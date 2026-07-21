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نبض افريقيا
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علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
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روسيا والعالم العربي
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57 د
بين بيروت والقاهرة
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الجيش الأمريكي يعمل جاهدا على تأمين منظومات دفاع جوي لحماية قواعده- وثيقة
الجيش الأمريكي يعمل جاهدا على تأمين منظومات دفاع جوي لحماية قواعده- وثيقة
سبوتنيك عربي
أظهرت "وثيقة حكومية" اطلعت عليها "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية أطلقت طلبًا للبحث عن شركاء لتوريد أنظمة صواريخ دفاع جوي لحماية قواعدها العسكرية... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T11:30+0000
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إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأظهرت الوثيقة أن السلطات، "تجري دراسة للسوق لتحديد الشركاء الصناعيين، القادرين على توفير حل قائم على منصات إطلاق أرضية لحماية منشآت القوات الجوية الأمريكية، ويهدف هذا الطلب إلى تقييم القدرات الحالية".وبيّنت الوثيقة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 6 آب/أغسطس المقبل.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن
https://sarabic.ae/20260720/الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-تعاقدوا-على-شراء-أكثر-من-1600-صاروخ-باتريوت-إضافي--1115335587.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي يعمل جاهدا على تأمين منظومات دفاع جوي لحماية قواعده- وثيقة

11:30 GMT 21.07.2026
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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أظهرت "وثيقة حكومية" اطلعت عليها "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية أطلقت طلبًا للبحث عن شركاء لتوريد أنظمة صواريخ دفاع جوي لحماية قواعدها العسكرية من صواريخ كروز (المجنحة) والطائرات المسيّرة.
وأظهرت الوثيقة أن السلطات، "تجري دراسة للسوق لتحديد الشركاء الصناعيين، القادرين على توفير حل قائم على منصات إطلاق أرضية لحماية منشآت القوات الجوية الأمريكية، ويهدف هذا الطلب إلى تقييم القدرات الحالية".
وبحسب الوثيقة، يتعين على الشركات تقديم مقترحات لمنصات إطلاق أرضية قادرة على اعتراض الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة بمختلف أحجامها، من الصغيرة إلى الكبيرة.
وبيّنت الوثيقة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 6 آب/أغسطس المقبل.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
دراسة تحليلية: الولايات المتحدة وحلفاؤها تعاقدوا على شراء أكثر من 1600 صاروخ "باتريوت" إضافية
أمس, 02:39 GMT

وتتزامن هذه الخطوة مع تعرض قواعد أمريكية في الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة لهجمات إيرانية، شملت استهداف قاعدة العديد في قطر، ردًا على الضربات الأمريكية التي طالت منشآت نووية إيرانية، إضافة إلى هجمات استهدفت قواعد أمريكية في العراق.

وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن
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