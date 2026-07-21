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الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، مقتل أدهم إبراهيم شعبان نسمان، الذي قال إنه رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة التابع لحركة... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T06:51+0000
2026-07-21T06:51+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "نسمان شغل خلال السنوات الأخيرة منصب قائد كتيبة النخبة، وإنه قاد ووجّه عملية الاقتحام من مدينة غزة إلى داخل إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".وأضاف البيان، أن نسمان شارك، خلال الحرب، في احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين، بينهم رومي غونين، وإيميلي دماري، وزيف وغالي برمان، وإيتان مور، ومتان أنغريست، وعومري ميران.وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن نسمان تولى سابقًا مناصب عدة داخل حماس، من بينها ضابط استخبارات في لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الشاطئ، وكان مسؤولاً، بحسب البيان، عن التخطيط والإشراف على تنفيذ عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية.وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته المنتشرة ضمن قيادة المنطقة الجنوبية ستواصل عملياتها "لإزالة أي تهديد فوري"، وفق ما جاء في البيان.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260718/تقليص-إعمار-غزةماذا-يعني-وما-خطورته-على-القضية-الفلسطينية؟-1115309279.html
https://sarabic.ae/20260715/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-والضفة-يستهدف-إجهاض-محادثات-القاهرة-1115229468.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة

06:51 GMT 21.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، مقتل أدهم إبراهيم شعبان نسمان، الذي قال إنه رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة التابع لحركة "حماس"، وذلك خلال غارة نُفذت في منطقة مدينة غزة نهاية الأسبوع.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "نسمان شغل خلال السنوات الأخيرة منصب قائد كتيبة النخبة، وإنه قاد ووجّه عملية الاقتحام من مدينة غزة إلى داخل إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأضاف البيان، أن نسمان شارك، خلال الحرب، في احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين، بينهم رومي غونين، وإيميلي دماري، وزيف وغالي برمان، وإيتان مور، ومتان أنغريست، وعومري ميران.
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وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن نسمان تولى سابقًا مناصب عدة داخل حماس، من بينها ضابط استخبارات في لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الشاطئ، وكان مسؤولاً، بحسب البيان، عن التخطيط والإشراف على تنفيذ عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية.

كما اتهم البيان، نسمان بمحاولة إعادة تأهيل مقاتلي لواء مدينة غزة، والعمل على إنتاج وتوزيع الأسلحة على كتائب اللواء، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته المنتشرة ضمن قيادة المنطقة الجنوبية ستواصل عملياتها "لإزالة أي تهديد فوري"، وفق ما جاء في البيان.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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