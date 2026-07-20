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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
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من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
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29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
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الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
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عالم سبوتنيك
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إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
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خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
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اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
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مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
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رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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وفد رسمي حكومي يزور الجنوب اللبناني لتعزيز حضور الدولة
وفد رسمي حكومي يزور الجنوب اللبناني لتعزيز حضور الدولة
سبوتنيك عربي
في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، أجرى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الدكتور فادي مكي، جولة تفقدية واسعة شملت... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T19:34+0000
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واكتسبت الجولة أهمية استثنائية نظراً للمشاركة الواسعة فيها، حيث رافق الوزير مكي النائبة الدكتورة حليمة قعقور، ووفد دبلوماسي رفيع ضم سفيري كندا وبلجيكا وممثلاً عن السفارة الدنماركية.كما شارك في الجولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك، وفريق تقني متخصص، إلى جانب خبراء وممثلين عن منظمات دولية وعدد من المغتربين اللبنانيين.وركزت الزيارة على معاينة الأضرار الجسيمة ميدانياً، والعمل على إيجاد حلول سريعة لدعم صمود الأهالي.كما أعلن مكي عن إطلاق منصة "دولتي" لتسهيل معاملات المواطنين وتسريع تقديم طلبات التعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، مشدداً على أن عودة الدوائر الحكومية لتقديم خدماتها تدريجياً هي جزء أساسي من مسار التعافي.وشددت قعقور على ضرورة تحقيق العدالة، قائلة: "هذه الجرائم مسّت بأرضنا وزراعتنا، مسّت ببيئتنا ومدنيينا.. والمجتمع الدولي يجب أن يعرف حجمها، وهذا لن يذهب هدراً في أي اتفاقيات سياسية".بإمكانيات ذاتية... شاب لبناني يسابق الزمن لترميم منزله ومقهاه بعد أشهر من النزوح.. فيديو
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تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان

وفد رسمي حكومي يزور الجنوب اللبناني لتعزيز حضور الدولة

19:34 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 19:43 GMT 20.07.2026)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ
عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
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في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، أجرى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الدكتور فادي مكي، جولة تفقدية واسعة شملت مدينتي صور والنبطية ومناطق جنوبية أخرى، في زيارة ميدانية هي الثانية له في غضون أقل من عشرة أيام.
واكتسبت الجولة أهمية استثنائية نظراً للمشاركة الواسعة فيها، حيث رافق الوزير مكي النائبة الدكتورة حليمة قعقور، ووفد دبلوماسي رفيع ضم سفيري كندا وبلجيكا وممثلاً عن السفارة الدنماركية.
كما شارك في الجولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك، وفريق تقني متخصص، إلى جانب خبراء وممثلين عن منظمات دولية وعدد من المغتربين اللبنانيين.
وركزت الزيارة على معاينة الأضرار الجسيمة ميدانياً، والعمل على إيجاد حلول سريعة لدعم صمود الأهالي.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
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07:11 GMT
وفي هذا السياق، أكد الوزير مكي أن الزيارة تأتي لتأكيد الحضور كمؤسسات دولة، معتبراً أن مشاركة الوفد الدبلوماسي هي "نقطة مهمة جداً ليدعموا لبنان، ولينقلوا وجعنا وهول الدمار الذي يحصل، ليكونوا صوتنا في الخارج".
كما أعلن مكي عن إطلاق منصة "دولتي" لتسهيل معاملات المواطنين وتسريع تقديم طلبات التعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، مشدداً على أن عودة الدوائر الحكومية لتقديم خدماتها تدريجياً هي جزء أساسي من مسار التعافي.
من جهة أخرى، حضر البعد القانوني والدبلوماسي البرلماني بقوة خلال الجولة، حيث ركزت النائبة في البرلمان اللبناني وأستاذة القانون الدولي حليمة قعقور على أهمية التحرك الخارجي لتوثيق الاستهدافات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
وشددت قعقور على ضرورة تحقيق العدالة، قائلة: "هذه الجرائم مسّت بأرضنا وزراعتنا، مسّت ببيئتنا ومدنيينا.. والمجتمع الدولي يجب أن يعرف حجمها، وهذا لن يذهب هدراً في أي اتفاقيات سياسية".
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