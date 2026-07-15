https://sarabic.ae/20260715/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-والضفة-يستهدف-إجهاض-محادثات-القاهرة-1115229468.html

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة يستهدف إجهاض محادثات القاهرة

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة يستهدف إجهاض محادثات القاهرة

سبوتنيك عربي

قال المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، إن التصعيد الإسرائيلي الراهن في قطاع غزة والضفة الغربية غير مرتبط بتطورات الملف الإيراني. 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T17:42+0000

2026-07-15T17:42+0000

2026-07-15T17:42+0000

حصري

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088159517_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a6d629aa04f606d8ed8b4eba319e70bf.jpg

وأوضح أن التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي سبقت عودة التوتر لم تتطرق أو تشمل أي إشارة إلى جبهتي غزة أو الضفة الغربية.وأكد لـ "سبوتنيك"، أن تزامن التصعيد العسكري الإسرائيلي مع حل "حركة حماس" لجنتها الحكومية والمحادثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة لتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، يهدف بالدرجة الأولى إلى إجهاض هذه المساعي والجهود الدبلوماسية، بالإضافة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تساهم في إضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي.وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى فرض "معادلة صفرية" تشترط نزع سلاح المقاومة بالكامل مقابل البدء في عملية إعادة الإعمار.وأشار إلى أن الائتلاف اليميني الحاكم يستغل لغة السلاح والقوة العسكرية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية كأداة دعائية رئيسية لحشد الناخبين وتجنب دفع أي أثمان سياسية، ما يجعل الميدان رهينة لطموحات البقاء السياسي للحكومة الحالية.وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية.وأكد المكتب، في بيان له، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفًا أن "الجهات الحكومية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات العملية وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه".وتابع: "الترتيبات الخاصة بعملية التسليم والتسلم عُرضت رسميًا على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة"، وأوضح بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن استقالة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية، "تأتيان تأكيدا على جدية الإجراءات وتنفيذا للاتفاقات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

https://sarabic.ae/20260714/تصعيد-إسرائيلي-في-الضفة-الغربية-اقتحامات-واعتقالات-يومية-تحاصر-حياة-الفلسطينيين-وتدفعهم-للنزوح--1115172045.html

https://sarabic.ae/20260710/خطة-المليون-مستوطن-مسؤول-فلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-خطورة-التسهيلات-الضريبية-الإسرائيلية-في-الضفة-1115111773.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار