكستان, الجيش التركي
مصر وتركيا وباكستان... ماذا تملك الدول الـ 3 من قدرات بحرية؟
تصنف مصر وتركيا وباكستان ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في شؤون الدفاع، لعام 2026، وكل منها تمتلك قدرات بحرية واسعة تحمي آلاف الكيلومترات من السواحل.
وشهدت الآونة الأخيرة تبادل زيارات وتدريبات ومناورات عسكرية وتعاون عسكري تقني بين الدول الثلاث، التي تمتلك قدرات عسكرية تقليدية هائلة، إضافة إلى امتلاك إحداها قدرات نووية تجعلها واحدة من 9 دول نووية فقط في العالم.
وفيما يلي معلومات تلخص جانبا من القدرات العسكرية
البحرية للدول الـ 3:
الجيش المصري يصنف في المرتبة الـ 19 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 23 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 149 وحدة بحرية تضم:
27 سبتمبر 2025, 14:25 GMT
الجيش التركي
يصنف في المرتبة الـ 9 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 14 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 192 وحدة بحرية تضم:
الجيش الباكستاني يصنف في المرتبة الـ 14 عالميا ويصنف أسطوله الحربي في المرتبة رقم 31 بين أضخم الأساطيل البحرية في العالم بـ 120 وحدة بحرية تضم:
21 سبتمبر 2025, 12:57 GMT
والسبت الماضي، استقبل الفريق محمود فوزي، قائد القوت البحرية
المصرية الفريق أول بحري، نفيد أشرف، رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية المصرية في الإسكندرية، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، الذي أشار إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين.
وفي ذات اليوم، أعلن المتحدث العسكري المصري اختتام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العُقاب الذهبي"، الذي شاركت فيه قوات الصاعقة والمظلات، بينما شهدت الأيام الماضية، زيارة رسمية قام بها الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، دولة تركيا في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وذلك بعد أيام من ختام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي "نسر الأناضول - 2026" في تركيا.