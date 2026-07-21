https://sarabic.ae/20260721/القوات-الروسية-تدمر-مركزين-لوجستيين-للقوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1115380442.html
القوات الروسية تدمر مركزين لوجستيين للقوات الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تدمر مركزين لوجستيين للقوات الأوكرانية في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات مسيرة روسية دمرت مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T15:34+0000
2026-07-21T15:34+0000
2026-07-21T15:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بهدف تعطيل سلاسل الإمداد اللوجستية للعدو وتقليل قدرته على توصيل الشحنات العسكرية، تم تنفيذ ضربة باستخدام طائرات "غيران-4 سيكر" المسيرة، على مركزين لوجستيين في مدينة زابوروجيه".وتوثق اللقطات المصورة التي نشرتها الوزارة، طائرات مسيرة من طراز غيران تدمر مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260721/قاذفات-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-المحايدة-لبحري-البلطيق-واليابان--الدفاع-الروسية-1115379191.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مركزين لوجستيين للقوات الأوكرانية في زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات مسيرة روسية دمرت مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "بهدف تعطيل سلاسل الإمداد اللوجستية للعدو وتقليل قدرته على توصيل الشحنات العسكرية، تم تنفيذ ضربة باستخدام طائرات "غيران-4 سيكر" المسيرة، على مركزين لوجستيين في مدينة زابوروجيه".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الغارة بالطائرات المسيرة تسببت في اندلاع حريق في محطات الشحن وألحقت أضراراً بالعديد من الشاحنات.
وتوثق اللقطات المصورة التي نشرتها الوزارة، طائرات مسيرة من طراز غيران تدمر مركزين لوجستيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبرو" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالقرب من قريتي فيسليانكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.