https://sarabic.ae/20260721/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-رئيس-قسم-العمليات-في-لواء-مدينة-غزة--1115367836.html

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، مقتل أدهم إبراهيم شعبان نسمان، الذي قال إنه رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة التابع لحركة... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T06:51+0000

2026-07-21T06:51+0000

2026-07-21T06:51+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "نسمان شغل خلال السنوات الأخيرة منصب قائد كتيبة النخبة، وإنه قاد ووجّه عملية الاقتحام من مدينة غزة إلى داخل إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".وأضاف البيان، أن نسمان شارك، خلال الحرب، في احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين، بينهم رومي غونين، وإيميلي دماري، وزيف وغالي برمان، وإيتان مور، ومتان أنغريست، وعومري ميران.وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن نسمان تولى سابقًا مناصب عدة داخل حماس، من بينها ضابط استخبارات في لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الشاطئ، وكان مسؤولاً، بحسب البيان، عن التخطيط والإشراف على تنفيذ عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية.وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته المنتشرة ضمن قيادة المنطقة الجنوبية ستواصل عملياتها "لإزالة أي تهديد فوري"، وفق ما جاء في البيان.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي