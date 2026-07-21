https://sarabic.ae/20260721/قاذفات-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-المحايدة-لبحري-البلطيق-واليابان--الدفاع-الروسية-1115379191.html
قاذفات استراتيجية روسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحري البلطيق واليابان
قاذفات استراتيجية روسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحري البلطيق واليابان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، نفذت طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، فيما قامت... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T14:08+0000
2026-07-21T14:08+0000
2026-07-21T14:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092771339_0:60:2596:1520_1920x0_80_0_0_ca97d7835ca6329639141f6e7d4640e1.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نفذت قاذفات القنابل بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية طلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة الرحلة تجاوزت أربع ساعات، وفي بعض مراحل المسار، رافقت مقاتلات أجنبية قاذفات القنابل بعيدة المدى".وجاء في البيان: "أجرت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو 95 إم إس" التابعة لسلاح الطيران بعيد المدى طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم سلاح الطيران بعيد المدى تُجري بانتظام طلعات جوية فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق، مع الالتزام التام بلوائح المجال الجوي الدولية.قاذفات "تو-160" الاستراتيجية تنفذ رحلة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج - الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260121/قاذفات-تو-95-إم-إس-الاستراتيجية-تنفذ-رحلة-فوق-بحر-اليابان---1109475272.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092771339_245:0:2352:1580_1920x0_80_0_0_3f7d9b2ab7b174e282f67ed1e3550152.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
قاذفات استراتيجية روسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحري البلطيق واليابان
14:08 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 14:53 GMT 21.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، نفذت طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، فيما قامت مجموعة أخرى من القاذفات الاستراتيجية بتنفيذ طلعة فوق مياه بحر اليابان.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نفذت قاذفات القنابل بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية طلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة الرحلة تجاوزت أربع ساعات، وفي بعض مراحل المسار، رافقت مقاتلات أجنبية قاذفات القنابل بعيدة المدى".
وجاء في البيان: "أجرت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو 95 إم إس" التابعة لسلاح الطيران بعيد المدى طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان".
وأشارت الوزارة إلى أن طائرات "سو 30 إس- إم" و"سو- 35 إس"، وفرت الحماية الجوية لحاملات الصواريخ.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم سلاح الطيران بعيد المدى تُجري بانتظام طلعات جوية فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق، مع الالتزام التام بلوائح المجال الجوي الدولية.