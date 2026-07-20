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وفد رسمي حكومي يزور الجنوب اللبناني لتعزيز حضور الدولة

وفد رسمي حكومي يزور الجنوب اللبناني لتعزيز حضور الدولة

سبوتنيك عربي

في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، أجرى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الدكتور فادي مكي، جولة تفقدية واسعة شملت... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

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واكتسبت الجولة أهمية استثنائية نظراً للمشاركة الواسعة فيها، حيث رافق الوزير مكي النائبة الدكتورة حليمة قعقور، ووفد دبلوماسي رفيع ضم سفيري كندا وبلجيكا وممثلاً عن السفارة الدنماركية.كما شارك في الجولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك، وفريق تقني متخصص، إلى جانب خبراء وممثلين عن منظمات دولية وعدد من المغتربين اللبنانيين.وركزت الزيارة على معاينة الأضرار الجسيمة ميدانياً، والعمل على إيجاد حلول سريعة لدعم صمود الأهالي.كما أعلن مكي عن إطلاق منصة "دولتي" لتسهيل معاملات المواطنين وتسريع تقديم طلبات التعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، مشدداً على أن عودة الدوائر الحكومية لتقديم خدماتها تدريجياً هي جزء أساسي من مسار التعافي.وشددت قعقور على ضرورة تحقيق العدالة، قائلة: "هذه الجرائم مسّت بأرضنا وزراعتنا، مسّت ببيئتنا ومدنيينا.. والمجتمع الدولي يجب أن يعرف حجمها، وهذا لن يذهب هدراً في أي اتفاقيات سياسية".بإمكانيات ذاتية... شاب لبناني يسابق الزمن لترميم منزله ومقهاه بعد أشهر من النزوح.. فيديو

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