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123 د
نبض افريقيا
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
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علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
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روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
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مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
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57 د
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الجيش اللبناني يعلن تعرض قواته لإطلاق نار إسرائيلي خلال الانتشار جنوبي البلاد
الجيش اللبناني يعلن تعرض قواته لإطلاق نار إسرائيلي خلال الانتشار جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، بتعرض وحدات عسكرية لبنانية لإطلاق نار من قبل قوات إسرائيلية خلال تنفيذ الانتشار في زوطر الغربية - النبطية جنوبي لبنان. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T13:26+0000
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وأصدر الجيش اللبناني بيانا، نشره على منصة "إكس"، قال خلاله إنه "أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات. تؤكد قيادة الجيش أنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان" .وينص الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 حزيران/يونيو الماضي، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته على جنوب البلاد، شريطة نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ 2 آذار/ مارس، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان وشرقه، إضافة إلى توغل بري في الجنوب، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية بجنوبي البلاد
https://sarabic.ae/20260721/مزارعو-جنوبي-لبنان-يحصدون-القمح-وسط-مخلفات-الحرب-وغياب-الدعم-1115372839.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل

الجيش اللبناني يعلن تعرض قواته لإطلاق نار إسرائيلي خلال الانتشار جنوبي البلاد

13:26 GMT 21.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش اللبناني ينتشر في بلدة عيترون
الجيش اللبناني ينتشر في بلدة عيترون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أفاد الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، بتعرض وحدات عسكرية لبنانية لإطلاق نار من قبل قوات إسرائيلية خلال تنفيذ الانتشار في زوطر الغربية - النبطية جنوبي لبنان.
وأصدر الجيش اللبناني بيانا، نشره على منصة "إكس"، قال خلاله إنه "أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات. تؤكد قيادة الجيش أنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان" .
وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء انتشار وحدات عسكرية في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وذلك تطبيقا لاتفاق المناطق التجريبية مع إسرائيل.
وينص الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 حزيران/يونيو الماضي، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته على جنوب البلاد، شريطة نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
مزارعو جنوبي لبنان يحصدون القمح وسط مخلفات الحرب وغياب الدعم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
مزارعو جنوبي لبنان يحصدون القمح وسط مخلفات الحرب وغياب الدعم
10:56 GMT
ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن تراجعت وتيرتها نسبيا في الآونة الأخيرة، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود في مناطق جنوبي لبنان نزح معظم سكانها.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ 2 آذار/ مارس، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان وشرقه، إضافة إلى توغل بري في الجنوب، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية بجنوبي البلاد
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