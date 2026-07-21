https://sarabic.ae/20260721/إعلام-المتهم-بتفجير-خطوط-التيار-الشمالي-يقر-بعمله-لدى-الاستخبارات-الأوكرانية-1115388852.html
إعلام: المتهم بتفجير خطوط "التيار الشمالي" يقر بعمله لدى الاستخبارات الأوكرانية
إعلام: المتهم بتفجير خطوط "التيار الشمالي" يقر بعمله لدى الاستخبارات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن مواطنًا أوكرانيًا متهمًا بتفجير خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أقر بأنه كان يعمل لصالح جهاز الأمن الأوكراني حين تم تنفيذ العملية... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T19:21+0000
2026-07-21T19:21+0000
2026-07-21T19:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
التيار الشمالي
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وأشارت قناة "إن تي في" في تقرير لها، نقلاً عن لائحة اتهام صادرة عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، حصلت عليها مجلة "شتيرن"، إلى أن "كوزنيتسوف صرح أنه كان يخدم في القوات المسلحة الأوكرانية ويعمل لصالح جهاز المخابرات الأوكراني وقت ارتكاب الجريمة".وأشار التقرير إلى أن التحقيق أثبت أنه أدلى بهذا الاعتراف خلال مكالمة هاتفية مع زوجته أثناء احتجازه في مركز احتجاز إيطالي قبل المحاكمة.وفي الأول من يوليو/تموز، أفادت قناة "أي أر دي" بأن مكتب المدعي العام الاتحادي قدّم أولى التهم الرسمية ضد كوزنيتسوف في قضية تفجير خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المُشغِّلة لخط أنابيب "التيار الشمالي"، إلى أن الأضرار التي لحقت بالخطين غير مسبوقة، وأنه من المستحيل تقدير مدة الإصلاح.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا طلبت مرارًا وتكرارًا معلومات حول انفجارات "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلق أي معلومات.وبحسب هيرش، اتخذ الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن قرار تنفيذ العملية.وفي وقت لاحق، صرّح البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" بأن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في قصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.دميترييف: استهداف خطي "التيار الشمالي" مهد لمرحلة الركود في ألمانيا
https://sarabic.ae/20260701/الادعاء-الألماني-يوجه-أول-اتهام-رسمي-لأوكراني-في-قضية-تخريب-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1114871861.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي
إعلام: المتهم بتفجير خطوط "التيار الشمالي" يقر بعمله لدى الاستخبارات الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن مواطنًا أوكرانيًا متهمًا بتفجير خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أقر بأنه كان يعمل لصالح جهاز الأمن الأوكراني حين تم تنفيذ العملية التخريبية.
وأشارت قناة "إن تي في" في تقرير لها، نقلاً عن لائحة اتهام صادرة عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، حصلت عليها مجلة "شتيرن"، إلى أن "كوزنيتسوف صرح أنه كان يخدم في القوات المسلحة الأوكرانية ويعمل لصالح جهاز المخابرات الأوكراني وقت ارتكاب الجريمة".
وأشار التقرير إلى أن التحقيق أثبت أنه أدلى بهذا الاعتراف خلال مكالمة هاتفية مع زوجته أثناء احتجازه في مركز احتجاز إيطالي قبل المحاكمة.
ومع ذلك، ووفقًا لمجلة "شتيرن"، لا يملك المحققون حاليًا سوى أدلة ظرفية ضد كوزنيتسوف.
وفي الأول من يوليو/تموز، أفادت قناة "أي أر دي" بأن مكتب المدعي العام الاتحادي قدّم أولى التهم الرسمية ضد كوزنيتسوف في قضية تفجير خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ووقع انفجاران في خطي أنابيب الغاز الروسيين المُصدِّرين إلى أوروبا - "التيار الشمالي 1 و2" - في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي المُتعمَّد.
وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المُشغِّلة لخط أنابيب "التيار الشمالي"، إلى أن الأضرار التي لحقت بالخطين غير مسبوقة، وأنه من المستحيل تقدير مدة الإصلاح.
وقد فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية إرهاب دولي فيما يتعلق بالعمل التخريبي.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا طلبت مرارًا وتكرارًا معلومات حول انفجارات "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلق أي معلومات.
وفي عام 2023، نشر الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، تحقيقًا زعم فيه، نقلاً عن مصدر، أن عبوات ناسفة زُرعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو/حزيران 2022 تحت غطاء مناورات "بالتوبس" التي نفذها غواصون من البحرية الأمريكية، بدعم من خبراء نرويجيين.
وبحسب هيرش، اتخذ الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن قرار تنفيذ العملية.
وفي وقت لاحق، صرّح البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" بأن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في قصف خطوط أنابيب الغاز الروسية.