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محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة يستهدف إجهاض محادثات القاهرة
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة يستهدف إجهاض محادثات القاهرة
سبوتنيك عربي
قال المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، إن التصعيد الإسرائيلي الراهن في قطاع غزة والضفة الغربية غير مرتبط بتطورات الملف الإيراني. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T17:42+0000
2026-07-15T17:42+0000
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وأوضح أن التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي سبقت عودة التوتر لم تتطرق أو تشمل أي إشارة إلى جبهتي غزة أو الضفة الغربية.وأكد لـ "سبوتنيك"، أن تزامن التصعيد العسكري الإسرائيلي مع حل "حركة حماس" لجنتها الحكومية والمحادثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة لتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، يهدف بالدرجة الأولى إلى إجهاض هذه المساعي والجهود الدبلوماسية، بالإضافة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تساهم في إضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي.وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى فرض "معادلة صفرية" تشترط نزع سلاح المقاومة بالكامل مقابل البدء في عملية إعادة الإعمار.وأشار إلى أن الائتلاف اليميني الحاكم يستغل لغة السلاح والقوة العسكرية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية كأداة دعائية رئيسية لحشد الناخبين وتجنب دفع أي أثمان سياسية، ما يجعل الميدان رهينة لطموحات البقاء السياسي للحكومة الحالية.وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية.وأكد المكتب، في بيان له، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفًا أن "الجهات الحكومية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات العملية وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه".وتابع: "الترتيبات الخاصة بعملية التسليم والتسلم عُرضت رسميًا على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة"، وأوضح بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن استقالة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية، "تأتيان تأكيدا على جدية الإجراءات وتنفيذا للاتفاقات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
https://sarabic.ae/20260714/تصعيد-إسرائيلي-في-الضفة-الغربية-اقتحامات-واعتقالات-يومية-تحاصر-حياة-الفلسطينيين-وتدفعهم-للنزوح--1115172045.html
https://sarabic.ae/20260710/خطة-المليون-مستوطن-مسؤول-فلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-خطورة-التسهيلات-الضريبية-الإسرائيلية-في-الضفة-1115111773.html
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وائل مجدي
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حصري, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
حصري, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة يستهدف إجهاض محادثات القاهرة

17:42 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يخلف دمارا واسعا في مخيم نور شمس والهيئة المستقلة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يخلف دمارا واسعا في مخيم نور شمس والهيئة المستقلة تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
قال المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، إن التصعيد الإسرائيلي الراهن في قطاع غزة والضفة الغربية غير مرتبط بتطورات الملف الإيراني.
وأوضح أن التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي سبقت عودة التوتر لم تتطرق أو تشمل أي إشارة إلى جبهتي غزة أو الضفة الغربية.
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
أمس, 11:00 GMT
وأكد لـ "سبوتنيك"، أن تزامن التصعيد العسكري الإسرائيلي مع حل "حركة حماس" لجنتها الحكومية والمحادثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة لتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، يهدف بالدرجة الأولى إلى إجهاض هذه المساعي والجهود الدبلوماسية، بالإضافة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تساهم في إضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي.
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى فرض "معادلة صفرية" تشترط نزع سلاح المقاومة بالكامل مقابل البدء في عملية إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن الائتلاف اليميني الحاكم يستغل لغة السلاح والقوة العسكرية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية كأداة دعائية رئيسية لحشد الناخبين وتجنب دفع أي أثمان سياسية، ما يجعل الميدان رهينة لطموحات البقاء السياسي للحكومة الحالية.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية.
وأكد المكتب، في بيان له، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفًا أن "الجهات الحكومية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات العملية وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه".
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
خطة المليون مستوطن... مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" خطورة التسهيلات الضريبية الإسرائيلية في الضفة
10 يوليو, 18:03 GMT
وتابع: "الترتيبات الخاصة بعملية التسليم والتسلم عُرضت رسميًا على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة"، وأوضح بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن استقالة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية، "تأتيان تأكيدا على جدية الإجراءات وتنفيذا للاتفاقات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
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