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قاذفات استراتيجية روسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحري البلطيق واليابان
قاذفات استراتيجية روسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحري البلطيق واليابان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، نفذت طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، فيما قامت... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T14:08+0000
2026-07-21T14:53+0000
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نفذت قاذفات القنابل بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية طلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة الرحلة تجاوزت أربع ساعات، وفي بعض مراحل المسار، رافقت مقاتلات أجنبية قاذفات القنابل بعيدة المدى".وجاء في البيان: "أجرت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو 95 إم إس" التابعة لسلاح الطيران بعيد المدى طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم سلاح الطيران بعيد المدى تُجري بانتظام طلعات جوية فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق، مع الالتزام التام بلوائح المجال الجوي الدولية.قاذفات "تو-160" الاستراتيجية تنفذ رحلة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج - الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260121/قاذفات-تو-95-إم-إس-الاستراتيجية-تنفذ-رحلة-فوق-بحر-اليابان---1109475272.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

قاذفات استراتيجية روسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحري البلطيق واليابان

14:08 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 14:53 GMT 21.07.2026)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورتقوم الطائرات المضادة للغواصات من طراز تو-142 بإسقاط قنابل الأعماق خلال تمرين مجمع للعرض بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان.
تقوم الطائرات المضادة للغواصات من طراز تو-142 بإسقاط قنابل الأعماق خلال تمرين مجمع للعرض بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، نفذت طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، فيما قامت مجموعة أخرى من القاذفات الاستراتيجية بتنفيذ طلعة فوق مياه بحر اليابان.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نفذت قاذفات القنابل بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية طلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة الرحلة تجاوزت أربع ساعات، وفي بعض مراحل المسار، رافقت مقاتلات أجنبية قاذفات القنابل بعيدة المدى".
قاذفة القنابل والصواريخ تو-95 إم إس في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية تنفذ رحلة فوق بحر اليابان
21 يناير, 13:11 GMT
وجاء في البيان: "أجرت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو 95 إم إس" التابعة لسلاح الطيران بعيد المدى طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان".
وأشارت الوزارة إلى أن طائرات "سو 30 إس- إم" و"سو- 35 إس"، وفرت الحماية الجوية لحاملات الصواريخ.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم سلاح الطيران بعيد المدى تُجري بانتظام طلعات جوية فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق، مع الالتزام التام بلوائح المجال الجوي الدولية.
قاذفات "تو-160" الاستراتيجية تنفذ رحلة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج - الدفاع الروسية
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